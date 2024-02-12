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SuperBowl 2024 Gecesinde Dünyaca Ünlü Yıldız Usher, Performansıyla Rüzgar Gibi Esip Geçti

SuperBowl 2024 Gecesinde Dünyaca Ünlü Yıldız Usher, Performansıyla Rüzgar Gibi Esip Geçti

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
12.02.2024 - 10:14

Yılın merakla beklenen SuperBowl etkinliği geçtiğimiz gece Las Vegas'ta gerçekleştirildi. Geceye dünyaca ünlü isimler akın ederken Usher sahnesi ortalığı yıkıp geçti.👇

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NFL şampiyonunun belirlendiği SuperBowl gecesinde Taylor Swift'i sevgilisi Travis Kelce'in oynadığı Chiefs ve 49ers takımı karşı karşıya geldi.

NFL şampiyonunun belirlendiği SuperBowl gecesinde Taylor Swift'i sevgilisi Travis Kelce'in oynadığı Chiefs ve 49ers takımı karşı karşıya geldi.

Ve maçı Chiefs takımı kazandı.

Yılın beklenen devre arası şovunu da bu yıl Usher sergiledi. Ünlü yıldız, şarkılarıyla resmen kulaklarımızın pasını sildi.

Yılın beklenen devre arası şovunu da bu yıl Usher sergiledi. Ünlü yıldız, şarkılarıyla resmen kulaklarımızın pasını sildi.

Usher'ın gösterisine Will i am, Alicia Keys ve Ludacris gibi ünlü şarkıcılar da konuk oldu.

Usher'ın gösterisine Will i am, Alicia Keys ve Ludacris gibi ünlü şarkıcılar da konuk oldu.

Şovu sizler için şöyle bırakalım.👇

"Usher muhteşemdi, devre arası performansı her şeydi."

"Usher muhteşemdi, devre arası performansı her şeydi."
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"Usher, nasıl "DJ Got Us Fallin in Love" söylemedi ya?😒🙄

"Usher, nasıl "DJ Got Us Fallin in Love" söylemedi ya?😒🙄

"Birisi Usher'ın Psycho Blue'ya benzediğini söyledi!"

"Birisi Usher'ın Psycho Blue'ya benzediğini söyledi!"
twitter.com

"Usher tüm bu insanları sahneye çıkardı ve hiçbiri Justin Bieber değildi 😭"

"Usher tüm bu insanları sahneye çıkardı ve hiçbiri Justin Bieber değildi 😭"

"Usher'dan ne muhteşem bir performans! #AppleMusicHalftime Show sahnesinde bu kadar çok yıldızın gücünü görmek inanılmaz!"

"Usher'dan ne muhteşem bir performans! #AppleMusicHalftime Show sahnesinde bu kadar çok yıldızın gücünü görmek inanılmaz!"

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