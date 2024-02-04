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Vurdulu Kırdılı Sahneleri Sevenlere Özel Gerçekliğin Ötesinde Dolanan Birbirinden Harika Savaş Filmleri

Vurdulu Kırdılı Sahneleri Sevenlere Özel Gerçekliğin Ötesinde Dolanan Birbirinden Harika Savaş Filmleri

Savaş film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 18:01

Savaş filmleri, büyük bir gerçeklik dozu ve dramatik anlatım sunarak izleyicileri derinden etkileyen özel bir film türüdür. Ancak, bu filmlerin ne kadar gerçekçi olduğu, askeri uzmanlar, tarihçiler ve izleyiciler arasında sıkça tartışma konusu olmuştur. En savaş uzmanlarından bile geçer not almış 10 gerçekçi savaş filmini sizin için topladık. Detaylar aşağıda 👇

Kaynak: https://screenrant.com/war-movies-mil...
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1. We Were Soldiers (2002)

1. We Were Soldiers (2002)

IMDb: 7.2

2002 yapımı We Were Soldiers, Vietnam Savaşı'nı konu alan ve Randall Wallace tarafından yönetilen bir film olup, Lt. General Hal Moore ve muhabir Joseph L. Galloway'in 1992 tarihli We Were Soldiers Once... and Young adlı kitabına dayanmaktadır. We Were Soldiers, La Drang Muharebesi'nin dramatizasyonudur ve Moore ile Galloway'in kendilerine göre filme olan doğruluğu yaklaşık olarak %60-80 arasında değişmektedir (U.S. News aracılığıyla). History Matters sitesi, We Were Soldiers'ın eyleminin gerçek olaylara yakından bağlı olduğunu belirtir. Belirli savaşlara dayanan çoğu savaş filmi gibi, We Were Soldiers'ın tarihsel yanlışlıkları vardır, ancak çoğunlukla gerçek çarpışmaya katılan gaziler ve uzmanlar tarafından gerçekçiliği için övgü almıştır.

2. Lone Survivor (2013)

2. Lone Survivor (2013)

IMDb: 7.5

Peter Berg'in yönettiği 2013 yapımı savaş filmi Lone Survivor, Marcus Luttrell ve Patrick Robinson'un aynı adı taşıyan 2007 tarihli kurgusal olmayan kitabına dayanıyor. Lone Survivor, 2001-2021 Afganistan savaşı sırasında geçer ve başarısız olan Amerikan Donanma SEALs karşı gerilla misyonu olan Operation Red Wings'i dramatize eder. Lone Survivor, gerçekçi askeri çatışma sahneleri ve gerçek hayattaki Deniz Kuvvetleri SEALs'lerin ölümlerini yeniden canlandırması nedeniyle övgü almıştır. Berg, detayları doğru bir şekilde yakalamak için gerçek otopsi raporlarını kullanmıştır. Daily News'e göre, Deniz Kuvvetleri, Lone Survivor'ın yapımına olay raporlarına erişim ve emekli ve aktif SEALs'leri sette görevlendirme imkanı tanıdı; bu kişiler aktörlere yardımcı oldu ve canlı mermi üzerinde eğitim verdi.

3. Black Hawk Down (2001)

3. Black Hawk Down (2001)

IMDb: 7.7

Ridley Scott'un yönettiği Black Hawk Down, gazeteci Mark Bowden'ın 1999 tarihli kurgusal olmayan kitabı Black Hawk Down: A Story of Modern War'a dayanıyor. Film, ABD askerlerinin 1993 yılında Mogadişu'daki bir baskını ve düşman bölgesine düşen bir Black Hawk helikopterinin hikayesini anlatıyor. Black Hawk Down, tarihsel doğruluğu konusundaki eleştirilere rağmen, askeri uzmanlar tarafından gerçekçiliği nedeniyle övgü almıştır. Bir emekli Delta Force operatörüne göre, Black Hawk Down, 'aksiyonun şiddetini' iyi bir şekilde yansıtmıştır ve Combat Films kitabının yazarı Steven J. Rubin'e göre, filmi 'şaşırtıcı derecede gerçekçi' kılan unsurlardan biri Albay Tom Matthews'in askeri teknik danışmanlık yapmasıdır. Ayrıca, Black Hawk Down'ın Mike Durant'ın ve onun esir alınmasının tasvirinin de filme etkisi büyük olmuştur.

