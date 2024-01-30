Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Pascal'ın Merakla Beklenen "Gladyatör 2" Filminin Setinden Yayınlanan Fotoğraflar Hayranları Heyecanlandırdı

Pascal'ın Merakla Beklenen "Gladyatör 2" Filminin Setinden Yayınlanan Fotoğraflar Hayranları Heyecanlandırdı

Sinema film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 18:23

Geçtiğimiz günlerde 'Gladyatör 2' ekibinden Mark Gauci adlı biri tarafından setten paylaşılan fotoğraflar filmi bekleyenleri heyecanlandırdı. Hayranlar olarak filmde rol alan Pedro Pascal'ın hangi rolü alacağını halen bilmiyoruz. Bu yüzden setten yayımlanan fotoğraflarla biz film hakkına fikir elde etmeye çalışıyoruz. Yapım ekibi ve yönetmen Ridley Scott (Napoleon) şu anda suskun olduğu için, Pascal'ın giyeceği kostüm türünü anlamak için bazı fotoğrafları incelemekten başka seçeneğimiz de kalmıyor gibi görünüyor. İşte geçtiğimiz günlerde yayımlanan o fotoğraflardan bazıları 👇

Kaynak: https://collider.com/hayley-atwell-ca...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bilmeyenler için "Gladyatör 2", "Gladyatör" filminin devam filmi.

Bilmeyenler için "Gladyatör 2", "Gladyatör" filminin devam filmi.

'Gladyatör 2' hikayesi, orijinal filmin olaylarından 20 yıl sonrasında geçecek ve artık büyümüş olan Lucius'un Maximus'un mirasını devralmasını takip edecek. Lucius, Lucilla'nın (Nielsen) oğluydu ve Gladiator'da Maximus'un hikayesine birinci sıradan tanıklık etmişti. Ancak, doğuştan gelen hakkı olan Caesar olmak yerine, Maximus'un fedakarlığı ve cesareti tarafından etkilenerek, onun mirasını sürdürmeye yemin etti. Gladiator 2 muhtemelen şimdi yetişkin bir adam olan Lucius'un, politik bağlantılarının onu rahatsız ettiği bir dönemde arenada savaşını gösterecek.

Film hakkında daha fazla bilgi için bakabilirsin 👇

Filmin oyuncu kadrosu, filmi bekleyenleri heyecanlandırmak için yeter de artan bir sebep.

Filmin oyuncu kadrosu, filmi bekleyenleri heyecanlandırmak için yeter de artan bir sebep.

Filmde, Paul Mescal, orijinal filmde Spencer Treat Clark tarafından canlandırılan Lucius Verus karakterini üstleniyor. Yönetmen Ridley Scott, Lucius'un son 15 yıldır vahşi doğada, annesiyle hiçbir bağlantısı olmadan yaşadığını belirtiyor. Denzel Washington; köle kökenli, zengin, silah ve mal tüccarı bir karakteri canlandıracak. Connie Nielsen, Lucius'un annesi Lucilla olarak geri dönüyor; Derek Jacobi ise Roma Senatosu üyesi Senator Gracchus olarak karşımıza çıkacak.

 Joseph Quinn, Fred Hechinger, Pedro Pascal, May Calamawy, Lior Raz, Peter Mensah ve Matt Lucas gibi yetenekli oyuncular da filmde yer alacak. Hikaye, Lucius'un hayatta kalma mücadelesi ve Roma İmparatorluğu'nun çalkantılı dönemine odaklanacak, eski ve yeni karakterlerle dolu epik bir atmosfer sunacak.

"Gladyatör 2'' nin çekimleri geçtiğimiz hafta tamamlandı.

"Gladyatör 2'' nin çekimleri geçtiğimiz hafta tamamlandı.

Hepimizin beklediği filmin geçen hafta çekimleri tamamladı. BTS (Behind the Scenes (Kamera Arkası)) görüntülerinden biri Pascal'ı farklı saçlarla ve hala kostüm giyerken gösteriyor. Muhtemelen Pascal'ın bir arkadaşı olan Mark Gauci'nin Malta'da geçirdiği güneşli bir hafta sonu türünden gibi görünüyor.

''Pedro Pascal Gladyatör 2 çekimleri sırasında Malta'da''

''Pedro Pascal Gladyatör 2 çekimleri sırasında Malta'da''
twitter.com

Görünüşe göre grup, başarılı bir çekimin sonunu kutlamaya karar vermiş.Pascal film çekimlerinde değil de, Malta'da keyifli bir tatilde gibi görünmüyor mu?

Gauci'nin setten yayınladığı bir fotoğraf👇

Gauci'nin setten yayınladığı bir fotoğraf👇

Giydiği gri pelerini, tarihi dönemleri anımsatan türden olduğunu açıkça gösteriyor ve aşınmamış göründüğü için Pascal'ın Gladyatör 2'deki karakterinin üst sınıftan birisi olabileceğini düşündürebilir. Pelerinin altında, karakterinin hikayede hangi pozisyonu işgal ettiğini öğrenmek için pek fazla şey göremiyoruz; sadece beyaz bir gömleğin birazını görebiliyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Pascal'ın karakterinin sağ gözünün altındaki yara da spekülasyonları arttırdı.

Pascal'ın karakterinin sağ gözünün altındaki yara da spekülasyonları arttırdı.

Ayrıca, set fotoğrafının yüksek kaliteli olmamasına rağmen, Pascal'ın karakterinin sağ gözünün altında bir yara izi olacağı görülüyor. Bu, karakterinin geçmişte bir savaşçı olarak var olduğuna işaret edebilir - veya belki de Lucius Verus (Paul Mescal) ile olan şiddet dolu bir karşılaşmanın sonucu olabilir mi? Hâlâ yıldızların hikayenin karşı taraflarında olup olmayacağını bilmiyoruz, ancak önceki bölüm referans alındığında, Mescal ve Pascal'ın Joaquin Phoenix (Joker: Folie á Deux) ile Russell Crowe'un (The Pope's Exorcist) dinamiklerini yansıtmak adına rakip olabileceği bir ihtimal.

Fragmanın yakında yayınlanacağını umut ediyoruz.

Fragmanın yakında yayınlanacağını umut ediyoruz.

Ne kadar az şey bildiğimize rağmen, sorularımız yakında cevaplanacak çünkü Gladiator 2'nin çıkış tarihi 22 Kasım olarak planlanmış durumda. Bu, Paramount Pictures'ın yakın zamanda teaser'ları ve fragmanları yayınlamaya başlayacağı anlamına geliyor ve o zaman Pascal'ın ne giydiğini ve bunun hikayeyle ilgili olup olmadığını anlamış olacağız. Ancak bir şey kesin: Biz kesinlikle bu büyük yapıma çok heyecanlıyız.

Sen de filmi heyecanla bekleyenlerden misin? Yorumlarda buluşalım 👇

Sen de filmi heyecanla bekleyenlerden misin? Yorumlarda buluşalım 👇

'Gladyatörler geri dönüyor'

Bunlar da ilgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?