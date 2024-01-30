Pascal'ın Merakla Beklenen "Gladyatör 2" Filminin Setinden Yayınlanan Fotoğraflar Hayranları Heyecanlandırdı
Pascal'ın Merakla Beklenen "Gladyatör 2" Filminin Setinden Yayınlanan Fotoğraflar Hayranları Heyecanlandırdı
Kaynak: https://collider.com/hayley-atwell-ca...
Geçtiğimiz günlerde 'Gladyatör 2' ekibinden Mark Gauci adlı biri tarafından setten paylaşılan fotoğraflar filmi bekleyenleri heyecanlandırdı. Hayranlar olarak filmde rol alan Pedro Pascal'ın hangi rolü alacağını halen bilmiyoruz. Bu yüzden setten yayımlanan fotoğraflarla biz film hakkına fikir elde etmeye çalışıyoruz. Yapım ekibi ve yönetmen Ridley Scott (Napoleon) şu anda suskun olduğu için, Pascal'ın giyeceği kostüm türünü anlamak için bazı fotoğrafları incelemekten başka seçeneğimiz de kalmıyor gibi görünüyor. İşte geçtiğimiz günlerde yayımlanan o fotoğraflardan bazıları 👇
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Bilmeyenler için "Gladyatör 2", "Gladyatör" filminin devam filmi.
Filmin oyuncu kadrosu, filmi bekleyenleri heyecanlandırmak için yeter de artan bir sebep.
"Gladyatör 2'' nin çekimleri geçtiğimiz hafta tamamlandı.
''Pedro Pascal Gladyatör 2 çekimleri sırasında Malta'da''
Gauci'nin setten yayınladığı bir fotoğraf👇
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Pascal'ın karakterinin sağ gözünün altındaki yara da spekülasyonları arttırdı.
Fragmanın yakında yayınlanacağını umut ediyoruz.
Sen de filmi heyecanla bekleyenlerden misin? Yorumlarda buluşalım 👇
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