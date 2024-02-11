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Dilan Polat'ın Cezaevinde Yazdığı Yeni Mektupta Oğlunun Doğum Gününde Olamadığı İçin Ağladığı Ortaya Çıktı

Dilan Polat'ın Cezaevinde Yazdığı Yeni Mektupta Oğlunun Doğum Gününde Olamadığı İçin Ağladığı Ortaya Çıktı

Dilan Polat
GNS
GNS - Onedio Editörü
11.02.2024 - 22:46

Hakkında beraat kararı çıkması beklenen Dilan Polat, geçtiğimiz haftalarda mahkemeden yine bir sonuç alamamıştı. Her seferinde suçsuz olduğunu ve iftiraya kurban gittiğini dile getiren fenomen isim, cezaevinde psikolojisinin bozuk olmasıyla gündeme geliyordu. Yazdığı mektuplar oldukça ilgi çeken Dilan Polat'ın son mektubunu 'i_likechaos' sayfası paylaştı. Yine 'iftira' yüzünden cezaevinde olduğunu söylerken, oğlunun doğum gününde yanında olamadığı için ağladığı dikkat çekti.

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Ağzımızın açık kalacağı kadar lüks bir hayat süren ve bunu sosyal medyada cümle aleme gösteren fenomen Dilan Polat'ın hikayesini baştan anlatmamıza gerek yoktur herhalde.

Ağzımızın açık kalacağı kadar lüks bir hayat süren ve bunu sosyal medyada cümle aleme gösteren fenomen Dilan Polat'ın hikayesini baştan anlatmamıza gerek yoktur herhalde.

Sosyal medyada milyonlarca kişinin takip ettiği Dilan Polat, lüks hayatıyla dikkat çeken bir fenomendi. Eşi Engin Polat ile yaşadığı aşk da elbette kendisinin takip edilmesinde büyük etkendi. 'Bana şunu alsana Engin' sesi hala kulağımızda yankılanıyor.

Fakat bu çiftin gözler önünde yaşadığı şaşalı hayatı bir noktadan sonra çok "fazla" bulunmaya başladı. Ve her şey çorap söküğü halinde sıralandı.

Fakat bu çiftin gözler önünde yaşadığı şaşalı hayatı bir noktadan sonra çok "fazla" bulunmaya başladı. Ve her şey çorap söküğü halinde sıralandı.

Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık gibi suçlardan soruşturma açılmıştı. Ardından MASAK devreye girmiş ve tüm incelemelerin ardından bir gece ansızın yapılan operasyon ile gözaltına alınmışlardı.

4 günlük gözaltı süreçlerinin ardından tutuklama kararı çıkan ve cezaevine giren Dilan Polat, psikolojisinin iyi olmadığına yönelik haberlerle gündeme geliyordu.

4 günlük gözaltı süreçlerinin ardından tutuklama kararı çıkan ve cezaevine giren Dilan Polat, psikolojisinin iyi olmadığına yönelik haberlerle gündeme geliyordu.

Avukatlarının yaptıkları açıklamalar ve magazin kulislerinde konuşulanlara göre Dilan Polat, cezaevinde yemeden içmeden kesilmişti. Aklının sürekli çocuklarında olduğu ve bu durumla başa çıkamadığı dile getiriliyordu.

Hatta kendisini yakından tanıyanlar magazin programlarına bağlanıp durumundan endişe ettiklerini söylemişlerdi.

Hatta kendisini yakından tanıyanlar magazin programlarına bağlanıp durumundan endişe ettiklerini söylemişlerdi.

Polat sürekli olarak hastaneye ve revire kaldırılıyordu. Diğer bir yandan geçtiğimiz gün davada yeni karar çıkacağı paylaşılmıştı. Sevim Alan, Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya ile birlikte paylaşımlar yapmıştı. Fakat beraat kararı çıkmamış ve süreç aynı yerden devam etmişti.

Bu süre zarfında Dilan Polat'ın cezaevinden ailesine yazdığı mektuplar magazinde karşımıza çıkmaya başlamıştı.

Bu süre zarfında Dilan Polat'ın cezaevinden ailesine yazdığı mektuplar magazinde karşımıza çıkmaya başlamıştı.

Hatta ilk mektubu Engin Polat'ın ablası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı. Dilan Polat'ın 'Çok özledim. Çok sıkıldık, dayanamıyorum.' yazması dikkatlerden kaçmamıştı.

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Daha sonra Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun yeni mektupları ortaya çıkmış ve "Suçsuz yere yazmak zor. Aylardır sorguladığım tek şey neden burada olduğum..." yazmaları herkesi şaşkına çevirmişti.

Daha sonra Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun yeni mektupları ortaya çıkmış ve "Suçsuz yere yazmak zor. Aylardır sorguladığım tek şey neden burada olduğum..." yazmaları herkesi şaşkına çevirmişti.

Dilan Polat ise aynı mektupta 'Ailem, çocuklarım!! İçim yanıyor, evlatlarım...' yazmıştı.

Bir süredir ne yaptığı merak edilen Dilan Polat'tan yeni mektup geldi! Oğlu Milan Efe'nin doğum gününde yazdığı mektup ortaya çıkan Dilan Polat'ın "bu iftirayı kaldıramıyorum" demesi yeniden dikkat çekti.

Bir süredir ne yaptığı merak edilen Dilan Polat'tan yeni mektup geldi! Oğlu Milan Efe'nin doğum gününde yazdığı mektup ortaya çıkan Dilan Polat'ın "bu iftirayı kaldıramıyorum" demesi yeniden dikkat çekti.

24 Aralık doğumlu Milan Efe'nin doğum gününde, yani 2 ay öncesinde yazdığı mektup ortaya çıkan Dilan Polat'ın 'Bu kadar iftirayı kaldıramıyorum' yazması özellikle dikkat çekti.

Ailesine "Odama arada girin, kahve için beraberce, beni anın. Bugün ayın 24'ü, oğlumun doğum günü. Ben yanında yokum." şeklinde isyan ettiği görüldü.

Ailesine "Odama arada girin, kahve için beraberce, beni anın. Bugün ayın 24'ü, oğlumun doğum günü. Ben yanında yokum." şeklinde isyan ettiği görüldü.

'Sizi çok seviyorum, hepinizi çok seviyorum. İnşallah üzülmüyorsunuzdur. Dağılsanız bile inşallah çıkarsam hepinizi kanatlarım altına alacağım. Sizi çok özledim. Kokunuz geliyor burnuma mis gibi kokunuz. Gözlerimden yaşlar dökülüyor şu an oluk oluk. Bana hep dua edin. Çocuklarımı görmeye gidin ne olur.'

İşte "i_likechaos" hesabının paylaştığı Dilan Polat'ın mektubu.👇🏻

İşte "i_likechaos" hesabının paylaştığı Dilan Polat'ın mektubu.👇🏻

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