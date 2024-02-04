Kurtlar Vadisi Hayranlarına Müjde: Dizinin Yeni İsmiyle Ekranlara Döneceği Tarihin Netleştiği İddia Edildi!
Kurtlar Vadisi Hayranlarına Müjde: Dizinin Yeni İsmiyle Ekranlara Döneceği Tarihin Netleştiği İddia Edildi!
Kaynak: https://www.ittifakgazetesi.com/kurtl...
2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, en uzun soluklu dizilerden biri olma özelliğini taşıyor. 97 bölüm Kurtlar Vadisi olarak yayınlanan dizi, daha sonra Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu gibi isimlerle yayın hayatına devam etti. Bu süreçte üç tane de filmi yapılan Kurtlar Vadisi serisi, yeni bir diziyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
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"Bu bir mafya dizisidir." sloganıyla yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, ilk olarak 2003 yılında izleyiciyle buluşmuştu.
4 sezon süren Kurtlar Vadisi'nin ardından Terör ve Pusu isimleriyle senelerce sürdü dizi.
Ana karakterin sabit olduğu Kurtlar Vadisi'nde çoğunlukla tema değişse de mücadele ve temel mesaj aynı kalıyor.
Necati Şaşmaz'ın Polat Alemdar karakterine hayat verdiği dizinin izleyici kitlesi o kadar sadık ki aradan kaç yıl geçerse geçsin yeni versiyon için heyecanlanmayı başarıyor.
Bir süredir uzak kaldığımız dizinin hayranlarını yeniden heyecanlandıracak bir iddia ortaya atıldı. Kurtlar Vadisi Kaos'un Exxen ekranlarında izleyiciyle buluşacağı açıklandı!
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Necati Şaşmaz'ın yeniden başrol olacağı dizide Erhan Ufak, Serdar Akkaya, Erkan Sever, Hakan Boyav, Can Gürzap ve Ayşegül Çınar'ın da rol alacağı iddialar arasında yer aldı.
Dizinin 14 Şubat 2024'te Exxen'de izleyiciyle buluşacağı da diğer iddialar arasında.
Bakalım yapım ekibinden tüm bu iddialara açıklama gelecek mi?
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