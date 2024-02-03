Yıllara Meydan Okuyan Pınar Altuğ'un Zayıflık Sırrı 'Nasıl Dayanıyor?' Dedirtti
Yıllara Meydan Okuyan Pınar Altuğ'un Zayıflık Sırrı 'Nasıl Dayanıyor?' Dedirtti
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, fit görünümünün sırrını verince herkes azmine ve direncine hayran kaldı!
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Türk televizyonunun vazgeçilmezlerinden biri olan "Çocuklar Duymasın" dizisinde Meltem rolüyle akıllarımıza kazınan Pınar Altuğ'u tanıyanlarınız vardır.
Ünlü oyuncu sık sık eşi Yağmur Atacan ile olan sevgi dolu evliliğiyle de magazin gündemine geliyor.
Kendisinin bir diğer gündem olma sebebi ise yıllara meydan okuyan güzelliğiyle dillerden düşmek bilmemesi olabilir...
Yıllardır fit görünümünü koruyan Altuğ sonunda sırrını açıkladı ancak duyanlar şaştı kaldı.
49 yaşındaki eski Türkiye güzeli fitliğini aralıklı oruca borçlu olduğunu açıkladı.
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2.sayfa'nın haberine göre, Altuğ "Aslında bunu dört yıldır aralıklı oruç tutmaya borçluyum. Her gün 16 saat aç duruyorum, tabii spor da var" sözleriyle sırrını verdi.
16 saat aç kalmak azim ister... Sizin düşünceleriniz neler?
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