Devlet Bahçeli'den Güldür Güldür'ün Gazi Skecine Dair Açıklamalar: Kaynak Üssü Dışarıdadır!
Devlet Bahçeli'den Güldür Güldür'ün Gazi Skecine Dair Açıklamalar: Kaynak Üssü Dışarıdadır!
Güldür Güldür Show'da bir skeçte gazilerle ilgili yer alan ifadeler, sosyal medyada tepki çekti. RTÜK programla ilgili inceleme başlattığını duyururken, Manisa'da açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli de Güldür Güldür Show'a sert sözlerle tepki gösterdi.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'un bir skeci, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu sahneye dair Güldür Güldür Show hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, "Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum." ifadelerine yer verdi.
Ardından Show TV ve Güldür Güldür ekibinden konuya ilişkin açıklamalar yapıldı;
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da yaptığı açıklamalarda Güldür Güldür'ün söz konusu sahnesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
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Hakaretler ettiğin adamın dibinden ayrılmıyorsun, soytarılar diyorsun. oldu mu şimdi.🤔
Türkiye tarihindeki en en en en en gereksiz adam,iktidar desen değil muhalefet desen hiç değil,eskiler derler ya bilmemneyapmazsın bilmemneyaptırmazsın ne iş... Devamını Gör
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