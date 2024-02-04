Vurdulu Kırdılı Sahneleri Sevenlere Özel Gerçekliğin Ötesinde Dolanan Birbirinden Harika Savaş Filmleri
Vurdulu Kırdılı Sahneleri Sevenlere Özel Gerçekliğin Ötesinde Dolanan Birbirinden Harika Savaş Filmleri
Kaynak: https://screenrant.com/war-movies-mil...
Savaş filmleri, büyük bir gerçeklik dozu ve dramatik anlatım sunarak izleyicileri derinden etkileyen özel bir film türüdür. Ancak, bu filmlerin ne kadar gerçekçi olduğu, askeri uzmanlar, tarihçiler ve izleyiciler arasında sıkça tartışma konusu olmuştur. En savaş uzmanlarından bile geçer not almış 10 gerçekçi savaş filmini sizin için topladık. Detaylar aşağıda 👇
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1. We Were Soldiers (2002)
2. Lone Survivor (2013)
3. Black Hawk Down (2001)
4. Dunkirk (2017)
5. Glory (1989)
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6. Hacksaw Ridge (2016)
7. Platoon (1986)
8. Full Metal Jacket (1987)
9. Das Boot (1981)
10. Saving Private Ryan (1998)
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