Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Kurtlar Vadisi Hayranlarına Müjde: Dizinin Yeni İsmiyle Ekranlara Döneceği Tarihin Netleştiği İddia Edildi!

Kurtlar Vadisi Hayranlarına Müjde: Dizinin Yeni İsmiyle Ekranlara Döneceği Tarihin Netleştiği İddia Edildi!

Kurtlar Vadisi
themyscira - Misafir Editör
04.02.2024 - 20:49

2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, en uzun soluklu dizilerden biri olma özelliğini taşıyor. 97 bölüm Kurtlar Vadisi olarak yayınlanan dizi, daha sonra Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu gibi isimlerle yayın hayatına devam etti. Bu süreçte üç tane de filmi yapılan Kurtlar Vadisi serisi, yeni bir diziyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kaynak: https://www.ittifakgazetesi.com/kurtl...
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Bu bir mafya dizisidir." sloganıyla yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, ilk olarak 2003 yılında izleyiciyle buluşmuştu.

"Bu bir mafya dizisidir." sloganıyla yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, ilk olarak 2003 yılında izleyiciyle buluşmuştu.

4 sezon süren Kurtlar Vadisi'nin ardından Terör ve Pusu isimleriyle senelerce sürdü dizi.

4 sezon süren Kurtlar Vadisi'nin ardından Terör ve Pusu isimleriyle senelerce sürdü dizi.

Ana karakterin sabit olduğu Kurtlar Vadisi'nde çoğunlukla tema değişse de mücadele ve temel mesaj aynı kalıyor.

Ana karakterin sabit olduğu Kurtlar Vadisi'nde çoğunlukla tema değişse de mücadele ve temel mesaj aynı kalıyor.

Necati Şaşmaz'ın Polat Alemdar karakterine hayat verdiği dizinin izleyici kitlesi o kadar sadık ki aradan kaç yıl geçerse geçsin yeni versiyon için heyecanlanmayı başarıyor.

Necati Şaşmaz'ın Polat Alemdar karakterine hayat verdiği dizinin izleyici kitlesi o kadar sadık ki aradan kaç yıl geçerse geçsin yeni versiyon için heyecanlanmayı başarıyor.

Bir süredir uzak kaldığımız dizinin hayranlarını yeniden heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı. Kurtlar Vadisi Kaos'un Exxen ekranlarında izleyiciyle buluşacağı açıklandı!

Bir süredir uzak kaldığımız dizinin hayranlarını yeniden heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı. Kurtlar Vadisi Kaos'un Exxen ekranlarında izleyiciyle buluşacağı açıklandı!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Necati Şaşmaz'ın yeniden başrol olacağı dizide Erhan Ufak, Serdar Akkaya, Erkan Sever, Hakan Boyav, Can Gürzap ve Ayşegül Çınar'ın da rol alacağı iddialar arasında yer aldı.

Necati Şaşmaz'ın yeniden başrol olacağı dizide Erhan Ufak, Serdar Akkaya, Erkan Sever, Hakan Boyav, Can Gürzap ve Ayşegül Çınar'ın da rol alacağı iddialar arasında yer aldı.

Dizinin 14 Şubat 2024'te Exxen'de izleyiciyle buluşacağı da diğer iddialar arasında.

Dizinin 14 Şubat 2024'te Exxen'de izleyiciyle buluşacağı da diğer iddialar arasında.

Bakalım yapım ekibinden tüm bu iddialara açıklama gelecek mi?

Bakalım yapım ekibinden tüm bu iddialara açıklama gelecek mi?

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın