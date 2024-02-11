Gelmiş Geçmiş En İyi SuperBowl Performansını Seçiyoruz!
Gelmiş Geçmiş En İyi SuperBowl Performansını Seçiyoruz!
Bu sene sahne Usher'ın: Bizleri nasıl bir performans bekliyor heyecanla bekliyoruz. Ancak şimdilik sizin için SuperBowl tarihinin en çok izlenen devre arası şovlarını derledik! Sizin oylarınızla en çok izlenen bu performanslardan en iyisini belirliyoruz.
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Önce performanslara sırasıyla göz atalım...
10. Jennifer Lopez ve Shakira (104 M)
9. Justin Timberlake (106.6 M)
8. Black Eyed Peas (110.2 M)
7. Beyoncé (110.8 M)
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6. Madonna (114 M)
5. Bruno Mars (115.3 M)
4. Coldplay (115.5 M)
3. Lady Gaga (117.5 M)
2. Katy Perry (121 M)
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1. Rihanna (121.017 M)
Hangi performans sizce en iyisi?
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