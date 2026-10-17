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Korkuyu İliklerinize Kadar Hissedeceksiniz! Savaşın Karanlık Tarafını Yüzünüze Vuracak En İyi Savaş Filmleri

Korkuyu İliklerinize Kadar Hissedeceksiniz! Savaşın Karanlık Tarafını Yüzünüze Vuracak En İyi Savaş Filmleri

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
17.10.2026 - 09:49
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Savaşı iliklerinize kadar hissedeceksiniz!

Siperlerden denizaltılara, kuşatılmış şehirlerden çöl operasyonlarına kadar savaşın en karanlık yüzünü perdeye taşıyan filmleri IMDb puanlarına göre sıraladık. 2026 güncellemesiyle listeye Warfare, Dead to Rights ve Border 2 gibi son dönemin en çok konuşulan savaş filmleri de eklendi. Hazırsanız listemize geçelim!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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57. War Machine (2017)

57. War Machine (2017)

IMDb: 6,0

David Michôd imzalı filmde, Brad Pitt, Glen McMahon rolünde karşımızda. Kendine has bir general olan McMahon, Afganistan'da büyük bir yeniden inşa operasyonuna liderlik ederken düşmanlardan, müttefiklerden ve bürokratlardan gelen muhalefetle yüzleşir.

56. 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi (2014)

56. 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi (2014)

IMDb: 6,2

Film, Persler ile Atinalılar'ın karşı karşıya geldiği Artemis Savaşı'na sahne olacak. Yeni filmin kahramanları ise Pers Kralı Xerxes ile Atinalı savaşçı Themistocles. Filmin yönetmenliğini Noam Murro yapıyor. Başrollerini ise Sullivan Stapleton, Rodrigo Santoro ve Eva Green paylaşıyor. Frank Miller'ın grafik romanı Xerxes'ten uyarlanan 300'ün bu yeni filminde mücadele karadan denize taşınıyor. 

Kral Leonidas ve koruması Thermopylae'nin dar kanyonlarında büyük bir Pers ordusunu uzaklaştırmayı başarmış, aynı zamanda general Themistocles de Persleri püskürtmek için askerlerini bir araya toplamaya çalışmaktadır.Xerxes, Yunan başkenti Atina'yı ele geçirir. Kanlı bir savaşa giren Themistocles bu arada çok özel bir düşmanla karşı karşıyadır:  Artemisia. Artemisia, acımasız ve entrikacı bir PErs ordusu lideridir ve Yunanlılara olan öfkesi onu daha bile tehlikeli hale getirmektedir. Themistocles'in bu savaşı kazanmak için eski rakipleriyle bir araya gelmek zorundadır. O rakipler de Spartalı savaşçılardan başkaları değildir.

55. Pearl Harbor (2001)

55. Pearl Harbor (2001)

IMDb: 6,2

Eskiden beri aralarında derin bir dostluk bulunan iki arkadaş, savaşa gitmenin arifesindedirler. İkinci Dünya Savaşı tüm vahşetiyle sürmektedir ve savaşa dahil olan Amerika Birleşik Devletleri, kendi kaderini belirlemek üzeredir. Savaş bu iki insanı da içine katarak, dev bir liman baskınıyla, derin bir vahşet sunacaktır. Savaş her zamanki gibi, görkemli ve kanlıdır.

54. War Machine (2026)

54. War Machine (2026)

IMDb: 6,4

Brad Pitt'li War Machine ile karıştırılmasın: Patrick Hughes'un yazıp yönettiği bu Netflix filminde Alan Ritchson, Afganistan'da kardeşini kaybeden bir başçavuşu canlandırıyor. İki yıl sonra zorlu Ranger seçmelerine katılan asker, son tatbikat sırasında ekibiyle birlikte dünya dışı bir savaş makinesiyle karşı karşıya kalır. Dennis Quaid, Jai Courtney ve Stephan James'in de yer aldığı film, ilk beş haftasında 118 milyonun üzerinde izlenmeye ulaştı ve iki hafta boyunca Netflix'in küresel listesinde zirvede kaldı.

53. Yarının Savaşı (2021)

53. Yarının Savaşı (2021)

IMDb: 6,5

Chris McKay'in yönettiği Amazon Prime filminde, insanlığın kaderi geçmişle yüzleşmeye bağlıdır. Bu yeteneğe sahip bir aile babası, gelecekteki bir savaşta savaşmak üzere hazırlanır.

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52. Sekiz Yüz (2020)

52. Sekiz Yüz (2020)

IMDb: 6,7

Çin tarihî drama filminin yönetmenliğini Hu Guan üstleniyor. Bu sürükleyici ve destansı film, 1937'de Japonlar ile Çinliler arasındaki savaşa odaklanıyor. Sekiz yüz Çinli asker, Şanghay savaş alanının ortasındaki kuşatma altındaki bir depoda  savaşır.

51. Münih: Savaş Yaklaşıyor (2021)

51. Münih: Savaş Yaklaşıyor (2021)

IMDb: 6,8

Başrollerde George MacKay ve Jeremy Irons'ı izlediğimiz filmde, bir İngiliz diplomat, İkinci Dünya Savaşı öncesinde Münih'e yola çıkar. Oxford'dan eski bir sınıf arkadaşı  olan Paul da yoldadır, ancak o Alman hükümeti için çalışmaktadır.

