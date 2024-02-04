"Çam Sakura'yı Yıkmaya Geldim" Notuyla İstanbul'da Drift Yaptığı Videoyu Paylaşan Spiker Yakalandı

Spiker Ahsenur A., Başakşehir’de otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye düşürdü. O anları kaydettirip “Çam Sakurayı yıkmaya geldim” notuyla bir de sosyal medyada paylaşan kadın, sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Kadın sürücüye 33 bin lira idari para cezası uygulanırken hem ehliyetine el konuldu hem de aracı trafikten men edildi.