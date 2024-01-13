Kadına Karşı Şiddetle Mücadelenin Yeni Yönü: Taciz Terimleri ve Dilin Kullanımı

Prof. Lera Broditsky konuştuğumuz dilin düşünme şeklimizi nasıl etkilediğini, gerçekliğimizi oluşturduğuna vurgu yapıyor. Belirli bir kavrama verdiğimiz ismin etkisini değerlendirirken bunun özgüllüğünü de dikkat almamız gerektiğini savunan Prof. Borodistky örnek olarak öpmek ve ağız yoluyla temasa zorlamak durumlarının üzerinde duruyor. Birçoğumuz için öpmek hoş bir şeydir, ama ağız yoluyla temasa zorlamak değil. Yani öpmek yerine ağız yoluna zorlamak dediğimizde çok daha farklı bir imge yaratmış oluyoruz. Bu özgüllük, genel ve bilindik olan öpmek kelimesinden çok farklı bir duygusal tepki yaratıyor.