Filenin Sultanı Zehra Güneş'in Kendisi Gibi Genç Bir Futbolcuyla Yepyeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi

Voleybol denince akla gelen ilk isimler Filenin Sultanları, Filenin Sultanları denince de dikkat Zehra Güneş oluyor. Büyük bir kitlenin hayran olduğu Zehra Güneş, özel hayatıyla da gündeme gelen isimlerden biliyorsunuz. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre milli voleybolcumuz yepyeni bir aşka yelken açmış...