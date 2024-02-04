Her Hafta Yeminler Edip Saati Dolmadan Sosyal Medyaya Dönen Selena Gomez Kızıl Saçlarıyla Boy Gösterdi
Her Hafta Yeminler Edip Saati Dolmadan Sosyal Medyaya Dönen Selena Gomez Kızıl Saçlarıyla Boy Gösterdi
Her hafta yeminler edip, saati dolmadan sosyal medyaya dönen Selena Gomez son zamanlarda herkesin dillerinde. Ancak şimdi muhteşem değişimiyle konuşuldu. Bakalım yeni Gomez'i nasıl bulacaksınız...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şu sıralar Benny Blanco ile yaşadığı dolu dizgin aşkla adından söz ettiren Selena Gomez'i hepimiz ta Disney yıllarından hatırlıyoruz.
Sevgilisine laf eden herkese adeta ateş püsküren Gomez, en ufak zorlukta sosyal medyaya ara verdiğini duyurmasıyla da biliniyor...
Ancak gelin görün ki, daha bir gün geçmeden sosyal medyaya geri dönüş yapan Gomez bu yüzden dalga konusu da oldu!
Son zamanlarda bozulan imajını toparlamak isteyen ünlü şarkıcıdan iddialı bir adım geldi ve saçlarını kızıla boyattı!
"Lola" galasında yeni saçlarıyla boy gösteren Gomez'in tarzı çok ama çok beğenildi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kızıldan ziyade kahverengiyi andıran bu ton Gomez'e yakışsa da, yine takipçilerini memnun etmedi.
Ancak bu sefer de kızılın tonu tutturamadı diye üstüne gittiler...
"Kızıl saç da bizimle odada mı?"
"Bu kıza çok benziyor ama bu kız daha genç duruyor."
"Kızıl saç da bizimle odada mı? Resmen kahverengi"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Kırmızı olan tek şey dudakları"
"Eğer kırmızı kahverengiyse o zaman kızıla boyamış."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda