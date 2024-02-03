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Kalp Hastası Kadınların Olduğu Etkinlikte 'Kalp Krizi' Adlı Şarkısını Seslendiren Demi Lovato Beyinleri Yaktı

Kalp Hastası Kadınların Olduğu Etkinlikte 'Kalp Krizi' Adlı Şarkısını Seslendiren Demi Lovato Beyinleri Yaktı

Effy
Effy - Onedio Editörü
04.02.2024 - 00:47

Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato'nun kalp hastası kadınlar için düzenlenen etkinlikte meşhur 'Heart Attack' şarkısını seslendirmesi ironinin dibini yaşattı! 

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Hepimizin Disney zamanlarından hatırladığı Demi Lovato'yu tanıyanlarınız vardır...

Hepimizin Disney zamanlarından hatırladığı Demi Lovato'yu tanıyanlarınız vardır...

Tabi o zamandan beri imajında köklü değişimler yaşayan Demi, şu sıralar bir rockstar edasıyla takılıyor.

Tabi o zamandan beri imajında köklü değişimler yaşayan Demi, şu sıralar bir rockstar edasıyla takılıyor.

Kendisi aynı zamanda 2022 yılında ilişkiye başladığı Jordan Lutes ile nişanlandı; herkes düğününü bekliyor!

Kendisi aynı zamanda 2022 yılında ilişkiye başladığı Jordan Lutes ile nişanlandı; herkes düğününü bekliyor!

Gelelim asıl konumuza: Demi geçtiğimiz günlerde kalp ve damar rahatsızlıkları olan kadınlar için düzenlenen bir etkinlikte sahne aldı.

Gelelim asıl konumuza: Demi geçtiğimiz günlerde kalp ve damar rahatsızlıkları olan kadınlar için düzenlenen bir etkinlikte sahne aldı.

Ancak ünlü şarkıcının etkinlikte seslendirdiği şarkı biraz absürt kaçtı: "Heart Attack" (Kalp Krizi) şarkısını seslendirdi.

Ancak ünlü şarkıcının etkinlikte seslendirdiği şarkı biraz absürt kaçtı: "Heart Attack" (Kalp Krizi) şarkısını seslendirdi.

Şarkının sözlerinden bir kısmı:

Gardımı alıyorum

Çünkü aşık olmak istemiyorum

Eğer alırsam kalp krizi geçireceğimi düşünüyorum

Kalp krizi geçireceğimi düşünüyorum

Kalp krizi geçireceğimi düşünüyorum

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Hayliyle performansın amacını sorgulayanlar da olmadı değil. 😅

"Shakira ve Rihanna'nın Can't Remember to Forget You (Seni unutmayı hatırlayamıyorum) şarkısını Alzheimer hastaları için seslendirmesine ihtiyacım var."

"Shakira ve Rihanna'nın Can't Remember to Forget You (Seni unutmayı hatırlayamıyorum) şarkısını Alzheimer hastaları için seslendirmesine ihtiyacım var."
twitter.com

"Problemlerin seni takip edince."

"Problemlerin seni takip edince."

"Gözümden resmen yaş geldi, sitcom bölümü gibi."

"Gözümden resmen yaş geldi, sitcom bölümü gibi."
twitter.com

"Seyirci:"

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"O şarkıyı seçmesinin bir sebebi var"

"O şarkıyı seçmesinin bir sebebi var"
twitter.com

Şunu da belirtelim: Demi Lovato kalp krizi geçirmiş ve neyse ki kurtulmuştu. Bu yüzden şarkının kendisi için önemli olduğunu söyleyenler var...

Şunu da belirtelim: Demi Lovato kalp krizi geçirmiş ve neyse ki kurtulmuştu. Bu yüzden şarkının kendisi için önemli olduğunu söyleyenler var...

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