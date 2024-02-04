Biri mi Ölüyor? Kızılcık Şerbeti'nde "Cenaze" Çekimlerinin Olduğuna Dair İddia Ortalığı Karıştırdı

Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde her hafta bambaşka bir olay oluyor, her olay da izleyiciyi şaşkına çeviriyor. Son zamanlarda dizide bir karakterin öleceği konuşuluyor ve bu da izleyicinin kafasında soru işaretleri yaratıyordu. Ölüm iddiasıyla ilgili Gazeteci Birsen Altuntaş'tan açıklama geldi.