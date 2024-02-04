Muhteşem Yüzyıl'ın Kamera Arkasında Aras Bulut İynemli'nin Senaryoyu Değiştirerek Eğlenmesi Herkesi Güldürdü

Gelmiş geçmiş en efsane dizilerden biri olan Muhteşem Yüzyıl'ın etkisi sürmeye devam ediyor. Dizide o kadar ünlü isim rol alıyordu ki hangi karaktere ve oyuncuya odaklansak bilemiyorduk. Herkesin başrol gibi olduğu dizide Şehzade Bayezid'i canlandıran Aras Bulut İynemli de büyük beğeni toplamıştı. Yayınlanan kamera arkası görüntülerinde başarılı oyuncunun rolüne nasıl adapte olduğuna yeniden şayet olduk.