Taylor Swift Super Bowl'da 1 Milyon Dolarlık Locasına Lana Del Rey'i Almadı: Hayranlarından Tepki Yağdı
Taylor Swift Super Bowl'da 1 Milyon Dolarlık Locasına Lana Del Rey'i Almadı: Hayranlarından Tepki Yağdı
Geçtiğimiz gece Las Vegas'ta düzenlenen Super Bowl'un gözde isimlerinden biri her etkinlikte ilgi odağı olan Taylor Swift'ti. Sevgilisini şampiyonluk maçında desteklemek isteyen şarkıcı maça birçok arkadaşıyla birlikte katıldı. Fakat Lana Del Rey'in onlardan uzakta olması dikkat çekti. Detaylar👇
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Son zamanların en çok konuşulan çifti Taylor Swift ve Travis Klece gözlerini kulaklarını tüm dünyaya kapatmış birbirine odaklanmış iki aşık adeta.
Geçtiğimiz gece Las Vegas'ta düzenlenen Super Bowl etkinliğinde Alicia Keys ve Usher efsane performanslara imza attılar bildiğimiz gibi.
Senenin en önemli şampiyonluk maçlarından biri olan maçta Swift'in sevgilisi Travis Kelce "Chiefs" isimli takımla sahaya çıktı.
Ice Spice ve Blake Lively ile son derece heyecanlı şekilde tezahürat yaparak sevgilisini destekleyen Taylor Swift'e alışığız fakat...
Taylor Swift'ten uzakta maçı seyreden Lana Del Rey'e alışık değiliz. Birçok ünlünün katıldığı maçta hayranların izlerken fark ettiği üzere Lana Del Rey de vardı ama arkadaşının yanında değildi.
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Taylor Swift arkadaşı Lana Del Rey'i 1 milyon dolarlık Super Bowl VIP locasından selamlarken meraklı hayranlardan "Lana neden süitte değil?!” tepkileri yağmaya başlamıştı.
Daha sonra Lana'nın sıkı bir "49ers" taraftarı olduğu için Taylor'ın locasından çıkarıldığı söylendi...
Tepkilerden mi bilinmez ünlü şarkıcı sonradan Lana Del Rey'i locasında yanına aldı ve ortaya bu görüntüler çıktı👇
Locada Swift'in yanında yer alan şarkıcı, maçın bitimine doğru Chiefs galibiyetini kutlarken yere düştü...
Gelen tepkilere bakalım👇
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1. "düştü mü? o adam onun üzerine düştü 😭😭"
2. "Sanki Angelina Jolie'ymiş gibi elleri dizlerinin üzerinde! 😭"
3. "aman tanrım onun için adalet"
4. "Taylor onu itti"
5. "Düştü mü? İtilerek düşürüldü."
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6. "Onu dişlerimle kaldıracağım. Annelere asla böyle saygısızlık yapılmaz."
7.
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