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Gelmiş Geçmiş En İyi SuperBowl Performansını Seçiyoruz!

Gelmiş Geçmiş En İyi SuperBowl Performansını Seçiyoruz!

Effy
Effy - Onedio Editörü
12.02.2024 - 01:39

Bu sene sahne Usher'ın: Bizleri nasıl bir performans bekliyor heyecanla bekliyoruz. Ancak şimdilik sizin için SuperBowl tarihinin en çok izlenen devre arası şovlarını derledik! Sizin oylarınızla en çok izlenen bu performanslardan en iyisini belirliyoruz.

Buyurun 👇

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Önce performanslara sırasıyla göz atalım...

10. Jennifer Lopez ve Shakira (104 M)

9. Justin Timberlake (106.6 M)

8. Black Eyed Peas (110.2 M)

7. Beyoncé (110.8 M)

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6. Madonna (114 M)

5. Bruno Mars (115.3 M)

4. Coldplay (115.5 M)

3. Lady Gaga (117.5 M)

2. Katy Perry (121 M)

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1. Rihanna (121.017 M)

Hangi performans sizce en iyisi?

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