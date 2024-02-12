Tüm Dünyanın Merakla Beklediği SuperBowl 2024'te Yaşanan Unutulmaz Anlar
Tüm Dünyanın Merakla Beklediği SuperBowl 2024'te Yaşanan Unutulmaz Anlar
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/chelseastewa...
LAs Vegas'ta gerçekleşen SuperBowl 2024'te şampiyon isim Chiefs takımı oldu. Usher'ın sahne aldığı gecede unutulmaz anlar yaşandı. Bizler de sizin için derledik.👇
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Tüm dünyanın merakla beklediği NFL finalinin gerçekleştiği SuperBowl gecesi, dün gece Las Vegas'ta gerçekleştirildi.
Bu yılın devre arası şovunda yer alan isim de Usher oldu.
Chiefs ve 49ers takımının karşılaştığı gecede Chiefs takımı 49ers'i yenerek NFL şampiyonu oldu.
Ve tabii ki Taylor Swift, şampiyonluk olan sevgilisi Travis Kelce'i öpücüklerle tebrik etti.
Taylor Swift, yaptığı shot şovuyla da gündem oldu.
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SuperBowl için Beyonce, Justin Bieber, Lady Gaga gibi dünyaca ünlü isimler de Las Vegas'taydı.
Öpücüklere boğan kişi yalnızca Taylor Swift değildi. GloryMagazines'in paylaştığı videoda da Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber'ı öptüğü gördük. 😍
Ben Affleck, Matt Damon, Tom Brady, Jennifer Lopez ve Jack Harlow Dunkin' Donuts'ın Super Bowl reklamında rol aldı.
Cynthia Erivo ve Ariana Grande'nin yer aldığı Wicked'ın ilk fragmanı yayınlandı.
Post Malone da gecede sahne aldı ve 'America the Beautiful’ı seslendirdi.
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Beyonce - Jay-Z çifti, kızları Blue ve Rumi ile birlikte geceye katıldı.
Beyoncé aynı zamanda Verizon Super Bowl Reklamında country temalı 'Renaissance Part II' albümünü duyurup iki yeni şarkı yayınladı.
Bakalım seneye neler yaşanacak?🤔
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