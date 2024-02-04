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Şizofreni Hastası Hayranı Kapısına Dayanan Ece Erken’in Yaşadıkları Kan Dondurdu

Şizofreni Hastası Hayranı Kapısına Dayanan Ece Erken’in Yaşadıkları Kan Dondurdu

Effy
Effy - Onedio Editörü
04.02.2024 - 16:37

Ünlü sunucu Ece Erken, kapısına şizofreni hayranı hastasının dayandığını söyleyerek sevenlerini korkuttu. Erken, hasta adamın niçin tedavi görmeyip dışarıda olmasına isyan etti. Detaylar 👇

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Ünlü sunucu Ece Erken’i yıllardır televizyonlarda sabah programlarından tanıyorsunuzdur.

Ünlü sunucu Ece Erken’i yıllardır televizyonlarda sabah programlarından tanıyorsunuzdur.

Ünlü sunucu 2022 yılında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırı sonucu kaybetmişti.

Ünlü sunucu 2022 yılında eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı saldırı sonucu kaybetmişti.

Erken şimdi de yine korkutan bir haberle gündeme geldi: Şizofreni hastası bir hayranının kapısına dayandığını açıkladı.

Erken şimdi de yine korkutan bir haberle gündeme geldi: Şizofreni hastası bir hayranının kapısına dayandığını açıkladı.

Paylaştığı hikayelerde emniyeti etiketleyen Erken, “Şizofreni teşhisi konup neden tedavi görmüyor?” sözleriyle isyan etti.

Paylaştığı hikayelerde emniyeti etiketleyen Erken, “Şizofreni teşhisi konup neden tedavi görmüyor?” sözleriyle isyan etti.

Ünlü sunucu ayrıca şizofreni hastası hayranının bıraktığı yazılı notu da paylaştı.

Ünlü sunucu ayrıca şizofreni hastası hayranının bıraktığı yazılı notu da paylaştı.
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Cezası infaza verilen Erdal Çınar isimli adamın niçin hala dışarıda olduğunu da sorguladı.

Cezası infaza verilen Erdal Çınar isimli adamın niçin hala dışarıda olduğunu da sorguladı.

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