Karısının Telefonuna Gizlice Program Yükledi: Yargıtay Hukuka Aykırı Delil Dedi
Karısının Telefonuna Gizlice Program Yükledi: Yargıtay Hukuka Aykırı Delil Dedi
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Antalya'da yaşayan S.Ş., cep telefonundaki mesajlardan dolayı kendisini aldattığını düşündüğü karısı M.Ş. aleyhine boşanma davası açtı. Ancak davası, ilk derece mahkemesinde delil yetersizliği nedeniyle reddedildi.
Bu karara itiraz eden S.Ş., Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesine başvurdu. Mahkeme, M.Ş.'nin cep telefonu ile başka erkeklerle görüşerek güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle davalı kadının tamamen kusurlu olduğuna hükmetti ve çiftin boşanmasına karar verdi.
Davalı M.Ş., Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin hükmünü Yargıtay'a temyiz etti. Yargıtay, davacı kocanın eşinin telefonundaki silinen kayıtları geri getirdiğini belirterek, bu delilin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Yargıtay, boşanma davasında izinsiz yüklenen bir programla elde edilen silinen telefon kayıtlarının hukuka aykırı delil sayıldığını ve kusur tespitinde kullanılamayacağını belirtti. Bu sebeple Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını iptal etti.
Yargıtay'ın bozma kararı, hukuka aykırı delil nedeniyle boşanma davasının yeniden değerlendirilmesine yol açacak. Mahkeme, iddianın başka delillerle kanıtlanamaması durumunda davayı reddetme yoluna gidebileceği belirtildi.
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