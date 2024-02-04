Muhteşem Yüzyıl'ın Kamera Arkasında Aras Bulut İynemli'nin Senaryoyu Değiştirerek Eğlenmesi Herkesi Güldürdü
Muhteşem Yüzyıl'ın Kamera Arkasında Aras Bulut İynemli'nin Senaryoyu Değiştirerek Eğlenmesi Herkesi Güldürdü
Gelmiş geçmiş en efsane dizilerden biri olan Muhteşem Yüzyıl'ın etkisi sürmeye devam ediyor. Dizide o kadar ünlü isim rol alıyordu ki hangi karaktere ve oyuncuya odaklansak bilemiyorduk. Herkesin başrol gibi olduğu dizide Şehzade Bayezid'i canlandıran Aras Bulut İynemli de büyük beğeni toplamıştı. Yayınlanan kamera arkası görüntülerinde başarılı oyuncunun rolüne nasıl adapte olduğuna yeniden şayet olduk.
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İzleyen izlemeyen herkesin hakkında bilgisi olduğu ve neredeyse dünya çapında bir ilgiye sahip olan Muhteşem Yüzyıl, oyuncu kadrosuyla da adından söz ettiriyordu.
Bu kadar başarılı ismi bir arada görmek kolay değil tabii ki!
Aras Bulut İynemli de dizide rol alan isimlerden biriydi. Kariyerinde önemli bir yer edinen Şehzade Bayezid rolünün üstesinden başarıyla geldiğinden hepimiz eminiz.
Tarihi bir dizi olmasının da etkisiyle ciddi bir yapısı olan Muhteşem Yüzyıl'da, karakterleri ve hatta oyuncuları da oldukça ciddi ve öfkeli olarak düşünmüş olabilirsiniz.
Şu ana kadar böyle düşündüyseniz yanıldığınızı Muhteşem Yüzyıl'ın kamera arkası görüntüleriyle hemen kanıtlayalım!
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Kamera arkasında Aras Bulut İynemli, Halit Ergenç ve Sümbül Ağa rolünü canlandıran Selim Bayraktar'ın senaryoyu kendilerince harmanladığı eğlenceli anlar herkesi güldürdü.
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Siz bu kamera arkası görüntülerini nasıl buldunuz?
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sülümanın arkadan bir anda çıkmasına öldüm 😹😹
Yani 6 senedir YouTube'da dolaşan sahnenin yeni mi farkına varmışlar? Hadi benim gibi dizilerden bir haber olanlar neyse de, fanatiklerinin bilmemesine imkan... Devamını Gör