50. Sisu: Road to Revenge (2025)

50. Sisu: Road to Revenge (2025)

IMDb: 6,8

Büyük ses getiren Sisu'nun devamında Jorma Tommila, yine durdurulamaz eski asker Aatami Korpi rolünde karşımızda. Yıl 1946'dır ve Finlandiya, Karelya'yı Sovyetler Birliği'ne bırakmıştır. Ailesinin öldürüldüğü evi parça parça söküp bir kamyona yükleyen Korpi, onu güvenli bir yerde yeniden kurmak için yola çıkar. Ancak KGB, ailesinin katili olan Kızıl Ordu komutanı Draganov'u (Stephen Lang) hapisten çıkarıp peşine takar. Jalmari Helander'in yazıp yönettiği film, Rotten Tomatoes'ta yüzde 93 olumlu eleştiri aldı.

49. Outlaw King (2018)

49. Outlaw King (2018)

IMDb: 6,9

Filmde, 14. yüzyılda İskoçya'nın 'Kanunsuz Kralı' Robert Bruce'un hikâyesini izliyoruz. Kral Robert, daha büyük ve daha donanımlı işgalci İngiliz ordusunu yenmek için kurnazlık ve cesaret dolu bir plan yapar. Destansı hikâyenin başrolünde Chris Pine ve Florence Pugh yer alıyor.

48. Lübnan (2009)

48. Lübnan (2009)

IMDb: 6,9

Screen International’ın 'cehennemdeki 24 saatin hayli kişisel ve yürekten bir tasviri' diye tanımladığı Lübnan, hayatında daha önce şiddete hiç yer vermemişken ve 1982’deki Lübnan Savaşı’nda kendini insan öldürürken bulan 20 yaşlarındaki dört askeri anlatıyor. Daha önce İsrail Hava Kuvvetleri tarafından bombalanmış bir düşman kasabasını araştırmak üzere bir tank görevlendirilmiştir. Ancak basit görünen görevde tank bu dört asker için bir ölüm kapanına dönüşür. Tankçı olarak görev yapan yönetmen Maoz’un deneyimlerinden yola çıkan bu zorlu film baştan sona bir tankın içinde geçiyor.

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47. Jarhead (2005)

47. Jarhead (2005)

IMDb: 7,0

Anthony Swoff, Sacramento’da Camus okuyan bir gençtir. 1980’lerin sonlarında askere alınır. Kim olduğunu bilmediği ve esas nedeni de kavrayamadığı bir düşmana karşı savaşması gerekmektedir. Körfez Savaşı sırasında Amerikalı askerler, kendilerine yapılan saç tıraş modeli için bir isim takmışlardır. Kavanozkafa. Yani Jarhead. İşte savaşta duruşları da zaten tam da bu ironik yaklaşım etrafında döner. Aksi takdirde gönüllülük kisvesi altında direnç gösterip de mücadele etmeleri o kadar kolay olmayacaktır. Anthony Swofford’un romanından uyarlanan filmin yönetmeni Sam Mendes.

46. Hayatın İçinde (2017)

46. Hayatın İçinde (2017)

IMDb: 7,0

Suriye, Şam’da çatışmalar hala sürmektedir. Tüm bu kaosun ortasında bir apartman dairesinde hayat hala devam etmektedir. Kocasına ulaşamayan Oum’un tek derdi, ailesini bir gün daha keskin nişancıların mermilerinden ve savaşın tehlikelerinden korumaktır. Dışarıdan ne zaman ani bir tehlike belirse, Oum baskın otoritesiyle evdeki kayınbabasından kızlarına kadar herkesi yönlendirir. Peki bir gün evi silahlı adamlar bastığında ve onlarla tek başına yüzleşmek zorunda kaldığında Oum, yine bu kadar güçlü kalabilecek midir?

45. Son Umut (2014)

45. Son Umut (2014)

IMDb: 7,0

Avusturalyalı bir çiftçi olan Connor, üç oğlunu da Çanakkale Savaşı'na göndermiştir. Çanakkale Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gelen Connor'ın tek hedefi uzun süredir haber alamadığı oğullarının izini bulabilmektir. Connor'ın İstanbul'da başlayıp Çanakkale'ye ve oradan da ülkenin çeşitli yerlerine uzanan bu arayış yolculuğunda en büyük destekçileri Türk subayları Hasan ve Cemal olacaktır. 

Yönetmenliğini ünlü oyuncu Russell Crowe’un üstlendiği filmin senaryosu Andrew Anastasios ve Andrew Knight ikilisine ait. Filmin oyuncu kadrosunda Russell Crowe, Olga Kurylenko, Jai Courtney ve Isabel Lucas gibi isimlerin yanı sıra Türkiye'den de Cem Yılmaz ve Yılmaz Erdoğan yer alıyor.

44. Tanrının Vadisinde (2007)

44. Tanrının Vadisinde (2007)

IMDb: 7,1

Mike Deerfield adlı asker, Irak’ta esrarengiz bir şekilde kaybolur. Eski bir savaş gazisi olan Mike’ın babası Hank oğlundan haber alamayınca özel dedektif Emily Sanders ile anlaşır. Oğlunun kayboluşundaki gizemi aydınlatmak için soruşturmaya anne Joan’da katılacaktır.

