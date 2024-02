Vurdulu Kırdılı Sahneleri Sevenlere Özel Gerçekliğin Ötesinde Dolanan Birbirinden Harika Savaş Filmleri

IMDb: 7.2

2002 yapımı We Were Soldiers, Vietnam Savaşı'nı konu alan ve Randall Wallace tarafından yönetilen bir film olup, Lt. General Hal Moore ve muhabir Joseph L. Galloway'in 1992 tarihli We Were Soldiers Once... and Young adlı kitabına dayanmaktadır. We Were Soldiers, La Drang Muharebesi'nin dramatizasyonudur ve Moore ile Galloway'in kendilerine göre filme olan doğruluğu yaklaşık olarak %60-80 arasında değişmektedir (U.S. News aracılığıyla). History Matters sitesi, We Were Soldiers'ın eyleminin gerçek olaylara yakından bağlı olduğunu belirtir. Belirli savaşlara dayanan çoğu savaş filmi gibi, We Were Soldiers'ın tarihsel yanlışlıkları vardır, ancak çoğunlukla gerçek çarpışmaya katılan gaziler ve uzmanlar tarafından gerçekçiliği için övgü almıştır.