4. Dunkirk (2017)

4. Dunkirk (2017)

IMDb: 7.8

Christopher Nolan'ın yönettiği 2017 yapımı Dunkirk, II. Dünya Savaşı'nın Dunkirk tahliyesini karadan, denizden ve havadan gösteren gerilim dolu bir savaş filmidir. Dunkirk, tarihsel tahliyenin gerçekçi bir temsili için övgü almıştır. Doğru tasvirler arasında Kraliyet Hava Kuvvetleri uçaklarının Luftwaffe ile deniz üzerinde çarpışmaları ve bir küçük teknenin hava saldırısından kaçma girişimi bulunmaktadır. Ancak belki de Dunkirk'in en önemli tarihsel doğruluğu, İngiltere'ye dönen askerlerin savaştan habersiz veya etkilenmemiş bir sivil nüfus bulmaları ve İngiliz subaylarının başlangıçta Fransız kuvvetlerini tahliye etmeyi reddetmeleridir. Gaziler, Dunkirk'in gerçekçiliğini doğruladı, ancak karakterlerin ve hikayenin kurgusal olduğunu hatırlamak önemlidir.

5. Glory (1989)

5. Glory (1989)

IMDb: 7.8

Edward Zwick tarafından yönetilen Glory, Lincoln Kirstein'in 1973 tarihli Lay This Laurel ve Peter Burchard'ın 1965 tarihli One Gallant Rush adlı iki kitaba dayanıyor. Glory, 54. Massachusetts Piyade Alayı'nın oluşturulmasından başlayarak, bu birliğin kahramanca eylemlerini Fort Wagner'ın İkinci Muharebesi'nde gösteriyor. War History Online, Glory'deki Fort Wagner saldırısının Amerikan İç Savaşı çatışmalarının en gerçekçi tasvirlerinden biri olduğunu belirtiyor ve savaşta kullanılan ekipmanın gerçekçi detaylarla gösterildiğini vurguluyor. Glory'de saldırının ardından 54. Alay'dan birçok erkeğin öldüğü ve isimsiz mezarlara gömüldüğü de gerçekçi bir şekilde tasvir ediliyor.

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6. Hacksaw Ridge (2016)

6. Hacksaw Ridge (2016)

IMDb: 8.1

Hacksaw Ridge, Mel Gibson'ın yönettiği ve Terry Benedict'in 2004 belgeseli The Conscientious Objector'a dayanan biyografik bir savaş dramasıdır. Hacksaw Ridge, Andrew Garfield'ın canlandırdığı Desmond Doss'un gerçek hikayesini anlatır. Doss, II. Dünya Savaşı sırasında Amerikalı bir pasifist savaş hemşiresidir ve herhangi bir türde silah taşımayı veya kullanmayı reddeder. Hacksaw Ridge'in yayınlanmasının ardından yedi yıl sonra, II. Dünya Savaşı tarihçisi James Holland, Penguins Books UK ile birlikte filmi detaylı bir şekilde inceledi ve doğruluğunu ve gerçekçiliğini övdü. Holland'ın doğru bulduğu bazı unsurlar arasında Japon savaş taktikleri, tasvir edilen silahlar ve filmin bir 'delicesine şiddet seviyesi' yer alıyor, ki bu da filmi içsel ve vahşi bir deneyim haline getiriyor.

