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Kendini Birden Survivor'da Bulan Hilmi Cem İntepe'yi Reddedeceği All Star'a Katılmaya Bir Telefon İkna Etmiş

Kendini Birden Survivor'da Bulan Hilmi Cem İntepe'yi Reddedeceği All Star'a Katılmaya Bir Telefon İkna Etmiş

survivor
GNS
GNS - Onedio Editörü
11.02.2024 - 17:08

Survivor All Star 2024 sezonu hız kesmeden devam ediyor bildiğiniz gibi. Fakat durumlar biraz da karışık. Elemeler haricinde sakatlıkları yüzünden yarışmaya veda etmek zorunda kalan isimler var. Dün akşam sürpriz yapan Acun Ilıcalı, veda eden isimler yerine üç efsanenin geldiğini duyurdu. Bunlardan biri de Hilmi Cem İntepe'ydi. Peki Hilmi Cem'i All Star'a katılmaya kim ikna etti?

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2024 yılı Survivor için All Star yılı oldu. Geçtiğimiz sezonların en iyi, en hırslı, en başarılı isimleri yeniden parkurda ortalığı kasıp kavuruyor adeta.

2024 yılı Survivor için All Star yılı oldu. Geçtiğimiz sezonların en iyi, en hırslı, en başarılı isimleri yeniden parkurda ortalığı kasıp kavuruyor adeta.

Bu yıl SMS oylamasının olmaması, yarışmacıları sadece kendi performanslarıyla baş başa bırakıyor. Diğer bir yandan parkurlarda birbirleriyle olan çekişmeleri, açlığın verdiği sinir ve sevdiklerinden uzak olmanın verdiği bir psikolojik savaşın içerisindeler.

Bilmeyenler için Survivor'ın hatırlanan ilk şampiyonu Nihat, çıktığı ilk oyunda büyük bir sakatlık geçirerek tedaviye alınmıştı.

Bilmeyenler için Survivor'ın hatırlanan ilk şampiyonu Nihat, çıktığı ilk oyunda büyük bir sakatlık geçirerek tedaviye alınmıştı.

Diğer yandan Survivor'a katılmasından hemen önce sağlık sorunları yaşayan Turabi de daha fazla dayanamadı. Nihat ve Turabi yaşadıkları sağlık sorunu dolayısıyla yarışmaya veda etmek durumunda kaldı. Acun Ilıcalı da bunu konseyde belirtti.

Fakat aynı anda büyük bir sürpriz de yaptı. Hilmi Cem İntepe, Atakan Arslan ve Sema Aydemir Survivor All Star kadrosuna dahil olan isimler oldu.

Fakat aynı anda büyük bir sürpriz de yaptı. Hilmi Cem İntepe, Atakan Arslan ve Sema Aydemir Survivor All Star kadrosuna dahil olan isimler oldu.

Apar topar bir anda verilen kararların ardından, Survivor için hiçbir hazırlığı olmayan üç yarışmacı kendilerini adada buldu.

Kadroya dahil olan isimlerden biri de eski şampiyonlardan, Survivor'ın efsane isimlerinden Hilmi Cem İntepe.

Kadroya dahil olan isimlerden biri de eski şampiyonlardan, Survivor'ın efsane isimlerinden Hilmi Cem İntepe.

İlk olarak 2013 yılında Survivor'a katılan ve performansıyla ortalığı kasıp kavuran Hilmi Cem, programdan birincilikle ayrılmıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlayan ve kariyerinde yeni bir sayfa açan Hilmi Cem, 2015 sezonunda yeniden parkurlara dönmüştü.

Son olarak 2018 yılında Survivor'a katılan Hilmi Cem İntepe, havuz parkurlarındaki uçuşları ve koşarken neredeyse gözükmeyecek hale gelmesiyle dikkat çekiyordu.

Son olarak 2018 yılında Survivor'a katılan Hilmi Cem İntepe, havuz parkurlarındaki uçuşları ve koşarken neredeyse gözükmeyecek hale gelmesiyle dikkat çekiyordu.

Tabii diğer bir yandan kendisi yıllardır oyunculukla uğraşıyor. Muhteşem Yüzyıl, Çalıkuşu, Bodrum Masalı, Tetikçinin Oğlu ve Altın Kafes dizisinde izledik kendisini.

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Bu yıl aklında All Star'da yer almak gibi bir düşünce olmadığını anlatan Hilmi Cem, "sürpriz oldu" dedi.

Bu yıl aklında All Star'da yer almak gibi bir düşünce olmadığını anlatan Hilmi Cem, "sürpriz oldu" dedi.

'Öncelikle şaşkınım, bu Survivor biraz sürpriz oldu. Öncekilerde rahatça hazırlanmıştım, zamanım vardı ama bu biraz ani oldu.'

Ardından reddetmek yerine kabul etmesinin tek sebebinin, Murat Ceylan'dan gelen bir telefon olduğunu itiraf etti.

Ardından reddetmek yerine kabul etmesinin tek sebebinin, Murat Ceylan'dan gelen bir telefon olduğunu itiraf etti.

'Sevgili kardeşim Murat Ceylan'ın ani bir telefonuyla bütün fikirlerim değişti, beni çok gaza getiriyor. Hayat abi planlarım vardı Allah'ın da başka planları varmış.'

Bilmeyenler için Murat Ceylan ve Hilmi Cem İntepe, Survivor'da 2013 senesinde yakın arkadaş olmuştu. Ardından 2018 senesinde de All Star'da birlikte yer almışlardı.

Bilmeyenler için Murat Ceylan ve Hilmi Cem İntepe, Survivor'da 2013 senesinde yakın arkadaş olmuştu. Ardından 2018 senesinde de All Star'da birlikte yer almışlardı.

İkili epey yakın arkadaşlar. Murat Ceylan o telefonda ne dediyse, Hilmi Cem'in fikrini tamamen değiştirmiş...

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