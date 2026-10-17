Korkuyu İliklerinize Kadar Hissedeceksiniz! Savaşın Karanlık Tarafını Yüzünüze Vuracak En İyi Savaş Filmleri
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Savaşı iliklerinize kadar hissedeceksiniz!
Siperlerden denizaltılara, kuşatılmış şehirlerden çöl operasyonlarına kadar savaşın en karanlık yüzünü perdeye taşıyan filmleri IMDb puanlarına göre sıraladık. 2026 güncellemesiyle listeye Warfare, Dead to Rights ve Border 2 gibi son dönemin en çok konuşulan savaş filmleri de eklendi. Hazırsanız listemize geçelim!
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57. War Machine (2017)
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56. 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi (2014)
55. Pearl Harbor (2001)
54. War Machine (2026)
53. Yarının Savaşı (2021)
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52. Sekiz Yüz (2020)
51. Münih: Savaş Yaklaşıyor (2021)
50. Sisu: Road to Revenge (2025)
49. Outlaw King (2018)
48. Lübnan (2009)
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47. Jarhead (2005)
46. Hayatın İçinde (2017)
45. Son Umut (2014)
44. Tanrının Vadisinde (2007)
43. Mosul (2019)
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42. Savaş Günahları (1989)
41. Brothers (2009)
40. Kayıp Savaş (2020)
39. Three Kings (1999)
38. Sadakat Yolunda (2017)
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37. Warfare (2025)
36. Border 2 (2026)
35. Defiance (2008)
34. Unbroken (2014)
33. Unbroken (2014)
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32. Savaş Atı (2011)
31. Anthropoid (2016)
30. American Sniper (2014)
29. Savaşın Gölgeleri (2021)
28. En Karanlık Saat (2017)
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27. The Hurt Locker (2008)
26. Fury (2014)
25. The Thin Red Line (1998)
24. Enemy at the Gates (2001)
23. Black Hawk Down (2001)
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22. The Boy in the Striped Pyjamas (2008)
21. Son Samuray (2013)
20. Dead to Rights (2025)
19. Gelibolu (1981)
18. Dunkirk (2017)
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17. Letters from Iwo Jima (2006)
16. The Imitation Game: Enigma (2014)
15. Müfreze (1986)
14. The Deer Hunter (1978)
13. Platoon (1986)
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12. Savaş Vadisi (2016)
11. Avcı (1978)
10. Downfall (2004)
9. Braveheart (1995)
8. Full Metal Jacket (1987)
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7. 1917 (2019)
6. Das Boot (1981)
5. Inglourious Basterds (2009)
4. Shershaah (2021)
3. Apocalypse Now (1979)
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2. Er Ryan’ı Kurtarmak (1998)
1. Schindler's List (1993)
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Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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