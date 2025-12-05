Altın Fiyatında 2026 Tahmini: Finans Analisti İslam Memiş Altın Fiyatlarının Rekor Kıracağı Tarihi Açıkladı

Kıymetli metal piyasalarında yaşanan hareketlilik, uzmanların 2026 yılına dair beklentilerini yükseltiyor. Gümüşün şampiyonluğunu ilan ettiği bir yılın ardından, Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında yatırımcılar için hayati önem taşıyan açıklamalarda bulundu. Memiş, gelecek yılın piyasalar açısından bir önceki seneden daha çalkantılı geçeceğinin altını çizerek, yatırımcılara özellikle kısa vadeli işlemlerde yüksek risk uyarısı yaptı.

Memiş’in 2026 yılına yönelik en çarpıcı tahmini, yıl boyunca her ay sert fiyat hareketlerinin yaşanacağı yönünde. Analiste göre küresel gelişmelerin etkisiyle barış, savaş, kriz ve toparlanma dönemleri ardı ardına görülecek ve bu durum fiyatlamaların geniş bir bant aralığında kalmasına neden olacak.

Şu an 4225 dolar civarında işlem gören ons altın için 2026 yılı bant aralığını belirleyen Memiş, düşüşlerde 3800 dolar seviyesinin destek olacağını, zirve seviyesinin ise 4800 dolar olabileceğini öne sürdü. Önümüzdeki hafta açıklanacak olan Fed faiz kararı öncesinde ons altının 4260 dolar bandında bir süre konsolide olmasını beklediğini ifade etti.

Gözler ise gram altında kritik seviyelere çevrildi. İslam Memiş, gram altın için 2026 ana hedefini 5500 TL ile 8000 TL aralığı olarak açıkladı. Dolar/TL kurundaki yukarı yönlü seyrin gram altını destekleyeceğini belirten tecrübeli analist, 5700 liranın altındaki her düşüşün önemli bir alım fırsatı sunacağını vurguladı. Analistin değerlendirmesine göre, 2025'te hissedilen manipülasyon benzeri öngörülemeyen küresel olayların 2026’da da yaşanması durumunda, gram altının 8000 liranın üzerine çıkarak beş haneli rakamları bile görmesi mümkün olabilir. Memiş, 8000 TL seviyesini 2026 yılının ana trend hedefi olarak işaret etti.