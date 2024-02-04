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Erzincan'da Gökyüzünde Yamaç Paraşütü Kahvaltısı: Hasan Kaval Ölümden Döndü

Erzincan'da Gökyüzünde Yamaç Paraşütü Kahvaltısı: Hasan Kaval Ölümden Döndü

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 11:37

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, kendi kurduğu düzenek ile gökyüzünde kahvaltı yaptı. Gösterinin sonu iyi gitmeyince Hasan Kaval ve arkadaşı ölümden döndü.

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Yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde paraşüte bağladığı masa üzerinde gökyüzünde kahvaltı yaptı. Ancak çift katlı ranza ile yaptığı ikinci gösteri sırasında kaza geçirerek ölümden döndü.

Yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval, Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde paraşüte bağladığı masa üzerinde gökyüzünde kahvaltı yaptı. Ancak çift katlı ranza ile yaptığı ikinci gösteri sırasında kaza geçirerek ölümden döndü.

Hasan Kaval ve arkadaşı, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun daveti üzerine Ergan Dağı'nda paramotorla 2 bin 500 metre yüksekliğe çıktı.

Hasan Kaval ve arkadaşı, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun daveti üzerine Ergan Dağı'nda paramotorla 2 bin 500 metre yüksekliğe çıktı.

Gökyüzünde kahvaltılarını yöresel ürünlerle gerçekleştiren ikili, tulum peyniri, kuzu içi, kete, bal, tereyağı, tandır ekmeği ve bakır semaver ile kahvaltı keyfi yaşadı.

Gökyüzünde kahvaltılarını yöresel ürünlerle gerçekleştiren ikili, tulum peyniri, kuzu içi, kete, bal, tereyağı, tandır ekmeği ve bakır semaver ile kahvaltı keyfi yaşadı.

Kaval'ın paramotorla uçma denemesi, ranzanın yere çakılıp parçalandığı bir kaza ile sonuçlandı; ancak Kaval yara almadan kurtuldu.

Kaval'ın paramotorla uçma denemesi, ranzanın yere çakılıp parçalandığı bir kaza ile sonuçlandı; ancak Kaval yara almadan kurtuldu.

Hasan Kaval, yaşadığı kaza anını ve detayları sosyal medyada paylaştı. Kazanın nedeni belirsizken, Kaval'ın gösterisi büyük ilgi gördü.

Hasan Kaval, yaşadığı kaza anını ve detayları sosyal medyada paylaştı. Kazanın nedeni belirsizken, Kaval'ın gösterisi büyük ilgi gördü.
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Olayın videosu;

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ozn ozn

Bokunu çıkarın her şeyin! Havada kahvaltı, havada sevişme, havada sıçma.. derdinizi sikm

Leon

tebrik ederim. alkışlıyorum yorumunuzu

Gökhan Öktem

ceza uygulansın başına birşey gelse nemleketin polisi askerini meskul edecek o kendini tatmin edecek diye