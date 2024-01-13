Kadına Karşı Şiddetle Mücadelenin Yeni Yönü: Taciz Terimleri ve Dilin Kullanımı
Kadına Karşı Şiddetle Mücadelenin Yeni Yönü: Taciz Terimleri ve Dilin Kullanımı
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Kadına yönelik şiddetin ne olduğuna maalesef hepimiz aşinayız. Peki şiddetin sadece fiziksel olmadığını biliyor muyuz? Kadın haklarında yeni kazanımlar elde ettikçe farklı şiddet yöntemleri de tanımlanmaya ve cezalandırılmaya başlandı. Portsmouth Üniversitesi İletişim ve Uygulamalı Dil Bilimi Bölümü öğretim üyesi olan Dr.Alessia Tranchese cinsel taciz ya da cinsiyetçiliğin diğer formlarını tanımlayan bu sözcüklerin, feminizmin büyük bir sosyal hareket olarak ortaya çıktığı zamanlarda dile girdiğini söylüyor ve bu sözcükler de kadın hakları mücadelesine önemli katkı sağlıyor. İşte bu sözcükler şunlar:
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''Mona Morta''
''Gashlighting''
"Stealthing"
"Downblousing"
"Molka"
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Evlilik İçi Tecavüz
Yeni Terimleri Kullanmak Kadına Karşı Şiddetle Mücadeleye Katkıda Bulunuyor
Diller Canlıdır İhtiyaçlarımıza Göre Şekillendirebiliriz
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