Kış Kapıdan Baktırır, Kalori Yaktırır: Soğuktan Titremek Kilo Vermenize Yardımcı Olabilir
40 yıl düşünsek aklımıza gelmezdi: Soğuk hava çoğu zaman donma tehlikesi, yüksek faturalar ve buz tutan borularla anılsa da, bilim dünyası düşük sıcaklıkların vücut üzerindeki ilginç bir etkisine dikkat çekiyor: Artan kalori yakımı. Elbette uzmanlar, tüm bu konuşulanlara rağmen dikkat edilmesi gereken önemli noktalar olduğunun altını çiziyor. O zaman gelin tüm detaylarıyla ele alalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hava sıcaklıkları düştüğünde, bedenimiz ısısını korumak için daha fazla kalori yakmaya başlar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2012 yılında yapılan bir çalışma, yetişkinlerdeki kahverengi yağ dokusunun uygun şekilde uyarıldığında son derece aktif hale geldiğini ve enerji yakarak ısı ürettiğini ortaya koydu.
Şunu da not düşelim: Soğuk havanın kalori yakımını artırdığı doğru olsa da, aşırı üşümenin vücuda ciddi zararlar verebileceğini unutmamak lazım.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın