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Filenin Sultanı Zehra Güneş'in Kendisi Gibi Genç Bir Futbolcuyla Yepyeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi

Filenin Sultanı Zehra Güneş'in Kendisi Gibi Genç Bir Futbolcuyla Yepyeni Bir Aşka Yelken Açtığı İddia Edildi

GNS
GNS - Onedio Editörü
12.02.2024 - 09:34

Voleybol denince akla gelen ilk isimler Filenin Sultanları, Filenin Sultanları denince de dikkat Zehra Güneş oluyor. Büyük bir kitlenin hayran olduğu Zehra Güneş, özel hayatıyla da gündeme gelen isimlerden biliyorsunuz. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre milli voleybolcumuz yepyeni bir aşka yelken açmış...

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın güneş gibi parlayan isimlerinden biri Zehra Güneş elbette.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın güneş gibi parlayan isimlerinden biri Zehra Güneş elbette.

24 yaşındaki Zehra Güneş, sahada performansıyla göz doldurmasının yanı sıra güzelliğiyle de baş döndürüyor. Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri olan Zehra'nın performansı da yakından takip ediliyor.

Instagram'da 3,8 milyon takipçiye ulaşan ve her fotoğrafının altında başarısının yanı sıra güzelliğine methiyeler dizilen Zehra, oldukça dikkat çeken isimler arasında.

Instagram'da 3,8 milyon takipçiye ulaşan ve her fotoğrafının altında başarısının yanı sıra güzelliğine methiyeler dizilen Zehra, oldukça dikkat çeken isimler arasında.

Sahada adeta fırtınalar estiren, bloklarıyla rakiplerine aman vermeyen Zehra Güneş'in profesyonel hayattaki başarısı bir yana dursun, özel hayatı da epey merak konusu.

İş böyle olunca magazinde de sık sık karşımıza çıkan isimlerden biri haline geliyor Zehra Güneş.

İş böyle olunca magazinde de sık sık karşımıza çıkan isimlerden biri haline geliyor Zehra Güneş.

Geçtiğimiz aylarda ailesi ile pozundan, Survivor Berkan Karabulut'un kuzeni olduğuna pek çok şey konuşmuştuk. Aynı zamanda ilk aşkının Çağatay Ulusoy olduğunu öğrenmiştik.

Bir süredir hayatında kimse olmayan ve tek gördüğümüz Zehra Güneş'in yepyeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Bir süredir hayatında kimse olmayan ve tek gördüğümüz Zehra Güneş'in yepyeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Zehra Güneş gönlünü kendi gibi genç bir sporcuya kaptırmış.

"Zehra Güneş'in yeni aşkı kim?" diyecek olursanız, Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer!

"Zehra Güneş'in yeni aşkı kim?" diyecek olursanız, Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer!

Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen Berke Özer şimdilerde Eyüpspor'da oynuyor.

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Berke Özer sosyal medyadan Zehra Güneş'i takip etse de, Zehra Güneş kendisinin takibine karşılık vermemiş.

Berke Özer sosyal medyadan Zehra Güneş'i takip etse de, Zehra Güneş kendisinin takibine karşılık vermemiş.

23 yaşındaki başarılı futbolcu ilişkisini saklamak istemiyor belli ki.

23 yaşındaki başarılı futbolcu ilişkisini saklamak istemiyor belli ki.

Söylenene göre Zehra Güneş ve Berke Özer çifti henüz iki aydır birliktelermiş.

Söylenene göre Zehra Güneş ve Berke Özer çifti henüz iki aydır birliktelermiş.

Kariyerleri konusunda birbirlerini oldukça destekleyen bir ilişkileri varmış hatta!

Bilmiyorum hatırlar mısınız ama Berke Özer'in bir önceki ilişkisi, Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın başarılı ismi Arina Fedorovtseva'ydı.

Bilmiyorum hatırlar mısınız ama Berke Özer'in bir önceki ilişkisi, Fenerbahçe Voleybol Takımı'nın başarılı ismi Arina Fedorovtseva'ydı.

Hatta birlikte bir AVM'de el ele görüntülenmişlerdi.

Burada anlatmıştık:

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