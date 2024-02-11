Kendini Birden Survivor'da Bulan Hilmi Cem İntepe'yi Reddedeceği All Star'a Katılmaya Bir Telefon İkna Etmiş

Survivor All Star 2024 sezonu hız kesmeden devam ediyor bildiğiniz gibi. Fakat durumlar biraz da karışık. Elemeler haricinde sakatlıkları yüzünden yarışmaya veda etmek zorunda kalan isimler var. Dün akşam sürpriz yapan Acun Ilıcalı, veda eden isimler yerine üç efsanenin geldiğini duyurdu. Bunlardan biri de Hilmi Cem İntepe'ydi. Peki Hilmi Cem'i All Star'a katılmaya kim ikna etti?