7. Platoon (1986)

7. Platoon (1986)

IMDb: 8.1

Oliver Stone'un yönettiği Platoon, kendi savaş deneyimlerine dayanıyor. Platoon, Vietnam'da görev yapan bir Amerikan Ordusu gönüllüsünü takip ederken, Takım Başkanı ve Takım Lideri'nin birlik içinde ve savaşın etiğindeki tartışmalarını konu alıyor. Platoon'un savaş sahneleri, eski bir denizci ve askeri filmlerin teknik danışmanı olan James Dever tarafından Vietnam savaş sahnelerinin çok doğru olduğu şeklinde övgü almıştır. Bu dönüm noktası niteliğindeki savaş filmi, karakterler tarafından kullanılan silahları ve taktikleri içeren doğruluğuyla dikkat çeker. Platoon'un Vietnamlı sivillere karşı şiddetin tasviri de acı verici bir doğrulukla yapılmış, bu da onu film tarihindeki en yoğun ve gerçekçi savaş filmlerinden biri haline getiriyor.

8. Full Metal Jacket (1987)

8. Full Metal Jacket (1987)

IMDb: 8.3

Stanley Kubrick'in yönettiği 1987 yapımı Full Metal Jacket, Gustav Hasford'ın 1979 tarihli romanı The Short-Timers'a dayanıyor. Film, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Piyadeleri'nin bir tugayını, onları zorba eğitmen Çavuş Topçu Hartman (Lee Ermey) gözetimindeki temel eğitimleri boyunca ve bazı Marines'lerin Vietnam şehirlerinde Da Nang ve Huế'deki Tet Taarruzu sırasındaki deneyimlerini takip ediyor. Full Metal Jacket'ın ilk bölümü, yani Marines'lerin eğitimini kapsayan kısım, vetera ve ABD askeri eğitim kamplarında deneyime sahip kişiler tarafından doğruluğu için övgü almıştır. Bu başarıda, Lee Ermey'in Vietnam Savaşı'nda bir Amerikan Deniz Piyadesi eğitmeni olarak sahip olduğu deneyim büyük bir etken olarak kabul edilebilir.

9. Das Boot (1981)

9. Das Boot (1981)

IMDb: 8.4

Das Boot, Lothar-Günther Buchheim'in 1973 tarihli aynı adı taşıyan romanını temel alan ve Wolfgang Petersen tarafından yönetilen Batı Almanya yapımı bir 1981 savaş filmidir. Film, Buchheim'in Alman denizaltı U-96'da geçirdiği deneyimleri anlatan bu romanı uyarlar. War History Online, Das Boot'un doğruluğunu vurgulayarak, yapımın bir denizaltı ve derin patlayıcı saldırıları simüle etmek için kullanılan süreci yarattığını açıklıyor. Roketler ve bombardıman uçağı gerçekti, İngiliz gemileri ise modellerdi. War History Online ek olarak, Das Boot'un oyuncularının denizaltıcı olarak eğitildiğini ve dar alanlarını hızlı bir şekilde nasıl gezineceklerini öğrendiklerini belirtiyor.

10. Saving Private Ryan (1998)

10. Saving Private Ryan (1998)

IMDb: 8.6

Steven Spielberg tarafından yönetilen Saving Private Ryan, II. Dünya Savaşı sırasında geçiyor. Film, üç kardeşi savaşta ölen James Ryan adlı eri savaştan çıkarmak için görevlendirilen bir grup askeri takip ediyor. Birçok kişi Saving Private Ryan'ı, özellikle İkinci Dünya Savaşı konusunda yapılmış en iyi savaş filmi olarak kabul ediyor ve bu başarı büyük ölçüde Spielberg'ün çatışmanın yoğunluğunu ve anlamsızlığını bu kadar iyi yakalama yeteneğine bağlanıyor. Saving Private Ryan, Omaha Beach saldırısının doğruluğu için övgü almıştır ve birçok II. Dünya Savaşı gazisi, açılış sahnesini savaşın en gerçekçi tasviri olarak tanımlamıştır. Hatta bazıları, filmi izlemeyi bitirmekte zorlandıklarını ve anıları canlandırdığı için (Time aracılığıyla) geri kalanını izlemekte zorlandıklarını söylemişlerdir. Saving Private Ryan birçok başka yönüyle doğru olmayabilir, ancak çoğunlukla gaziler onu gerçekçiliği için övmüştür.

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