Seçim Sizin: Survivor Şampiyonlar Ligi Gibi Olan Survivor 2024'ün En Yakışıklı Erkek Yarışmacısını Seçiyoruz!
Seçim Sizin: Survivor Şampiyonlar Ligi Gibi Olan Survivor 2024'ün En Yakışıklı Erkek Yarışmacısını Seçiyoruz!
Avatar Atakan Arslan ve Hilmi Cem İntepe'nin dahil olmasıyla sosyal medyada büyük bir tartışma başladı! Survivor izleyicisinin Ogeday, Poyraz, Hilmi Cem ve Atakan arasında başlattığı 'Hangisi daha yakışıklı?' tartışmasında kararı size bırakıyoruz!
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Survivor'da ortalık karışık bildiğiniz üzere...
Turabi'nin sakatlık nedeniyle programdan ayrılması, Nagihan'ın diskalifiye olasılığı derken Survivor'da kartlar yeniden dağıtıldı.
Konseyde çıldıran Acun Ilıcalı, tüm bu gelişmelerin ardından Hilmi Cem, Avatar Atakan ve Sema Aydemir'i Kırmızı takım için yarışmaya dahil etti.
Atakan ve Hilmi Cem'in bomba gibi giriş yaptığı Survivor'ın izleyicileri yeni bir tartışma başlattı! Programın karizma seviyesini yükselten Ogeday ve Poyraz'ın, Hilmi Cem ve Atakan'ın gölgesinde kalmasıyla "Hangisi daha yakışıklı?" sorusu Twitter'da gündem oldu.
Sizce hangisi daha yakışıklı?
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