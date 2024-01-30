Pascal'ın Merakla Beklenen "Gladyatör 2" Filminin Setinden Yayınlanan Fotoğraflar Hayranları Heyecanlandırdı

Filmde, Paul Mescal, orijinal filmde Spencer Treat Clark tarafından canlandırılan Lucius Verus karakterini üstleniyor. Yönetmen Ridley Scott, Lucius'un son 15 yıldır vahşi doğada, annesiyle hiçbir bağlantısı olmadan yaşadığını belirtiyor. Denzel Washington; köle kökenli, zengin, silah ve mal tüccarı bir karakteri canlandıracak. Connie Nielsen, Lucius'un annesi Lucilla olarak geri dönüyor; Derek Jacobi ise Roma Senatosu üyesi Senator Gracchus olarak karşımıza çıkacak.

Joseph Quinn, Fred Hechinger, Pedro Pascal, May Calamawy, Lior Raz, Peter Mensah ve Matt Lucas gibi yetenekli oyuncular da filmde yer alacak. Hikaye, Lucius'un hayatta kalma mücadelesi ve Roma İmparatorluğu'nun çalkantılı dönemine odaklanacak, eski ve yeni karakterlerle dolu epik bir atmosfer sunacak.