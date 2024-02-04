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Sadece 7 Yaşındaki Moda Tasarımcısı Çocuğun Profesyonelliği Görenleri Hayretlere Sürükledi

Sadece 7 Yaşındaki Moda Tasarımcısı Çocuğun Profesyonelliği Görenleri Hayretlere Sürükledi

Effy
Effy - Onedio Editörü
04.02.2024 - 15:30

Bizim sokakta oynadığımız yaşta dünyanın en iyi modacılarından biri olma yolunda ilerleyen minik Max’ın profesyonelliği karşısında siz de hayrete düşeceksiniz. Buyurun bakalım…

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Bizim sokakta top kovaladığımız yaşta, dünyanın en iyi moda tasarımcılarından biri olma yolunda ilerleyen 7 yaşındaki Max ile tanışın.

Bizim sokakta top kovaladığımız yaşta, dünyanın en iyi moda tasarımcılarından biri olma yolunda ilerleyen 7 yaşındaki Max ile tanışın.
s.abcnews.com

Max henüz 7 yaşında olsa da, birçok modacıyı kıskandıracak tasarımlara imza atıyor.

Max henüz 7 yaşında olsa da, birçok modacıyı kıskandıracak tasarımlara imza atıyor.
people.com

4 yaşındayken dikişe başlayan minik Max, o zamandan beri tasarımlarıyla adeta modaya yön veriyor!

4 yaşındayken dikişe başlayan minik Max, o zamandan beri tasarımlarıyla adeta modaya yön veriyor!
s7d2.scene7.com

Gerek tasarımları, gerek modellerine yön göstermesiyle profesyonelliğini kanıtlayan Max, ister istemez kendisine hayran bırakıyor.

Gerek tasarımları, gerek modellerine yön göstermesiyle profesyonelliğini kanıtlayan Max, ister istemez kendisine hayran bırakıyor.
images.303magazine.com

İşte Max’e ait tasarımlardan birkaçı…👇

İşte Max’e ait tasarımlardan birkaçı…👇
bloximages.newyork1.vip.townnews.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

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👇
bloximages.newyork1.vip.townnews.com

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bloximages.newyork1.vip.townnews.com

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www.boredpanda.com

Gelecekte Max’in adını daha çok duyacağımızdan eminiz.

Gelecekte Max’in adını daha çok duyacağımızdan eminiz.
akm-img-a-in.tosshub.com

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fatih ates

bu Max in anne babası ne iş yapıyor bu bilgiyi de bı verin de bir ona göre yorum yapalım.