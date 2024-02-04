Devlet Bahçeli'den Güldür Güldür'ün Gazi Skecine Dair Açıklamalar: Kaynak Üssü Dışarıdadır!

Güldür Güldür Show'da bir skeçte gazilerle ilgili yer alan ifadeler, sosyal medyada tepki çekti. RTÜK programla ilgili inceleme başlattığını duyururken, Manisa'da açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli de Güldür Güldür Show'a sert sözlerle tepki gösterdi.