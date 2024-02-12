Taylor Swift Super Bowl'da 1 Milyon Dolarlık Locasına Lana Del Rey'i Almadı: Hayranlarından Tepki Yağdı

Geçtiğimiz gece Las Vegas'ta düzenlenen Super Bowl'un gözde isimlerinden biri her etkinlikte ilgi odağı olan Taylor Swift'ti. Sevgilisini şampiyonluk maçında desteklemek isteyen şarkıcı maça birçok arkadaşıyla birlikte katıldı. Fakat Lana Del Rey'in onlardan uzakta olması dikkat çekti. Detaylar👇