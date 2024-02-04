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Eski Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik'in 'Dominik Kritik' Adıyla Panorama Programı Yapmasına Yorum Yağdı!

Eski Survivor Yarışmacısı Evrim Keklik'in 'Dominik Kritik' Adıyla Panorama Programı Yapmasına Yorum Yağdı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
04.02.2024 - 22:32

Survivor 2020'ye katılan Evrim Keklik, Dominik Kritik adıyla Survivor All Star'ı yorumlayacağı bir program yapacağını duyurdu. Evrim'in kendi kendine yapacağı 'Panaroma' programı Survivor hayranlarını ikiye böldü.

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Survivor 2020'ye katılan Evrim Keklik, programda özellikle sivri diliyle dikkat çekmiş, daha sonra Survivor Panorama programında sunuculuk yapmıştı.

Survivor 2020'ye katılan Evrim Keklik, programda özellikle sivri diliyle dikkat çekmiş, daha sonra Survivor Panorama programında sunuculuk yapmıştı.

2024'te yapılan Survivor All Star yarışmasında yer almayan Evrim Keklik'in, Panorama programının iptal olmasıyla da yorumculuk işi son bulmuş oldu..

2024'te yapılan Survivor All Star yarışmasında yer almayan Evrim Keklik'in, Panorama programının iptal olmasıyla da yorumculuk işi son bulmuş oldu..

O da bu pası gole çevirip kendisi 'Dominik Kritik' adıyla bir çeşit Survivor Panorama programı yapmaya karar vermiş.

Yarışmayı ve yarışmada olanları değerlendirecek olan Evrim'in bu kararı Survivor hayranlarını ikiye böldü.

Yarışmayı ve yarışmada olanları değerlendirecek olan Evrim'in bu kararı Survivor hayranlarını ikiye böldü.

İzleyicilerin bir kısmı Evrim'in bu kararını yerinde buldu.

İzleyicilerin bir kısmı Evrim'in bu kararını yerinde buldu.
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Bir kısmı ise Evrim'in fırsatçılık yaptığını düşündü.

Bir kısmı ise Evrim'in fırsatçılık yaptığını düşündü.
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Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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