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Devlet Bahçeli'den Güldür Güldür'ün Gazi Skecine Dair Açıklamalar: Kaynak Üssü Dışarıdadır!

Devlet Bahçeli'den Güldür Güldür'ün Gazi Skecine Dair Açıklamalar: Kaynak Üssü Dışarıdadır!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.02.2024 - 16:33

Güldür Güldür Show'da bir skeçte gazilerle ilgili yer alan ifadeler, sosyal medyada tepki çekti. RTÜK programla ilgili inceleme başlattığını duyururken, Manisa'da açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli de Güldür Güldür Show'a sert sözlerle tepki gösterdi.

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Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'un bir skeci, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'un bir skeci, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Güldür Güldür Show'un son bölümünde, internette yayınlanan bir ön izlemede gazilere yönelik ifadelere yer verildi. Bu anların internette yayınlanması üzerine, izleyiciler tepki gösterdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu sahneye dair Güldür Güldür Show hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu sahneye dair Güldür Güldür Show hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, "Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, "Gazilere dil uzatan bu insanları kınıyorum." ifadelerine yer verdi.
twitter.com

Ardından Show TV ve Güldür Güldür ekibinden konuya ilişkin açıklamalar yapıldı;

Ardından Show TV ve Güldür Güldür ekibinden konuya ilişkin açıklamalar yapıldı;

Show TV, yukarıdaki ifadelere yer verirken Güldür Güldür ekibi ise açıklamalarında 'Sosyal medyada bahsi geçen skecimiz toplumsal ve kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştirisi' ifadelerine ver verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da yaptığı açıklamalarda Güldür Güldür'ün söz konusu sahnesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da yaptığı açıklamalarda Güldür Güldür'ün söz konusu sahnesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

BirGün'ün haberine göre, Güldür Güldür programına dair açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, aşağıdaki ifadeleri kullandı;

Bir mizah programında rol alan soytarıların, gazilerimize şerefsizce hakaret etmeleri, 100 yıl önce Cumhuriyetin ilanına atılan darbe iftirası, baskı var diyerek şehitlerimize rahmet okumayan korkakların varlığı, kahraman evlatlarımızın kanını döken terör saldırıları, gün ve gün azgınlaşan bölücü dayatmalar, dikkat çekici provokasyonlardır ve kaynak üssü dışarıdadır. 

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Nuray

Hakaretler ettiğin adamın dibinden ayrılmıyorsun, soytarılar diyorsun. oldu mu şimdi.🤔

Sucuklu Menemen

Türkiye tarihindeki en en en en en gereksiz adam,iktidar desen değil muhalefet desen hiç değil,eskiler derler ya bilmemneyapmazsın bilmemneyaptırmazsın ne iş... Devamını Gör

Umut

kendisinden bahsediyor