43. Mosul (2019)

43. Mosul (2019)

IMDb: 7,1

Netflix filminin yönetmen koltuğunda Matthew Michael Carnahan oturuyor. Filmde, Musul'dan bir polis birimi, Irak kentini binlerce IŞİD militanından kurtarmak için savaşır.

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42. Savaş Günahları (1989)

42. Savaş Günahları (1989)

IMDb: 7,1

Dünya tarihinin kanlı sayfalarından bir yaprak: Vietnam Savaşı. Beş Amerikan askeri, yerli halktan bir kızı kaçırarak tecavüz eder. İçlerinden sadece biri, bunu reddetse de, diğerlerine engel de olmaz. Genç kızın daha sonra öldürülmesiyle olayın asla kapanmayacak insani boyutu açılacaktır.

Tek bir olay üzerinden, genel olarak savaşın insanı acımasızlaştıran yönlerini eleştirel bir gözle ele alan Brian De Palma imzalı film, savaş karşıtı filmler arasında önemli yeri olan bir çalışma.

41. Brothers (2009)

41. Brothers (2009)

IMDb: 7,1

Bu hüzünlü drama, Sam, kardeşi Tommy ve eşi Grace'e odaklanıyor. Afganistan'da savvaşan Sam'in uçağı düşer. Öldüğü sanılan Sam'in cesedi bulunamaz. Yas tutan aile, kayıplarının üstesinden gelmeye çalışarak kendi hayatlarına geri döner. Tüm olanlardan habersiz Sam anızın eve döndüğünde, kardeşini ailesinin başında bulur. Tommy ve Grace'in bir ilişkisi vardır. Bulduğu manzara, Sam'i büyük bir yıkıma götürür.

40. Kayıp Savaş (2020)

40. Kayıp Savaş (2020)

IMDb: 7,1

Yıl, 1944. II. Dünya Savaşı sırasında bir İngiliz planör pilotu, Almanların tarafında savaşan Hollandalı bir çocuk ve Hollandalı bir kadın direniş üyesi birlikte Schelde Savaşı'nda yer alır. Seçimleri farklı olsa da amaçları aynıdır: özgürlük.

39. Three Kings (1999)

39. Three Kings (1999)

IMDb: 7,1

Körfez savaşının son demleri... Amerikan Askerleri işgal edilen bir Irak sığınağında ilginç bir harita bulur. Haritanın verdiği bilgiye göre bulundukları yere oldukça yakın bir yerde paha biçilmez parçaların bulunduğu bir hazine gizlidir. Askerler, bu hazineyi bulup çalmaya karar verir. Ülkenin politik karmaşasından faydalanan askerler, ölümün kol gezdiği Irak'tan tüm altınları kaçırmaya kararlıdır.

38. Sadakat Yolunda (2017)

38. Sadakat Yolunda (2017)

IMDb: 7,1

Film, eşsiz disiplini ve askeri savaş köpeğiyle olan bağı, Irak'taki konuşlanmaları sırasında birçok hayat kurtaran genç bir denizci  olan onbaşı Megan Leavey'nin gerçek hayat hikayesine odaklanıyor.

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37. Warfare (2025)

37. Warfare (2025)

IMDb: 7,1

Alex Garland ile Irak Savaşı gazisi Ray Mendoza'nın birlikte yönettiği film, 2006 yılında Irak'ın Ramadi kentinde bir evde kuşatılan ABD Donanması SEAL timinin yaşadıklarını anlatıyor. Senaryo, o gün sahada bulunan askerlerin hatıralarına dayanıyor ve çatışma neredeyse gerçek zamanlı olarak aktarılıyor. D'Pharaoh Woon-A-Tai, Will Poulter, Joseph Quinn, Kit Connor ve Charles Melton'ın yer aldığı yapım, kurduğu boğucu atmosferle izleyiciyi adeta o evin içine hapsediyor.

36. Border 2 (2026)

36. Border 2 (2026)

IMDb: 7,1

1997 yapımı efsane Border'ın devamı niteliğindeki Hint yapımı, 1971 Hindistan-Pakistan Savaşı'na odaklanıyor. Anurag Singh'in yönettiği filmde Sunny Deol, Varun Dhawan, Diljit Dosanjh ve Ahan Shetty; kara, hava ve deniz cephelerinde savaşan askerleri canlandırıyor. Basantar Muharebesi'nden INS Khukri'nin batışına kadar gerçek operasyonlardan beslenen film, dünya genelinde yaklaşık 48 milyon dolarlık hasılatla gişede büyük bir başarı yakaladı.

35. Defiance (2008)

35. Defiance (2008)
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IMDb: 7,2

Üç Yahudi kardeş, Nazi işgali altındaki Polonya’dan hayatta kalabilmek için kaçmaya karar verirler. Yeni evleri başlangıçta uçsuz bucaksız bir orman olur ve buradaki Ruslarla birlikte kendilerine yeni yaşam alanları yaratırlar.

