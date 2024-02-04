Sevgililere Kötü Haber: Kırmızı Gül Fiyatlarına Zam
Sevgililere Kötü Haber: Kırmızı Gül Fiyatlarına Zam
Sevgililer gününün yaklaşmasıyla artan kırmızı gül fiyatları gündem oldu. Serada 20 lira olan kırmızı gülün, çiçekçide fiyatı 100 lira.
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Sevgililer gününün yaklaşmasıyla artan gül fiyatları gündem oldu. Üretiminin yarısından fazlasının karşılandığı Antalya'da serada adet fiyatı 20 lira olan gül, çiçekçilerde 5 katına satılıyor.
Sevgililer Günü yaklaşırken Türkiye genelindeki çiçekçiler siparişleri yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Hem seralarda üretim hem de işletmelerde satış çalışmaları devam ediyor.
Türkiye'deki kırmızı gül yarısından fazlasının yapıldığı Antalya'da yoğun talep nedeniyle gülün seradaki fiyatı 10 liradan 20 liraya çıktı ve çiçekçilerde 5 katına satılıyor.
Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Harun Yeter, gül siparişlerinin artmasına rağmen Türkiye'deki üretim alanlarının durağanlaştığını belirtti. Yeter, özellikle Mersin, İzmir, Adana ve Yalova'daki 400 dönümlük gül üretim alanının son yıllarda hareketsiz olduğunu ifade etti.
Yeter, özel günlerde çiftçilerin kazanç elde ettiğini ve tüketicinin ithal ürünlere ilgisini belirtti. Yerli üretimin ve çiftçinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. İthal ve yerli gül arasında sadece sap uzunluğu farkı olduğunu, yerli güllerin daha uygun fiyatlı olduğunu söyledi.
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Sevgililer Günü'nde artan gül talebi nedeniyle fiyatlar yükseldi. Çiftçilerin fiyat belirleme yetkisi olmadığı, fiyatların talep ve kıtlığa göre belirlendiği belirtildi. İç pazarda ithal ürünlerin yarısını oluşturduğu ve 400 dönümlük alandan 5 milyon dal gül talep edileceği ifade edildi.
Muratpaşa'daki çiçekçi Mustafa Çelik, siparişlerin yoğunlaştığını ve fiyatların arttığını belirtti. Sevgililer Günü için gül fiyatlarının adet başına 75-100 lira olacağını söyledi.
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