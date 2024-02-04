Kurtlar Vadisi Hayranlarına Müjde: Dizinin Yeni İsmiyle Ekranlara Döneceği Tarihin Netleştiği İddia Edildi!

2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, en uzun soluklu dizilerden biri olma özelliğini taşıyor. 97 bölüm Kurtlar Vadisi olarak yayınlanan dizi, daha sonra Kurtlar Vadisi Terör, Kurtlar Vadisi Pusu gibi isimlerle yayın hayatına devam etti. Bu süreçte üç tane de filmi yapılan Kurtlar Vadisi serisi, yeni bir diziyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.