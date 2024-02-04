“Takımlar Dengeli Değil” Diyerek İyice Çorba Eden Acun Ilıcalı’ya Poyraz’dan Tepki Geldi
“Takımlar Dengeli Değil” Diyerek İyice Çorba Eden Acun Ilıcalı’ya Poyraz’dan Tepki Geldi
Survivor All Star 2024 tüm kaosuyla devam ediyor: Geçtiğimiz akşam takımların dengeli olmaması nedeniyle birkaç kişinin yerini değiştiren Acun Ilıcalı, yine kimseyi memnun edemedi. Detaylar 👇
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Survivor All Star 2024 tüm kaosuyla hız kesmeden devam ediyor!
Bu sene takımlarda hem şampiyon isimler hem de Survivor’da iz bırakmış yarışmacılar yer alıyor.
Ancak bazı izleyiciler Mavi ve Kırmızı takımların eşit olmadığını düşünerek Acun Ilıcalı’nın yaptığı oylamada değişiklik talep etti.
Bunun üzerine gerekli değişikliği yerine getiren Acun Ilıcalı, yine kimseyi memnun edemedi.
İlk tepki Mavi takımın yarışmacısı Yiğit Poyraz’dan geldi. 👇
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Gelen bazı tepkileri şuraya bırakalım:
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