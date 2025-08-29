onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Taciz Olarak Görülmeyen Ama Kesinlikle Taciz Olan 13 Şey

etiket Taciz Olarak Görülmeyen Ama Kesinlikle Taciz Olan 13 Şey

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.08.2025 - 12:15

Günümüzde toplumsal cinsiyet hala en önemli konulardan bir tanesi. Kadın erkek eşitsizliğini 21. yüzyılda bile aşamadığımız için bazı kırmızı çizgileri bilmeyenler de var. Bazı şeyler her ne kadar taciz olarak görülmese de, fiziksel, psikolojik ve cinsel sınırları ihlal ediyor. Peki taciz olarak görülmese de aslında alenen taciz olan şeyler nelerdi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Bakışlarla durmaksızın incelemek, süzmek ve daha nicesi...

1. Bakışlarla durmaksızın incelemek, süzmek ve daha nicesi...

Toplu taşımalarda, kafelerde ve toplum içindeki hemen hemen her yerde sıkça maruz kalınan taciz biçimidir.

2. Israrcılık, ısrarcılık, ısrarcılık...

2. Israrcılık, ısrarcılık, ısrarcılık...

İstenmeyen bir görüşme, ilişki, arkadaşlık, dostluk; fiziksel ve duygusal yakınlaşma için ısrar etmek tacizdir.

3. İstenmeyen fiziksel temas

3. İstenmeyen fiziksel temas

İstenmeyen kucaklaşma, öpüşme, dokunma ve her türlü fiziksel temas tacizdir. Tecavüz kültürünün ürünüdür.

4. Hala bunu konuşuyoruz: Birinin habersizce fotoğrafını çekmek doğal bir şey değil.

4. Hala bunu konuşuyoruz: Birinin habersizce fotoğrafını çekmek doğal bir şey değil.

Kişinin bedenine yapılmış bir saldırı, ihlaldir; tacizdir.

5. Stalk

5. Stalk

Sosyal medya vesilesiyle masum gibi gösterilmeye çalışılsa da başka bir hayatı uzaktan izlemek, üzerinde göz gezdirmek o kişiye ve hayata yapılmış bir saldırıdır. Oldukça tehlikelidir. Tacizdir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. ‘Hayır’ cevabının ‘hayır’ demek olmadığını; naz, kapris olduğunu veya yumuşatılabileceğini düşünüyorsanız

6. ‘Hayır’ cevabının ‘hayır’ demek olmadığını; naz, kapris olduğunu veya yumuşatılabileceğini düşünüyorsanız

Bu da tacizdir. Hayır, hayır demektir. Başka hiçbir anlamı yoktur. Naz veya kapris değildir; yumuşatılamaz, pazarlığı yoktur, geri döndürülemez.

7. Birinin peşi sıra ıslık çalmak ve laf atmak

7. Birinin peşi sıra ıslık çalmak ve laf atmak

Bu eylemlerin şaka vb. olması söz konusu bile değildir. Birinin peşi sıra ıslık çalmak ve laf atmak sözlü tacizdir.

8. Cinsel içerikli şaka yapmak ve cinsel içerikli görsel göstermek

8. Cinsel içerikli şaka yapmak ve cinsel içerikli görsel göstermek

Kişiyi istenmeyen cinsel şakalara, tekliflere, cinsel içerikli görsellere maruz bırakmak elbette tacizdir.

9. Sosyal medya aracılığıyla kişiye küfretmek, hakaret etmek; kişinin fotoğraflarını rızası dışında paylaşmak

9. Sosyal medya aracılığıyla kişiye küfretmek, hakaret etmek; kişinin fotoğraflarını rızası dışında paylaşmak

Çünkü siber taciz diye bir şey var ve son dönemde en çok maruz kalınan taciz biçimlerinden biri. Sosyal medyadaki bu söz konusu eylemler de tacizdir.

10. Kişiye yemek ısmarlamanın, hediye almanın ya da herhangi bir şeyini ödemenin şu veya bu şekilde size geri döneceğini düşünmek

10. Kişiye yemek ısmarlamanın, hediye almanın ya da herhangi bir şeyini ödemenin şu veya bu şekilde size geri döneceğini düşünmek

Bir gece yemeğe çıkarılan birinin, o gece sizinle beraber olması gerektiği düşüncesiyle başlayan taciz biçimi. Bir kişi için kendi iradenizle gerçekleştirdiğiniz bir eylemin karşılığını beklemeyin. Kimsenin size herhangi bir borcu yok!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Korkutarak, küçük düşürerek, sindirilerek ya da düşmanca bir ortam yaratarak kişinin hayatını olumsuz etkilemek

11. Korkutarak, küçük düşürerek, sindirilerek ya da düşmanca bir ortam yaratarak kişinin hayatını olumsuz etkilemek

Kişi üzerine kasten yapılan bu eylemler duygusal/psikolojik tacizdir.

12. Ayrıldığı/ayrılacağı için karşı tarafın kendine zarar vermekle kişiyi tehdit etmesi

12. Ayrıldığı/ayrılacağı için karşı tarafın kendine zarar vermekle kişiyi tehdit etmesi

Bu duygusal manipülasyon yöntemiyle karşı tarafa uygulanan duygusal tacizdir. İstenilmeyen bir hayatta zorlamalar ve tehditlerle bulunmak tacizdir.

13. İlişki içerisinde bulunduğunuz kişiyi, kişinin hayatındaki diğer insanlardan kasıtlı olarak mahrum bırakmak ve görüşmesini engellemek

13. İlişki içerisinde bulunduğunuz kişiyi, kişinin hayatındaki diğer insanlardan kasıtlı olarak mahrum bırakmak ve görüşmesini engellemek

Kişinin hayatı üzerinde baskı kurarak sevdiklerinden uzaklaştıran ve yalnızlaştıran duygusal/psikolojik taciz biçimidir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
245
43
28
15
14
10
5
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın