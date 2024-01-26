Oscar Heyecanı Başladı: 2024 Oscar Yıldızları Kırmızı Halıdaki Yarışları Hakkında Açıklamalar Yaptı!
Oscar Heyecanı Başladı: 2024 Oscar Yıldızları Kırmızı Halıdaki Yarışları Hakkında Açıklamalar Yaptı!
Kaynak: https://abcnews.go.com/GMA/Culture/os...
Oscar adaylıklarının açıklanması bir süredir bütün sinema dünyasının gündeminde. Oscar'a aday gösterilen de gösterilmeyen de bu süreçte çok konuşuldu. Aday gösterilen yıldızların tepkilerini sizin için araştırdık. İşte Oscar 2024'ün yıldızlarının çarpıcı açıklamaları 👇
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1. Bradley Cooper
2. Carey Mulligan
3. Martin Scorsese
4. Robert Downey Jr.
5. Billie Eilish and Finneas
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6. Colman Domingo
7. Jeffrey Wright
8. Annette Bening
9. Danielle Brooks
10. Lily Gladstone
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11. Da'Vine Joy Randolph
12. Diane Warren
13. Ludwig Göransson
14. Sterling K. Brown
15. Emily Blunt
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16. Robert De Niro
17. Peter Sohn and Denise Ream
Oscar'a aday gösterilmek inanılmaz bir onur olsa gerek. Peki sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım 👇
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