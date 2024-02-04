MHP Lideri Devlet Bahçeli İnci Taneleri Dizisindeki Dilber'i Hedef Aldı, 'Komplo' Dedi
MHP Lideri Devlet Bahçeli İnci Taneleri Dizisindeki Dilber'i Hedef Aldı, 'Komplo' Dedi
İnci Taneleri'ndeki pavyon dansıyla gündemde olan 'Dilber'e bir yorum da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi...
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Yılmaz Erdoğan'ın yazıp oynadığı İnci Taneleri, ilk fragmanı yayınlanır yayınlanmaz tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.
Pavyon dansıyla gündeme oturan, Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakteri, kimilerini rahatsız etti ve tepki göstermesine sebep oldu. Kimilerininse pavyon kültürünün kötü bir şey olmadığını dile getirmesiyle daha da köpürdü.
Bir tepki de, geçtiğimiz saatlerde Manisa'da düzenlenen "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" temalı açık hava toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.
'Dilber' karakterinden rahatsız olduğunu belirten Bahçeli, söz konusu karakteri 'komplo emaresi' olarak yorumladı.
Bahçeli, hem geçtiğimiz günlerde gazi skeciyle büyük tepki çeken Güldür Güldür, hem de İnci Taneleri'yle beraber başlayan pavyon gündemine sert çıktı.
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"Bir mizah programındaki soytarıların kahraman gazilerimize şerefsizce saldırısı, Alper Gezeravcı kardeşimizin uzaya gittiği şu dönemde bir dizi vasıtasıyla Dilber karakterinin servis edilmesi de bir başka örtülemez çelişki ve zamanlama itibariyle manidar bir komplo emaresi taşımaktadır." açıklamasında bulundu.
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