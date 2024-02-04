Şizofreni Hastası Hayranı Kapısına Dayanan Ece Erken’in Yaşadıkları Kan Dondurdu
Şizofreni Hastası Hayranı Kapısına Dayanan Ece Erken’in Yaşadıkları Kan Dondurdu
Ünlü sunucu Ece Erken, kapısına şizofreni hayranı hastasının dayandığını söyleyerek sevenlerini korkuttu. Erken, hasta adamın niçin tedavi görmeyip dışarıda olmasına isyan etti. Detaylar 👇
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Ünlü sunucu Ece Erken’i yıllardır televizyonlarda sabah programlarından tanıyorsunuzdur.
Ünlü sunucu 2022 yılında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırı sonucu kaybetmişti.
Erken şimdi de yine korkutan bir haberle gündeme geldi: Şizofreni hastası bir hayranının kapısına dayandığını açıkladı.
Paylaştığı hikayelerde emniyeti etiketleyen Erken, “Şizofreni teşhisi konup neden tedavi görmüyor?” sözleriyle isyan etti.
Ünlü sunucu ayrıca şizofreni hastası hayranının bıraktığı yazılı notu da paylaştı.
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Cezası infaza verilen Erdal Çınar isimli adamın niçin hala dışarıda olduğunu da sorguladı.
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