Kış Kapıdan Baktırır, Kalori Yaktırır: Soğuktan Titremek Kilo Vermenize Yardımcı Olabilir

Termojenez adı verilen bu süreçte vücudumuz iki tür yağ dokusunu kullanır: beyaz ve kahverengi yağ. Beyaz yağ, ihtiyaçtan fazla kalori aldığımızda depolanır ve bu nedenle genellikle “kötü yağ” olarak bilinir. Fazla miktarda biriktiğinde kilo artışına, obeziteye, Tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi önemli sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir.

Kahverengi yağ ise tam tersine, enerji üretimine katkı sağladığı ve metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olduğu için “iyi yağ” olarak görülür. İnce yapılı kişilerde kahverengi yağ oranı genellikle daha yüksektir. Bu nedenle bilim insanları, beyaz yağın yakılabilen kahverengi yağa dönüşmesini sağlayacak yöntemler üzerinde çalışıyor. Araştırmalara göre bu dönüşümü, yani “kahverengileşmeyi” tetiklemenin en etkili yollarından biri düzenli olarak soğuk havaya maruz kalmak.