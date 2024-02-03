Türkçe Öğrenmeye Son Gaz Devam Eden Halsey Oğlunu 'Yavrum' Diye Sevdi

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisinin etkisiyle Türkçe'ye merak sarmış ve cümle kurma çabalarıyla hepimizin kalplerini eritmişti. Sevgilisinden ayrılsa da Türkçe eğitimine ara vermeyen Halsey'nin oğlunu sevme şekli gönülleri bir kez daha fethetti!

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