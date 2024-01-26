Oscar Heyecanı Başladı: 2024 Oscar Yıldızları Kırmızı Halıdaki Yarışları Hakkında Açıklamalar Yaptı!

'Killers of the Flower Moon' filmiyle en iyi yönetmen adaylığı kazanan Martin Scorsese, adaylığına özel bir açıklama yaparak, Ağustos 2023'te vefat eden müzisyen ve film müziği bestecisi Robbie Robertson'a özel bir saygı gösterdi. Bu yıl, First Nations soyundan (Cayuga ve Mohawk) olan Robertson, ölümünden önce tamamladığı film müziği için özel bir özgün beste adaylığı aldı.

Scorsese şunları söyledi: 'Bu adaylık, 'Killers of the Flower Moon' üzerinde birlikte çalıştığım birçok iş arkadaşım ve benim için derin bir memnuniyet,' dedi. 'Bu filmi yapmak, Osage topluluğuyla birlikte çalışmak gerçekten olağanüstü bir deneyimdi ve gerçek bir Amerikan trajedisinin hikayesini anlatmak, resmi kültürün gölgesinde uzun süre gizlenmiş. Sadece Robbie Robertson'ın çalışmasının tanınmasını görmesi dileğiyle. Uzun yıllar süren dostluğumuz ve Robbie'nin kendi Kızılderili kökenine olan büyüyen bilinci, bu filmi beyazperdeye getirme isteğimde kritik bir rol oynadı.'