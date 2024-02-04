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Biri mi Ölüyor? Kızılcık Şerbeti'nde "Cenaze" Çekimlerinin Olduğuna Dair İddia Ortalığı Karıştırdı

Biri mi Ölüyor? Kızılcık Şerbeti'nde "Cenaze" Çekimlerinin Olduğuna Dair İddia Ortalığı Karıştırdı

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Misafir Editör
04.02.2024 - 19:16

Reyting rekortmeni dizi Kızılcık Şerbeti'nde her hafta bambaşka bir olay oluyor, her olay da izleyiciyi şaşkına çeviriyor. Son zamanlarda dizide bir karakterin öleceği konuşuluyor ve bu da izleyicinin kafasında soru işaretleri yaratıyordu. Ölüm iddiasıyla ilgili Gazeteci Birsen Altuntaş'tan açıklama geldi.

Kaynak: https://twitter.com/birsenaltuntas1/s...
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Kızılcık Şerbeti'nde her bölüm izleyiciyi heyecanlandıran ve ortalığı karıştıran yepyeni gelişmeler yaşanıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde her bölüm izleyiciyi heyecanlandıran ve ortalığı karıştıran yepyeni gelişmeler yaşanıyor.

Dizide tam bir şeyler yoluna giriyor, birileri kavuşuyor; sonraki hafta hoop ayrılık!

Dizide tam bir şeyler yoluna giriyor, birileri kavuşuyor; sonraki hafta hoop ayrılık!

Hatırlarsanız Apo ve Alev arasındaki aşk bir süre önce gün yüzüne çıkmıştı. Ancak dizide Apo kalp krizi geçirmiş, bu vesileyle de evine dönmüştü.

Hatırlarsanız Apo ve Alev arasındaki aşk bir süre önce gün yüzüne çıkmıştı. Ancak dizide Apo kalp krizi geçirmiş, bu vesileyle de evine dönmüştü.

Tam da dizideki bu olayların üstüne karaktere hayat veren Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş ve üst üste iki kez ameliyata alınmıştı.

Tam da dizideki bu olayların üstüne karaktere hayat veren Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş ve üst üste iki kez ameliyata alınmıştı.

Hal böyle olunca da önce dizinin senaryosunun değişeceği iddia edildi, ardından da dizide bir karakterin öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı.

Hal böyle olunca da önce dizinin senaryosunun değişeceği iddia edildi, ardından da dizide bir karakterin öldüğüne dair iddialar ortaya atıldı.
twitter.com
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Bu iddialara karşılık Gazeteci Birsen Altuntaş ise "kesin bilgi" diyerek kimsenin ölmediğini duyurdu.

Bu iddialara karşılık Gazeteci Birsen Altuntaş ise "kesin bilgi" diyerek kimsenin ölmediğini duyurdu.
twitter.com

Bakalım bu haber izleyiciyi mutlu edecek mi?

Bakalım bu haber izleyiciyi mutlu edecek mi?

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