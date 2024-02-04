Vurdulu Kırdılı Sahneleri Sevenlere Özel Gerçekliğin Ötesinde Dolanan Birbirinden Harika Savaş Filmleri

IMDb: 8.6

Steven Spielberg tarafından yönetilen Saving Private Ryan, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Film, üç kardeşi savaşta ölen James Ryan adlı eri savaştan çıkarmak için görevlendirilen bir grup askeri takip ediyor. Birçok kişi Saving Private Ryan'ı, özellikle İkinci Dünya Savaşı konusunda yapılmış en iyi savaş filmi olarak kabul ediyor ve bu başarı büyük ölçüde Spielberg'ün çatışmanın yoğunluğunu ve anlamsızlığını bu kadar iyi yakalama yeteneğine bağlanıyor. Saving Private Ryan, Omaha Beach saldırısının doğruluğu için övgü almıştır ve birçok II. Dünya Savaşı gazisi, açılış sahnesini savaşın en gerçekçi tasviri olarak tanımlamıştır. Hatta bazıları, filmi izlemeyi bitirmekte zorlandıklarını ve anıları canlandırdığı için (Time aracılığıyla) geri kalanını izlemekte zorlandıklarını söylemişlerdir. Saving Private Ryan birçok başka yönüyle doğru olmayabilir, ancak çoğunlukla gaziler onu gerçekçiliği için övmüştür.