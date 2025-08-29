Taciz Olarak Görülmeyen Ama Kesinlikle Taciz Olan 13 Şey
Günümüzde toplumsal cinsiyet hala en önemli konulardan bir tanesi. Kadın erkek eşitsizliğini 21. yüzyılda bile aşamadığımız için bazı kırmızı çizgileri bilmeyenler de var. Bazı şeyler her ne kadar taciz olarak görülmese de, fiziksel, psikolojik ve cinsel sınırları ihlal ediyor. Peki taciz olarak görülmese de aslında alenen taciz olan şeyler nelerdi?
1. Bakışlarla durmaksızın incelemek, süzmek ve daha nicesi...
2. Israrcılık, ısrarcılık, ısrarcılık...
3. İstenmeyen fiziksel temas
4. Hala bunu konuşuyoruz: Birinin habersizce fotoğrafını çekmek doğal bir şey değil.
5. Stalk
6. ‘Hayır’ cevabının ‘hayır’ demek olmadığını; naz, kapris olduğunu veya yumuşatılabileceğini düşünüyorsanız
7. Birinin peşi sıra ıslık çalmak ve laf atmak
8. Cinsel içerikli şaka yapmak ve cinsel içerikli görsel göstermek
9. Sosyal medya aracılığıyla kişiye küfretmek, hakaret etmek; kişinin fotoğraflarını rızası dışında paylaşmak
10. Kişiye yemek ısmarlamanın, hediye almanın ya da herhangi bir şeyini ödemenin şu veya bu şekilde size geri döneceğini düşünmek
11. Korkutarak, küçük düşürerek, sindirilerek ya da düşmanca bir ortam yaratarak kişinin hayatını olumsuz etkilemek
12. Ayrıldığı/ayrılacağı için karşı tarafın kendine zarar vermekle kişiyi tehdit etmesi
13. İlişki içerisinde bulunduğunuz kişiyi, kişinin hayatındaki diğer insanlardan kasıtlı olarak mahrum bırakmak ve görüşmesini engellemek
