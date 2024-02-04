Karısının Telefonuna Gizlice Program Yükledi: Yargıtay Hukuka Aykırı Delil Dedi

Antalya'da bir boşanma davasında; Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, S.Ş.'nin eşini aldatmakla suçlayarak açtığı boşanma davasını, eşinin telefonundan hukuksuzca elde ettiği görüşme kayıtlarına dayandırdığı için iptal etti.