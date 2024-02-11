Kendini Birden Survivor'da Bulan Hilmi Cem İntepe'yi Reddedeceği All Star'a Katılmaya Bir Telefon İkna Etmiş
Kendini Birden Survivor'da Bulan Hilmi Cem İntepe'yi Reddedeceği All Star'a Katılmaya Bir Telefon İkna Etmiş
Survivor All Star 2024 sezonu hız kesmeden devam ediyor bildiğiniz gibi. Fakat durumlar biraz da karışık. Elemeler haricinde sakatlıkları yüzünden yarışmaya veda etmek zorunda kalan isimler var. Dün akşam sürpriz yapan Acun Ilıcalı, veda eden isimler yerine üç efsanenin geldiğini duyurdu. Bunlardan biri de Hilmi Cem İntepe'ydi. Peki Hilmi Cem'i All Star'a katılmaya kim ikna etti?
İçeriğin Devamı Aşağıda
2024 yılı Survivor için All Star yılı oldu. Geçtiğimiz sezonların en iyi, en hırslı, en başarılı isimleri yeniden parkurda ortalığı kasıp kavuruyor adeta.
Bilmeyenler için Survivor'ın hatırlanan ilk şampiyonu Nihat, çıktığı ilk oyunda büyük bir sakatlık geçirerek tedaviye alınmıştı.
Fakat aynı anda büyük bir sürpriz de yaptı. Hilmi Cem İntepe, Atakan Arslan ve Sema Aydemir Survivor All Star kadrosuna dahil olan isimler oldu.
Kadroya dahil olan isimlerden biri de eski şampiyonlardan, Survivor'ın efsane isimlerinden Hilmi Cem İntepe.
Son olarak 2018 yılında Survivor'a katılan Hilmi Cem İntepe, havuz parkurlarındaki uçuşları ve koşarken neredeyse gözükmeyecek hale gelmesiyle dikkat çekiyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu yıl aklında All Star'da yer almak gibi bir düşünce olmadığını anlatan Hilmi Cem, "sürpriz oldu" dedi.
Ardından reddetmek yerine kabul etmesinin tek sebebinin, Murat Ceylan'dan gelen bir telefon olduğunu itiraf etti.
Bilmeyenler için Murat Ceylan ve Hilmi Cem İntepe, Survivor'da 2013 senesinde yakın arkadaş olmuştu. Ardından 2018 senesinde de All Star'da birlikte yer almışlardı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda