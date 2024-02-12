Filenin Sultanı Zehra Güneş'in Kendisi Gibi Genç Bir Futbolcuyla Yepyeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi
Filenin Sultanı Zehra Güneş'in Kendisi Gibi Genç Bir Futbolcuyla Yepyeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi
Voleybol denince akla gelen ilk isimler Filenin Sultanları, Filenin Sultanları denince de dikkat Zehra Güneş oluyor. Büyük bir kitlenin hayran olduğu Zehra Güneş, özel hayatıyla da gündeme gelen isimlerden biliyorsunuz. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre milli voleybolcumuz yepyeni bir aşka yelken açmış...
İçeriğin Devamı Aşağıda
A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın güneş gibi parlayan isimlerinden biri Zehra Güneş elbette.
Instagram'da 3,8 milyon takipçiye ulaşan ve her fotoğrafının altında başarısının yanı sıra güzelliğine methiyeler dizilen Zehra, oldukça dikkat çeken isimler arasında.
İş böyle olunca magazinde de sık sık karşımıza çıkan isimlerden biri haline geliyor Zehra Güneş.
Bir süredir hayatında kimse olmayan ve tek gördüğümüz Zehra Güneş'in yepyeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
"Zehra Güneş'in yeni aşkı kim?" diyecek olursanız, Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Berke Özer sosyal medyadan Zehra Güneş'i takip etse de, Zehra Güneş kendisinin takibine karşılık vermemiş.
23 yaşındaki başarılı futbolcu ilişkisini saklamak istemiyor belli ki.
Söylenene göre Zehra Güneş ve Berke Özer çifti henüz iki aydır birliktelermiş.
Bilmiyorum hatırlar mısınız ama Berke Özer'in bir önceki ilişkisi, Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın başarılı ismi Arina Fedorovtseva'ydı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda