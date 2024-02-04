Sadece 7 Yaşındaki Moda Tasarımcısı Çocuğun Profesyonelliği Görenleri Hayretlere Sürükledi
Sadece 7 Yaşındaki Moda Tasarımcısı Çocuğun Profesyonelliği Görenleri Hayretlere Sürükledi
Bizim sokakta oynadığımız yaşta dünyanın en iyi modacılarından biri olma yolunda ilerleyen minik Max’ın profesyonelliği karşısında siz de hayrete düşeceksiniz. Buyurun bakalım…
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Bizim sokakta top kovaladığımız yaşta, dünyanın en iyi moda tasarımcılarından biri olma yolunda ilerleyen 7 yaşındaki Max ile tanışın.
Max henüz 7 yaşında olsa da, birçok modacıyı kıskandıracak tasarımlara imza atıyor.
4 yaşındayken dikişe başlayan minik Max, o zamandan beri tasarımlarıyla adeta modaya yön veriyor!
Gerek tasarımları, gerek modellerine yön göstermesiyle profesyonelliğini kanıtlayan Max, ister istemez kendisine hayran bırakıyor.
İşte Max’e ait tasarımlardan birkaçı…👇
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Gelecekte Max’in adını daha çok duyacağımızdan eminiz.
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bu Max in anne babası ne iş yapıyor bu bilgiyi de bı verin de bir ona göre yorum yapalım.