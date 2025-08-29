Ayrıldıktan Sonra Karşı Tarafı Adeta Pişman Eden Burçlar

Başaklar ilişkide yaptıkları her fedakârlığı, ayrılık sonrası bir film şeridi gibi akıllarından geçirir. Eleştirel yapıları, bu süreçte kendilerine dönerek daha da ağır bir hal alır. pişmanlıkları ise, “daha iyi olabilirdi” diye kendilerini yıpratmalarından kaynaklanır.