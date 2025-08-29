onedio
Ayrıldıktan Sonra Karşı Tarafı Adeta Pişman Eden Burçlar

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
29.08.2025 - 08:17

Ayrılık her burçta aynı etkiyi bırakmaz. Bazıları arkasına bile bakmadan yoluna devam ederken, bazıları varlığıyla ve tavrıyla karşı tarafı adeta pişman eder. İşte ayrılıktan sonra en çok “keşke” dedirten burçlar...

Akrep Burcu

Akrepler için ayrılık, gururlarını ve kalplerini aynı anda incitir. Birine kendilerini açmaları zaten zordur, dolayısıyla yaşanan kayıp onlar için ağır bir darbedir. İçten içe pişman eder, kırgınlığını kolay kolay dışa vurmasa da derinlerde taşır.

Yengeç Burcu

Yengeçler ayrılıkla birlikte adeta evlerinin sessizliğine gömülür. Duygularını kolayca dışa vururlar ama kırgınlıkları içlerinde yankılanır. Pişmanlıkları, “neden ben değer görmedim?” sorusuna takılıp kalmalarından gelir.

Boğa Burcu

Boğalar sabitlik ve güven ister. Bir ayrılık yaşandığında o güven duygusu yıkıldığı için uzun süre toparlanamazlar. İçten içe pişman eder, hatta “bunca emek neydi?” diye dönüp dönüp düşünürler.

Başak Burcu

Başaklar ilişkide yaptıkları her fedakârlığı, ayrılık sonrası bir film şeridi gibi akıllarından geçirir. Eleştirel yapıları, bu süreçte kendilerine dönerek daha da ağır bir hal alır. pişmanlıkları ise, “daha iyi olabilirdi” diye kendilerini yıpratmalarından kaynaklanır.

