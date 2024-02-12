12 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
12 Şubat'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. 'Benim kocam şaka mı?', 'Kocamın yakışıklılığı şaka mı?', 'Kocamın aldığı hediye şaka mı?', 'Kocamın ayakları şaka mı?' gibi sözlerle çektiği videolar ile viral olan Mika Raun, şimdi ise yatak odasından bir paylaşım yaptı.
2. Bir dönem Evleneceksen Gel izdivaç programındaki hal ve hareketleriyle ekranlara damgasını vuran 'Apaçi Mustafa' yeniden ortaya çıktı. Gerçek adı ile Mustafa Bilginer, bu sefer Aleyna Tilki'ye seslenerek "Tam benliksiniz" ifadelerini kullandı.
3. Modellik kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Didem Soydan, her hareketiyle magazin dünyasının gündemine oturmayı başarıyor. Yakın zamanda ünlü gazeteci Mirgün Cabas'ın Youtube programının konuğu olan Soydan, özel hayatına dair bomba gibi açıklamalarda bulundu.
4. İspanyol oyuncu geçtiğimiz günlerde katıldığı 38. Goya Ödülleri töreninde yakasına taktığı rozetle damga vurdu. Ünlü oyuncunun Gazze açıklaması ve İspanyol hükümete çağrısı dikkat çekti.
5. Modacı Muammer Ketenci, Ece Erken'in sunuculuğunu üstlendiği programın konuğu oldu. Ünlü modacının kadınların "açık" giyinmesi yüzünden erkeklerin taciz ettiğini söylediği sözler büyük tepki çekti. "Sapıklık artıyor değil, bu tür giyinen bayanlarımızın yüzünden" diyen Ketenci'nin açıklamalarına kadın kullanıcılardan gelen yorumlar ise kan dondurdu.
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6. Bildiğimiz gibi Selena Gomez yeni sevgilisi Benny Blanco ile mutluluklarını herkesin gözüne sokmaya çalışsa da hayranlarından birçok eleştiri alıyor. Gomez'in Sevgilisi Blanco'nun olaylı bir geçmişi olan Justin Bieber'ı da tanıdığını unutmazsak gayet haklılar diyebiliriz. Benny'nin hikayesinde paylaştığı görsel akıllara bazı soru işaretleri getirdi.
7. Geçtiğimiz gece Las Vegas'ta düzenlenen Super Bowl'un gözde isimlerinden biri her etkinlikte ilgi odağı olan Taylor Swift'ti. Sevgilisini şampiyonluk maçında desteklemek isteyen şarkıcı maça birçok arkadaşıyla birlikte katıldı. Fakat Lana Del Rey'in onlardan uzakta olması dikkat çekti.
8. Fenomen yazar Pucca, aylardır kirasını ödeyemediği için ev sahibiyle davalık oldu. Magazin gündemine oturan olayın ardından Pucca'nın eski ev sahibi Tuba Ünsal da ateş püskürdü. Olayların hızla büyümesiyle ünlü yazardan yeni açıklama geldi.
9. Apple'ın yeni sanal gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'nun satışa çıkmasının ardından Burcu Esmersoy ilk kez deneyenlerden oldu. VR gözlükleri ile geçirdiği bir günü kayda aldı.
10. Son zamanların en aşık çifti Taylor Swift ve Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce'i duymayan yoktur. Her maçına koşarak yetişen Swift sporcu sevgilisini geçtiğimiz gece gerçekleşen Super Bowl'da da yalnız bırakmadı.
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11. Şarkıcı Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde katıldığı TikTok yayınında gönlünü Survivor'ın eski yarışmacısı Çağla Taşdelen'e kaptırdığını söylemişti. Ortaç, Taşdelen'i aşkına inandırmak için canlı yayında diller döktü, neler neler yaptı...
12. Geçtiğimiz gece Girne Rocks Hotel’de sahne alan Gökhan Türkmen yeni imajıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Aynı zamanda son dönemlerde popüler olan estetik furyasıyla ilgili konuştu.
13. Hayatı film olsa Hande Erçel’in kendisini canlandıramayacağını söyleyen Demet Akalın, Barış Kocaoğlu’nun yazısını paylaştı. Kendisini oynayacak ünlü oyuncuyu bulduğunu gösterdi.
14. Geçtiğimiz gece gerçekleşen Amerikan futbolunun en önemli şampiyonluk maçlarından biri olan Super Bowl, sahneleriyle ve birbirinden ünlü isimlerin katılımlarıyla çok konuşuldu. Etkinliğe katılıp da konuşulmadan geçilmeyecek isimlerden biri de Kanye West'di.
15. Hande Yener'in bir dönem arkadaşı olduğu söylenen Dilan Polat hakkında "özledim" paylaşımı yapıp, ardından hemen sildiği iddia edilen paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Pek çok kişi "acaba gerçekten öyle bir paylaşım yaptı mı?" diye düşünürken ünlü şarkıcı ve Yener'in basın danışmanından yalanlama geldi!
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16. Asıl adı Neslihan Damla Aktepe olan ancak bilinen ismiyle Danla Bilic'in geçtiğimiz yıl YouTube'da Ala Tokel'in 'Şurda Biz Bizeyiz' isimli programına konuk olduğu anlarda OnlyFans ile ilgili açıklaması sosyal medyada yeniden gündem oldu.
17. Kendall Jenner ile yaşadığı aşkla çoğumuzun ismini duyduğu rapçi Bad Bunny manşetlerde ismini sık sık duyduğumuz bir şarkıcı. Geçtiğimiz gün bir gece klübünde yakalanan Bad Bunny görenleri şaşırttı.
18. Galatasaray'ın yorulmak bilmez orta sahası Lucas Torreira 28 yaşına ayak bastı. Uruguaylı futbolcuyu doğum gününde takım arkadaşları yalnız bırakmazken, gecenin sürprizi dansçılardı.
19. Yılın merakla beklenen SuperBowl etkinliği geçtiğimiz gece Las Vegas'ta gerçekleştirildi. Geceye dünyaca ünlü isimler akın ederken Usher sahnesi ortalığı yıkıp geçti.
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