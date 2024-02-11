Dilan Polat'ın Cezaevinde Yazdığı Yeni Mektupta Oğlunun Doğum Gününde Olamadığı İçin Ağladığı Ortaya Çıktı

'Sizi çok seviyorum, hepinizi çok seviyorum. İnşallah üzülmüyorsunuzdur. Dağılsanız bile inşallah çıkarsam hepinizi kanatlarım altına alacağım. Sizi çok özledim. Kokunuz geliyor burnuma mis gibi kokunuz. Gözlerimden yaşlar dökülüyor şu an oluk oluk. Bana hep dua edin. Çocuklarımı görmeye gidin ne olur.'