34. Unbroken (2014)

34. Unbroken (2014)

IMDb: 7,2

Louis Zamperini Amerikalı bir uzun mesafe koşucusudur. ABD Olimpiyat Takımında ülkesini 1936'da Berlin'de düzenlenen Olimpiyat oyunlarında temsil eder. Dereceye girip madalya kazanamaz ama müthiş bir final performansı ortaya koyar. Öyle ki Adolf Hitler kendisiyle tanışmak ister. 4 yıl sonra Zamperini Tokyo'daki Olimpiyat oyunlarında favori isimlerden biridir. Fakat o seneki Olimpiyatlar II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle iptal edilir ve Zamperini savaşta gönüllü olarak görev alır. Pasifik'te geçirilen bir kaza sonrası iki silah arkadaşıyla hayatta kalmayı başarır ve 47 gün sürecek bir yaşam mücadelesi verirler. Ne var ki kendilerini kurtaranlar düşman taraf olan Japon Deniz Kuvvetleridir ve kurtardıkları savaş esirlerine işkence yapmaktan da geri kalmazlar...

33. Unbroken (2014)

33. Unbroken (2014)

IMDb: 7,2

Angelina Jolie'nin yönetmenliğini üstlendiği savaş filmi, gerçek bir hikâyeyi beyazperdeye uyarlıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda savaşan Olimpiyalı Louis Zamperini ve iki mürettebat arkadaşı, ölümcül bir uçak kazasından kurtulur ve bir sal ile denize düşer. Yanlarında erzak olmadan tam kırk iki gün salda hayata tutunmaya çalışan askerler, kendilerini bekleyen tutsaklıktan habersizdir.

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32. Savaş Atı (2011)

32. Savaş Atı (2011)

IMDb: 7,2

İngiltere kırsalı ve Avrupa'da geçen film, I. Dünya Savaşı sırasında Jeremy Irvine'ın canlandırdığı Albert'ın ve onun çok sevdiği atı Joey'in öyküsünü anlatıyor. Evcilleştirip eğittiği atının satılıp, savaşta sipere gönderilmesi iki dostu ayırsa da, yaşadıkları olaylar pek çok hayatı değiştirecek epik bir maceraya dönüşecektir. Arka planda savaşın olduğu bu dostluk öyküsü, aslında serüven dolu uzun bir yol filmi...

31. Anthropoid (2016)

31. Anthropoid (2016)

IMDb: 7,2

Cillian Murphy ve Jamie Dornan'ın başrolde olduğu yapım, II. Dünya Savaşı sırasında başarısız olan Anthropoid Operasyonu'nu izliyoruz. Gerçek olaylardan uyarlanan filmde, Hitler ve Himmler'den sonra üçüncü SS komutanı General Reinhard Heydrich'e suikast planı hazırlanır. Josef Gabcik ve Jan Kubis'in liderliğindeki plan korkunç bir şekilde son bulur.

30. American Sniper (2014)

30. American Sniper (2014)

IMDb: 7,3

Clint Eastwood'un imzasını taşıyan filmde, Bradley Cooper ve Sienna Miller başrolde. Keskin nişancı Chris Kyle'ın işindeki ustalığı, savaş alanında sayısız hayat kurtarır ve onu bir efsaneye dönüştürür. Dört tur görevden sonra ailesinin yanına eve dönen Chris, savaşın kendi iç psikolojisinde açtığı yaraların farkına varır.

29. Savaşın Gölgeleri (2021)

29. Savaşın Gölgeleri (2021)

IMDb: 7,3

Gerçek olaylardan uyarlanan film, II. Dünya Savaşı sırasında Danimarka halkının yaşadığı acı olayları gözler önüne seriyor. Birkaç Kopenhag sakininin hayatı, İkinci Dünya Savaşı sırasında bir bombalama görevi yanlış gittiğinde kararır. Bomba, çocuklarla dolu bir okulu hedef alır.

28. En Karanlık Saat (2017)

28. En Karanlık Saat (2017)

IMDb: 7,4

Gary Oldman'a Oscar Ödülü kazandıran film, Winston Churchill'e odaklanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nın kaderi, Adolf Hitler ile müzakere edip etmemeye veya bunun Britanya İmparatorluğu'nun sonu anlamına gelebileceğini bilerek savaşmaya karar vermesi gereken Winston Churchill'e bağlıdır. Savaşın ve tüm dünyanın kaderi, Churchill'in birkaç saat içinde vereceği karara bakmaktadır.

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27. The Hurt Locker (2008)

27. The Hurt Locker (2008)

IMDb: 7,5

Batılı eleştirmenler tarafından olumlu karşılanan bu filmin en büyük dezavantajı Ortadoğu'daki savaşın diğer tarafına tepeden bakan ve oryantalist bir bakış açısını taşıması gösterilebilir. Herkesin potansiyel düşman ve her objenin de ölümcül bomba olduğu Irak’ta, elit askerler dünyanın en zor görevlerinden birinde yer alır. Sıcak savaşın ortasında bombaları imha etmekle yükümlüdürler. Takım lideri William James, hem bu yaygın bombalardan hem de psikolojik ve duygusal etkilenmelerle uğraşmaktadır. James’in iki askeri kendini cürretkarca savaşın ortasına atar. James ise ölümü aldırmadığı için askerlerine yardıma gider. Yeni vahşi liderini korumaya çabalayan adamlar, şehri kaosa sürekler. Mark Boald, Irak savaşındaki askerlerin yaşadığı deneyimlerin ilk defa bir filmde yer aldığını, görüntülerin CNN’deki gibi gerçekçi olduğunu ve birçok savaş filminin savaş bitmeden gösterilmediğini belirtiyor. Günümüzde de devam eden savaş dolayısıyla, filmin güçlü oyuncu kadrosunun savaşı hissederek sergilediği etkileyici performans, eleştirmenler tarafından tam not aldı. Film ilk kez 65. Venedik Film Festivalinde seyirciyle buluştu. Film SIGNIS ödülü dahil birçok ödüle layık görüldü. Yine de entelektüel sinema yazarlarının bir kısmının 'işgalci unsur' meselesine pek değinilmeden filmde işlenen şiddetin tek yanlı ele alınmasını eleştirmesi de unutulmamalı.

