Dilan Polat'ın Cezaevinde Yazdığı Yeni Mektupta Oğlunun Doğum Gününde Olamadığı İçin Ağladığı Ortaya Çıktı
Dilan Polat'ın Cezaevinde Yazdığı Yeni Mektupta Oğlunun Doğum Gününde Olamadığı İçin Ağladığı Ortaya Çıktı
Hakkında beraat kararı çıkması beklenen Dilan Polat, geçtiğimiz haftalarda mahkemeden yine bir sonuç alamamıştı. Her seferinde suçsuz olduğunu ve iftiraya kurban gittiğini dile getiren fenomen isim, cezaevinde psikolojisinin bozuk olmasıyla gündeme geliyordu. Yazdığı mektuplar oldukça ilgi çeken Dilan Polat'ın son mektubunu 'i_likechaos' sayfası paylaştı. Yine 'iftira' yüzünden cezaevinde olduğunu söylerken, oğlunun doğum gününde yanında olamadığı için ağladığı dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ağzımızın açık kalacağı kadar lüks bir hayat süren ve bunu sosyal medyada cümle aleme gösteren fenomen Dilan Polat'ın hikayesini baştan anlatmamıza gerek yoktur herhalde.
Fakat bu çiftin gözler önünde yaşadığı şaşalı hayatı bir noktadan sonra çok "fazla" bulunmaya başladı. Ve her şey çorap söküğü halinde sıralandı.
4 günlük gözaltı süreçlerinin ardından tutuklama kararı çıkan ve cezaevine giren Dilan Polat, psikolojisinin iyi olmadığına yönelik haberlerle gündeme geliyordu.
Hatta kendisini yakından tanıyanlar magazin programlarına bağlanıp durumundan endişe ettiklerini söylemişlerdi.
Bu süre zarfında Dilan Polat'ın cezaevinden ailesine yazdığı mektuplar magazinde karşımıza çıkmaya başlamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Daha sonra Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun yeni mektupları ortaya çıkmış ve "Suçsuz yere yazmak zor. Aylardır sorguladığım tek şey neden burada olduğum..." yazmaları herkesi şaşkına çevirmişti.
Bir süredir ne yaptığı merak edilen Dilan Polat'tan yeni mektup geldi! Oğlu Milan Efe'nin doğum gününde yazdığı mektup ortaya çıkan Dilan Polat'ın "bu iftirayı kaldıramıyorum" demesi yeniden dikkat çekti.
Ailesine "Odama arada girin, kahve için beraberce, beni anın. Bugün ayın 24'ü, oğlumun doğum günü. Ben yanında yokum." şeklinde isyan ettiği görüldü.
İşte "i_likechaos" hesabının paylaştığı Dilan Polat'ın mektubu.👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda