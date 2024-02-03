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Türkçe Öğrenmeye Son Gaz Devam Eden Halsey Oğlunu 'Yavrum' Diye Sevdi

Türkçe Öğrenmeye Son Gaz Devam Eden Halsey Oğlunu 'Yavrum' Diye Sevdi

Effy
Effy - Onedio Editörü
04.02.2024 - 01:23

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, Türk sevgilisinin etkisiyle Türkçe'ye merak sarmış ve cümle kurma çabalarıyla hepimizin kalplerini eritmişti. Sevgilisinden ayrılsa da Türkçe eğitimine ara vermeyen Halsey'nin oğlunu sevme şekli gönülleri bir kez daha fethetti!

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Güzellik ve başarı kelimelerinin vücut bulmuş hali Halsey'yi tanımayanımız kalmadı.

Güzellik ve başarı kelimelerinin vücut bulmuş hali Halsey'yi tanımayanımız kalmadı.

Kendisinin ülkemizde ayrı bir sevilme nedeni var: Alev Aydın ile bir süre birliktelik yaşayan Halsey'nin bu ilişkiden nur topu gibi oğlu Ender Ridley Aydın doğmuştu.

Kendisinin ülkemizde ayrı bir sevilme nedeni var: Alev Aydın ile bir süre birliktelik yaşayan Halsey'nin bu ilişkiden nur topu gibi oğlu Ender Ridley Aydın doğmuştu.

Kendisinin etkileyici yaşamını da okumalısınız:

Sevgilisi Alev Aydın ve oğlu Ender için Türkçe öğrenen Halsey, Türkçe paylaşımları ve yorumlarıyla hepimizin sevgisini kazanmıştı.

Sevgilisi Alev Aydın ve oğlu Ender için Türkçe öğrenen Halsey, Türkçe paylaşımları ve yorumlarıyla hepimizin sevgisini kazanmıştı.

Alev Aydın'la ilişkisi sonlanan ünlü şarkıcı, şimdilerde oyuncu Avan Jogia ile birlikte.

Alev Aydın'la ilişkisi sonlanan ünlü şarkıcı, şimdilerde oyuncu Avan Jogia ile birlikte.

Ancak kendisinin Alev Aydın'la ayrılığı Türkçe eğitimini hiç etkilememiş: Oğlunu sevme şekliyle bir kez daha kalbimizi eritti!

Ancak kendisinin Alev Aydın'la ayrılığı Türkçe eğitimini hiç etkilememiş: Oğlunu sevme şekliyle bir kez daha kalbimizi eritti!
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"Ender'in ilk anne konseri. Yavrum" yazan Halsey, Türk takipçilerini heyecanlandırdı!

"Ender'in ilk anne konseri. Yavrum" yazan Halsey, Türk takipçilerini heyecanlandırdı!
www.instagram.com

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www.instagram.com

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