26. Fury (2014)

26. Fury (2014)

IMDb: 7,6

Fury, 1945 yılının Nisan ayında, İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde geçiyor ve Komutan Wardaddy, topçu Boyd Swan, yükleyici Grady Travis, şoför Trini Garcia ve yardımcı şoför Norman'dan oluşan müfrezenin, 300 düşman askeriyle karşılaştığı ve tüm imkansızlıklarla savaşmak zorunda kaldığı 24 saati konu alıyor. Beş askerden oluşan küçük ekip, zırhlı tanklarıyla, Almanya'da savaşın ortasında kalır ve bu ekip bölgede kalan son Amerikan ordusu askerlerinden oluşur. Birlik az sayıda askerden oluşmasının yanı sıra cephane anlamında da bir hayli zor durumdadır. Gruba komuta eden Çavuş Wardaddy'nin Avrupa'nın tamamını yıkıma uğratan bu savaştaki son görevi, askerlerini Nazi birliklerinin kuşatması altında olan bu bölgeden sağ salim çıkarabilmektir. 20. yüzyılın en kanlı senelerinden biri olan 1945 yılında geçen ve müfrezenin geçirdiği bir günü ele alan savaş dramının yönetmeni ve senaristi David Ayer. Filmin başrollerini ise Brad Pitt, Shia LaBeouf ve Logan Lerman paylaşıyor.

25. The Thin Red Line (1998)

25. The Thin Red Line (1998)

IMDb: 7,6

İkinci Dünya Savaşı sırasında Guadalcanal da savaşan bir grup Amerikalı erkeğin değişmelerinin, acı çekmelerinin ve kendileriyle ilgili önemli keşifler yapmalarının öyküsü.

Film Pasifik adalarında Japonların ilerlemelerini durduracak olan, savaşta anahtar görevi görmüş çatışmalardan birini arkaplanına almış. Ama öykü, bunun ötesinde, hayatta kalmak için savaşan, korkunç stres altındaki insanların aralarında gelişen güçlü bağların arasında dolaşıyor.

24. Enemy at the Gates (2001)

24. Enemy at the Gates (2001)

IMDb: 7,6

Stalingrad, İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı dehşetiyle kuşatılmıştır. Savaşın acılarıyla yoğrulup ölmekte olan bir mezarlık haline gelen şehrin sokaklarında ölüm dolaşmaktadır. İki karşı safta olan iki keskin nişancı, savaşın ortasında kendi kişisel ego savaşlarına başlamanın eşiğindedirler. Rus keskin nişancı, savaştaki müthiş atılımları sayesinde artık kahraman olarak anılmaktadır. Stalingrad, kan içerisinde boğulurken karşı karşıya gelen iki amansız savaşçı, savaşa kendi açılarından bakmaya başlayacaklardır.

23. Black Hawk Down (2001)

23. Black Hawk Down (2001)

IMDb: 7,7

Yıl 1993... Bir grup Amerikan askeri, BM Barış Gücü'nün bir parçası olarak Somali'ye yollanmak üzeredir. Bu ekibin tek görevi asi bir general olan Mohamed Farrah Aidid'in altında çalışan birkaç askeri ele geçirmektir. Coğrafyayı hiç tanımayan bu askerlerin bölgede canlarıyla beraber sıkışması fazla uzun sürmeyecektir. Ekip, destek gelene kadar bir şekilde ayakta kalmalıdır. Yoksa sonları oldukça trajik olacaktır.

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22. The Boy in the Striped Pyjamas (2008)

22. The Boy in the Striped Pyjamas (2008)

IMDb: 7,7

Bir Alman toplama kampındaki komutanın sekiz yaşındaki oğlu dokuz yaşındaki Bruno'nun masum gözünden anlatılan hikâye, Nazi döneminin acımasız yüzlerinden birini izleyenlere tokat gibi vuruyor. Kamp çitinin diğer tarafında bir Yahudi çocukla arkadaşlık kuran Bruno, olup bitenden habersizdir.

21. Son Samuray (2013)

21. Son Samuray (2013)

IMDb: 7,7

Amerikan Ordusunda, ukala ve aynı zamanda da kıdemli bir kaptan olarak bilinen Nathan Algren, 1870’lerde Japonya’dan bir teklif ve davet alır. Kendisinden, Japon İmparatorluğu’nun ilk ordusuna askeri eğitim vermesi talep edilmektedir. Her ne kadar modern savaş yöntemleri açısından gelişim gösterseler de samuray kültürü de hem devam etmekte hem de önemsenmektedir. Ancak Algren, başına gelen bir kaza sonucu, samurayların lideri tarafından kurtarıldığı vakit, esas samuray kültürüyle tanışır ve bundan ziyadesi ile etkilenir. Bir samuray savaşçısı gibi hareket etmeyi öğrenmesi onu son derece önemli bir kararın eşiğine taşıyacaktır. Başrolde Tom Cruise’un oluşu filme ekstra bir cazibe katıyor.

