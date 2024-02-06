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Acun Ilıcalı'nın Konseyde Çıldırdığı Anları Mizahla Harmanlayıp Herkesi Güldüren Twitter Kullanıcıları

Acun Ilıcalı'nın Konseyde Çıldırdığı Anları Mizahla Harmanlayıp Herkesi Güldüren Twitter Kullanıcıları

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
06.02.2024 - 22:00

Suların hiç durulmadığı Survivor programına Acun Ilıcalı'nın çıldırışı damga vurdu. Sinirle bağırıp çağırmaya başlayan Acun'un sandalye fırlatışı sosyal medya goygoycularının diline düştü.

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Survivor'da ortalık hiç olmadığı kadar karışık!

Survivor'da ortalık hiç olmadığı kadar karışık!

Kaos ve kavganın asla son bulmadığı programın geçtiğimiz akşam yayınlanan fragmanında Acun Ilıcalı'nın adeta çıldırdığını gördük.

Kaos ve kavganın asla son bulmadığı programın geçtiğimiz akşam yayınlanan fragmanında Acun Ilıcalı'nın adeta çıldırdığını gördük.

👇

Acun'un çıldırışı buradan izleyebilirsiniz 👇

Acun Ilıcalı'nın bu çıldırışı Twitter ahalisinin gündemine düştü.

Birçok kullanıcı bu çıldırışa kendi yorumunu getirdi!

Birçok kullanıcı bu çıldırışa kendi yorumunu getirdi!
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Ve ortaya birbirinden komik alıntılar çıktı!

Ve ortaya birbirinden komik alıntılar çıktı!
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Gelin bu alıntılara birlikte göz atalım!

Gelin bu alıntılara birlikte göz atalım!
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twitter.com
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