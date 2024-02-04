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İneklere Dilber’in Şarkısını Dinleterek Süt Verimini Arttırdığını Söyleyen Besici Gülümsetti

İneklere Dilber’in Şarkısını Dinleterek Süt Verimini Arttırdığını Söyleyen Besici Gülümsetti

Effy
Effy - Onedio Editörü
04.02.2024 - 17:13

İnci Taneleri dizisi sadece seyircinin değil, ineklerin de favorisi. Erzincanlı bir besici, ineklerine Dilber’in şarkısını dinlettiğini söyleyerek süt verimini artırdığını söyledi. Detaylar 👇

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“İnci Taneleri” fragmanının yayımlandığı günden beri herkesin ilgi odağı oldu: Özellikle de Dilber ve dansı bir akım haline geldi.

“İnci Taneleri” fragmanının yayımlandığı günden beri herkesin ilgi odağı oldu: Özellikle de Dilber ve dansı bir akım haline geldi.

Hepimiz günlerdir “Dilber evin barkın yok mu?” diye mırıldanırken, bu şarkı şimdi de ineklerin favorisi haline geldi.

Hepimiz günlerdir “Dilber evin barkın yok mu?” diye mırıldanırken, bu şarkı şimdi de ineklerin favorisi haline geldi.

Erzincan’da besicilik yapan Baki Kaya, “Müzik ruhun gıdası, hayvanlarıma iyi geliyor” diyerek Dilber’in şarkısını dinlettiğini açıkladı.

Erzincan’da besicilik yapan Baki Kaya, “Müzik ruhun gıdası, hayvanlarıma iyi geliyor” diyerek Dilber’in şarkısını dinlettiğini açıkladı.

Her sabah güne Dilber’in şarkısıyla başlayan ineklerin stresini aldığını söyleyen Kaya, “Ankara havası, ‘Dilber’ akımı yapıyoruz” sözlerini kullandı.

Her sabah güne Dilber’in şarkısıyla başlayan ineklerin stresini aldığını söyleyen Kaya, “Ankara havası, ‘Dilber’ akımı yapıyoruz” sözlerini kullandı.

Stres olmadığı zaman süt verimleri artıyor diyen Kaya, “Bazen de türkü dinletip şiir okuyorum” sözleriyle gülümsetti.

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