20. Dead to Rights (2025)

20. Dead to Rights (2025)

IMDb: 7,7

Shen Ao'nun yönettiği Çin yapımı film, 1937'deki Nanking Katliamı sırasında bir fotoğraf stüdyosuna sığınan sivillerin hikâyesini anlatıyor. Liu Haoran'ın canlandırdığı postacı A Chang, hayatta kalmak için Japon ordusunun propaganda fotoğrafçısına film banyo etmek zorunda kalır. Ancak stüdyodakiler, katliamı belgeleyen kareleri gizlice saklayıp şehir dışına çıkarmanın yolunu arar. Yaklaşık 381 milyon dolar hasılat elde eden film, Çin'in Oscar'daki En İyi Uluslararası Film adayı olarak gönderildi.

19. Gelibolu (1981)

19. Gelibolu (1981)

IMDb: 7,8

Film, 1. Dünya Savaşı sırasında Türklere karşı yapılan ve İtilaf Devletleri’nin büyük yenilgisiyle sonuçlanan Gelibolu Savaşı’nın dramını iki genç Avusturalyalı askerin üzerinden anlatıyor.

Bu filmde Mel Gibson olağanüstü bir performans sergiliyor. Kıtaları ve okyanusları aşıp, piramitlere tırmanıp eski Mısır’ın topraklarından geçerek Gelibolu’da savaşmakta olan alaylarına katılırlar. İki arkadaşın kaderi, 1. Dünya Savaşı’nda Avustralyalılar’a karşı Almanlar ve Türkler’in yapmış olduğu bu savaşla şekilleniyor.

18. Dunkirk (2017)

18. Dunkirk (2017)

IMDb: 7,8

Christopher Nolan'ın 2. Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen olaylardan biri olan Dunkerque Tahliyesi'ni konu edinen filmi, yüz binlerce İngiliz ve müttefik askerlerinin, düşman askerleri tarafından etrafının sarılması ile başlar. 

Arkaları deniz olan bir yerde sıkışan askerler, düşman saldırısına karşı çaresiz bir durumda kalırlar. Başrollerinde Mark Rylance, Kenneth Branagh ve Tom Hardy'nin yer aldığı filmin kadrosunda ayrıca Jack Lowden, Aneurin Barnard ve ilk kez film deneyimini yaşacak olan Fionn Whitehead ile Harry Styles da yer alıyor. Filmi kendi senaryosundan uyarlayacak olan yönetmene yapımcılık koltuğunda da Emma Thomas eşlik ediyor.

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17. Letters from Iwo Jima (2006)

17. Letters from Iwo Jima (2006)

IMDb: 7,9

İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarında Amerikan askerlerinin Japon’ların elindeki Iwo Jima Adası’na yaptıkları kanlı çıkarma üzerine odaklanan film, yaşananlara kaybeden tarafından bakıyor.

Yıllar sonra adanın ıssız topraklarında bulunan mektuplarla ortaya çıkan gerçekler, mağlubiyetin kaçınılmaz olduğu bir ortamda Japon askerlerinin nasıl kırk günlük bir direniş gösterebildiklerini ortaya koyar.

16. The Imitation Game: Enigma (2014)

16. The Imitation Game: Enigma (2014)

IMDb: 8,0

II. Dünya Savaşı Nazi Almanyası'nın hâkimiyetinde birden çok cephede çok çetin biçimde devam etmektedir. İngiliz İstihbaratı tüm yoğun çabalarına ve yüzlerce kişiyi çalıştırmasına rağmen Almanların kullandığı Enigma şifreleme sistemini çözmeyi başaramamıştır. Almanların çok gizli bir biçimde şifrelediği bu yazışmalar, İngilizlere ve müttefiklerine çok ağır kayıplara mal olmuştur. Çözüm olarak İngiliz hükümeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çatısı altında ülkenin en iyi şifre çözen beyinlerini ve kriptoloji uzmanlarını toplar. Bu isimlerden biri de farklı çalışmalarıyla tanınan ve kendi yöntemlerinden ödün vermeyen genç profesör Alan Turing'dir. Turing'in ekibe katılması dengeleri alt üst edecek ama o güne kadar hiç denememiş büyük çaplı bir girişimin de kapısını aralayacaktır.

15. Müfreze (1986)

15. Müfreze (1986)

IMDb: 8,1

Müfreze, Vietnam Savaşı'na gönüllü asker olarak katılan bir gencin hikayesini anlatıyor. Chris Taylor isimli bir öğrenci okulunu bırakarak gönüllü asker olarak Vietnam Savaşı'na katılır. Vietnam'da bir sınır cephesine atanan Taylor cephede hüküm süren olumsuz hava koşulları ve yorucu şartlar nedeniyle bitap düşer. Bir gece Vietnam'lıların saldırısına tanık olan bölük bu hengame esnasında kimi askerlerin ölümüne tanık olur. Bu küçük askeri birlikte iki çavuş arasında yaşanan güç gösterileri de işlerin yolunda gitmemesiyle sonuçlanıyordur. Ne için savaştığını bilmeyen bu insanlar günden güne hayat, ölüm ve savaş kavramlarına dair inançlarını kaybetmektedirler. 

Amerikan sinemasının en çok değindiği tarihsel olaylardan biri olan Vietnam Savaşı'nı işleyen film bu konu üzerine yapılmış en gerçekçi yapıtlardan biridir. hakkında yapılmış en sert filmlerden biri olarak kabul ediliyor. Oliver Stone imzalı film sekiz dalda Oscar'a aday gösterilip dört dalda kazanmıştır.

14. The Deer Hunter (1978)

14. The Deer Hunter (1978)

IMDb: 8,1

Film, üç birbirine çok yakın arkadaş olan Michael, Steven ve Nick’in Vietnam savaşı esnasında talihsiz bir şekilde birbirlerinden ayrı düşmelerini ele alır. Savaştan önce tüm boş zamanlarını beraber geçiren üçlü Steven’ın düğünüyle beraber birbirlerine veda ederler. Savaş başladığı anda kendilerini birbirlerine karşı oynamaya zorlandıkları bir Rus ruletinin içerisinde bulan eski dostlar, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağının farkına varmaya başlarlar.

13. Platoon (1986)

13. Platoon (1986)

IMDb: 8,1

Chris Taylor isimli bir öğrenci okulunu bırakarak gönüllü asker olarak Vietnam Savaşı'na katılır. Vietnam'da bir sınır cephesine atanan Taylor cephede hüküm süren olumsuz hava koşulları ve yorucu şartlar nedeniyle bitap düşer. Bir gece Vietnam'lıların saldırısına tanık olan bölük bu hengame esnasında kimi askerlerin ölümüne tanık olur. Bu küçük askeri birlikte iki çavuş arasında yaşanan güç gösterileri de işlerin yolunda gitmemesiyle sonuçlanıyordur. Ne için savaştığını bilmeyen bu insanlar günden güne hayat, ölüm ve savaş kavramlarına dair inançlarını kaybetmektedirler.

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12. Savaş Vadisi (2016)

12. Savaş Vadisi (2016)

IMDb: 8,1

Savaş Vadisi, tek bir kurşun sıkmadan 75'e yakın kişiyi kurtaran kahramanın hikayesini ele alıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerikan Ordusu’ndan Medic Desmond T. Doss, Okinawa Savaşı’nda görev yaparken insanları öldürmeyi reddeder ve Amerikan tarihinin ilk Onur Madalyası’na layık görülen vicdani retçisi olur. Usta oyuncu ve yönetmen Mel Gibson'ın on yıl aradan sonra çektiği savaş filminin oyuncu kadrosunda Andrew Garfield, Vince Vaughn, Sam Worthington, Hugo Weaving, Luke Bracey, Teresa Palmer ve Rachel Griffiths gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosun ise Andrew Knight ve Robert Schenkkan'a ait.

11. Avcı (1978)

11. Avcı (1978)

IMDb: 8,1

Avcı, üç birbirine çok yakın arkadaş olan Michael, Steven ve Nick’in Vietnam savaşı esnasında talihsiz bir şekilde birbirlerinden ayrı düşmelerini ele alır. Savaştan önce tüm boş zamanlarını beraber geçiren üçlü Steven’ın düğünüyle beraber birbirlerine veda ederler. Savaş başladığı anda kendilerini birbirlerine karşı oynamaya zorlandıkları bir Rus ruletinin içerisinde bulan eski dostlar, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağının farkına varmaya başlarlar.

10. Downfall (2004)

10. Downfall (2004)

IMDb: 8,2

İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna gelinmesine yakın, Berlin kuşatma altındadır ve bu işgalleri kaldıramayan Hitler tarihin en önemli olaylarından birine imza atmak üzeredir. Yenilgiyi ve teslimiyeti kabullenemeyen Hitler, ölüme yaklaşmaktan başka bir çare bulamaz. Eva Brown’la evlenir, ve birlikte hayatlarına son verirler.

9. Braveheart (1995)

9. Braveheart (1995)

IMDb: 8,3

 William Wallace yaşanan büyük acılar sonrası yeniden memleketi olan İskoçya’ya döner. Onun asıl amacı çiftçilik yaparak sakin bir hayat sürmektir. Çocukluk aşkıyla karşılaştığında bunun onu dipsiz bir uçuruma iteceğinin farkında değildir. Bir gün İngiliz askerleri, William’ın çocukluk aşkı olan Murron’a tecavüz etmeye çabalarlar. William, onu kurtarır; ancak bu Murron’un ölümüne ve bir dönemin değişimine sebebiyet verecektir.

Mel Gibson’un ünlü İskoç halk kahramanı William Wallace’ı hem canlandırdığı hem de yönettiği filmi kısa sürede bir fenomene dönüşmüştü.

8. Full Metal Jacket (1987)

8. Full Metal Jacket (1987)

IMDb: 8,3

Full Metal Jacket'de bir grup acemi asker kendilerini nasıl bir eğitimin beklediğinden ve nasıl bir işin içine girdiklerinden habersiz bir biçimde üslerinin önünde dikilmektedirler. Askerlik ve savaş kavramlarının ciddiyetlerini fark etmeleri için savaşa gitmeleri gerekmeyecektir.

İlk bölümünde savaş için antrenman yapan bir grup deniz piyadesinin Parris Island’da edindiği tecrübelere odaklanan Full Metal Jacket ani bir geçişle savaşın en ağır biçimde cereyan ettiği tarihlere taşıyor seyircisini. 

Full Metal Jacket, fazlasıyla detaycı ve dokunaklı bir anlatımla askerlerin ve askerliğin, Vietnam savaşı esnasındaki zihnini peliküle döküyor.

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7. 1917 (2019)

7. 1917 (2019)

IMDb: 8,3

1917, I. Dünya Savaşı sırasında askerlerin hayatını etkileyecek önemde bir mesajı iletmekle görevlendirilen iki askerin hikayesini konu ediyor. konu ediyor. I. Dünya Savaşı sırasında Britanya askeri olan Kıdemsiz Onbaşı Schofield ve Kıdemsiz Onbaşı Blake, gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen bir göreve atanır. Görevleri, zamana karşı yarışırken düşman bölgesini geçerek yüzlerce askerin ölümünü engellemek üzere bir mesaj iletmektir. Blake'in kardeşi de kurtarılabilecek askerlerin arasındadır. Bu durumda Blake'i daha da fazla ciddiye alması gereken bir mücadele bekliyordur.

6. Das Boot (1981)

6. Das Boot (1981)

IMDb: 8,3

Das Boot,Truva filmiyle de bir hayli ses getiren yönetmen Wolfgang Petersen’in 1981 yapımı epik savaş filmi. Film, İkinci Dünya Savaşı’nın en çetin dönemlerinden birinde yaşanan savaş dramını konu alır. Özel bir operasyon dahilinde İngiliz savunmasını yok etmeye giden bir Alman denizaltısı, hedefine yaklaştığı sırada beklenmedik bir İngiliz atağıyla kapana kısılır. Bir yandan bu zor durumdan kurtulmaya çalışan mürettebat kendilerini savaş ve insan kavramını sıkça sorguladıkları bir can pazarı içerisinde bulurlar.

5. Inglourious Basterds (2009)

5. Inglourious Basterds (2009)

IMDb: 8,3

Alman kuşatması altındaki Fransa her zamankinden zor günler geçirmektedir. Savaştan hasar gören sivillerden sadece biri olan Shosanna, ailesinin canice öldürülmesine tanık olmuştur. Bir şekilde bu can pazarından kurtulmayı başaran kadın Paris'e gidip burada yeni bir kimlikle, sıfırdan hayata başlar. Öte yandan Avrupa'nın farklı bir ülkesinde kendi askerlerini Nazilere karşı örgütleyen yahudi Teğmen Raine amacına ulaşmak için çeşitli planlar kurmaktadır. Shosanna, Teğmen Raine ve Alman aktrisin yolları, Shosanna'nın işlettiği bir sinema salonunda kesişecektir. Aykırı yönetmen Quentin Tarantino'nun yazıp yönettiği, başrollerini ise Brad Pitt ve Diane Kruger'ın paylaştığı film sekiz dalda Oscar'a aday gösterilmiştir.

4. Shershaah (2021)

4. Shershaah (2021)

IMDb: 8,4

Amazon Prime'dan izleyebileceğiniz film, ünlü Hintli savaş kahramanı Vikram Batra'yı anlatıyor. Filmde, 1999'daki Kargil Savaşı sırasında ün kazanan ve bir lider haline gelen PVC ödüllü Hintli asker Yüzbaşı Vikram Batra'nın hikayesini izliyoruz.

3. Apocalypse Now (1979)

3. Apocalypse Now (1979)

IMDb: 8,4

Yüzbaşı Willard ve ekibinin görevi, Vietnam'da Amerikan ordusuna isyan eden ve vahşi bir şekilde bir orman kabilesini yöneten Albay Walter Kurtz'ü öldürmektir. Kurtz’ün izini süren Willard, savaşın acımasızlığı altında giderek takip ettiği kişiye benzemeye başlayacaktır.

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2. Er Ryan’ı Kurtarmak (1998)

2. Er Ryan’ı Kurtarmak (1998)

IMDb: 8,6

Er Ryan’ı Kurtarmak'ta, dört çocuk annesi bir kadı İkinci Dünya Savaşı’nda kaybettiği üç oğlunun ardından fazlasıyla yaralanmıştır. Şimdi tek dileği hayatta kalan tek oğlunun savaştan sağ salim dönmesidir. Yakarışları karşılık bulur ve Başkan tarafından verilen bir emirle James Ryan’ın ne pahasına olursa olsun bu savaştan sağ çıkması sağlanacaktır. Normandiya çıkarmasının yapıldığı gün, sekiz kişilik bir asker birliği farklı bir göreve, Ryan’ı kurtarma görevine atanır. Ancak yüzbaşı John Miller tarafından yönetilen bu birim, can pazarının yaşandığı bu zorlu ortamda hakikatli bir yaşam mücadelesine atılacak; tek bir adamı kurtarmak için sekiz kişinin hayatının tehlikeye atılmasının meşruluğunu sorgulayacaktır.

1. Schindler's List (1993)

1. Schindler's List (1993)

IMDb: 8,9

Film, Oskar Schindler adlı bir Alman işadamının 2. Dünya Savaşı zamanında Polonya’da kurduğu fabrikada Yahudi işçileri çalıştırması ve bu sayede 1100 Yahudi’nin hayatını kurtarmasını konu alıyor. Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan film, ünlü yönetmen Steven Spielberg’in en önemli yapıtları arasında sayılan ve ona Oscar kazandıran bir yapımdır.

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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