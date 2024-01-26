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Oscar Heyecanı Başladı: 2024 Oscar Yıldızları Kırmızı Halıdaki Yarışları Hakkında Açıklamalar Yaptı!

Oscar Heyecanı Başladı: 2024 Oscar Yıldızları Kırmızı Halıdaki Yarışları Hakkında Açıklamalar Yaptı!

film Oscar
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 11:20

Oscar adaylıklarının açıklanması bir süredir bütün sinema dünyasının gündeminde. Oscar'a aday gösterilen de gösterilmeyen de bu süreçte çok konuşuldu. Aday gösterilen yıldızların tepkilerini sizin için araştırdık. İşte Oscar 2024'ün yıldızlarının çarpıcı açıklamaları 👇

Kaynak: https://abcnews.go.com/GMA/Culture/os...
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1. Bradley Cooper

1. Bradley Cooper

'Maestro' filmiyle en iyi orijinal senaryo ve en iyi erkek oyuncu adaylıkları alan Cooper, şu açıklamayı paylaştı: 'Bu yılın inanılmaz sanat eserleri arasında tanınmaktan dolayı hepinize minnettarız. Ve özellikle hayranlık duyduğum her oyuncunun performansı. Jamie, Alex ve Nina Bernstein'a, ebeveynlerinin hikayesini dünyada paylaşmalarına izin verdikleri için teşekkür ederiz. Ve Akademi'ye teşekkür ederiz. Dahil edilmekten büyük bir onur duyuyoruz.'

2. Carey Mulligan

2. Carey Mulligan

'Maestro' filmiyle en iyi kadın oyuncu adaylığı kazanan Mulligan, şu açıklamayı yaptı: ''Maestro'ya bu kadar çok sevgi ve neşe kattık ki. Bugün dolup taşıyorum ve 'Maestro' ekibi adına büyük bir gurur duyuyorum! Bradley'e bana bu rolü ve deneyimi armağan ettiği için teşekkür ederim. Sabahları Felicia'nın çakmağını kurcalıyordum, bu tüm bunların anlamını kalbime yakın tutmamı sağlıyor. Akademi'ye çok minnettarım''

3. Martin Scorsese

3. Martin Scorsese

'Killers of the Flower Moon' filmiyle en iyi yönetmen adaylığı kazanan Martin Scorsese, adaylığına özel bir açıklama yaparak, Ağustos 2023'te vefat eden müzisyen ve film müziği bestecisi Robbie Robertson'a özel bir saygı gösterdi. Bu yıl, First Nations soyundan (Cayuga ve Mohawk) olan Robertson, ölümünden önce tamamladığı film müziği için özel bir özgün beste adaylığı aldı.

Scorsese şunları söyledi: 'Bu adaylık, 'Killers of the Flower Moon' üzerinde birlikte çalıştığım birçok iş arkadaşım ve benim için derin bir memnuniyet,' dedi. 'Bu filmi yapmak, Osage topluluğuyla birlikte çalışmak gerçekten olağanüstü bir deneyimdi ve gerçek bir Amerikan trajedisinin hikayesini anlatmak, resmi kültürün gölgesinde uzun süre gizlenmiş. Sadece Robbie Robertson'ın çalışmasının tanınmasını görmesi dileğiyle. Uzun yıllar süren dostluğumuz ve Robbie'nin kendi Kızılderili kökenine olan büyüyen bilinci, bu filmi beyazperdeye getirme isteğimde kritik bir rol oynadı.'

4. Robert Downey Jr.

4. Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr., 'Oppenheimer' filmiyle en iyi yardımcı erkek oyuncu adaylığı kazanan Robert Downey Jr. adaylığı için şunları söyledi: 'Tüm bu adaylıkların Christopher Nolan ve birçok yetenekli iş arkadaşı için bir zevk olduğunu öğrenmek, gerçekten bir onur,' dedi. 'Oppenheimer'ın sinematik şaheseri olmanın bir parçası olmak ömrümün onuru oldu ve böylesine saygın bir şirketin yanında aday gösterilen bir Akademi üyesi olmak bir ayrıcalıktır.'

5. Billie Eilish and Finneas

5. Billie Eilish and Finneas

Billie Eilish ve kardeşi Finneas, 'Barbie' filmindeki 'What Was I Made For' adlı şarkılarıyla en iyi özgün şarkı kategorisinde aday gösterilmesi üzerine 'Good Morning America' ile konuştular. Eilish, 'Onurlandım' dedi.

Daha önce 2022'de 'No Time to Die' ile en iyi özgün şarkı dalında Oscar kazanan şarkıcı, kardeşiyle 'What Was I Made For?' şarkısını yazmanın 'terapötik ve inanılmaz' bir deneyim olduğunu söyledi. Ayrıca şarkıyı yazarken kendisini Barbie olarak gördüğünü belirtti. Eilish, 'Bu benim için büyük bir an oldu' dedi. 'Film inanılmazdı ve beni çok etkiledi, bu yüzden kendimi Barbie gibi hissettim ve Barbie'ye bağlandım. Bilmiyorum, sadece kendimi Barbie olarak gördüm, ki daha önce hiç yapmamıştım. Daha önce hiç hissetmemiştim. Yani gerçekten harikaydı.' dedi.

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6. Colman Domingo

6. Colman Domingo

'Rustin' filmindeki rolüyle bu yılın en iyi erkek oyuncu adayları arasında yer alan Domingo, adaylığına verdiği tepkiyi paylaştı. 'Bu olağanüstü bir şekilde beni aşan bir duygu' diyen Domingo, adaylık haberini duyduğunda çok heyecanlı olduğu için sunumu izlemek veya dinlemek istemediğini ve banyosunda adım attığını söyledi. Yöneticisinden Oscar adayı olduğu için tebrik mesajı aldığını belirtti. İlk kez Oscar'a aday gösterilen Domingo, adaylıklar açıklanmadan önce bu anı 'tamamen bu noktaya kadar olan yolculuğun tadını çıkarmak için' zaman ayırdığını söyledi.

7. Jeffrey Wright

7. Jeffrey Wright

'American Fiction' filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu adaylığı alan Wright, adaylığıyla ilgili ABC News'a konuştu: 'Bu, bu işe giren birçok emeğin tanınması ve tanınan hiç kimsenin bunu yalnız yapmamış olması demek. Benim işim büyüsün diye yetenekleriyle beni ödüllendiren birçok insan var, bu nedenle bunun için takdir edilmek oldukça güzel.'

8. Annette Bening

8. Annette Bening

NYAD' filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu adaylığı alan Bening, adaylığına dair şöyle bir açıklama yaptı: 'Jodie Foster ile birlikte bir Akademi Ödülü'ne aday gösterildiğim için heyecanlı ve çok mutlu hissediyorum. Devam edelim!!!!'

9. Danielle Brooks

9. Danielle Brooks

'The Color Purple' filmindeki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu adaylığı alan Brooks, adaylığı hakkında ABC News'a konuştu: 'Juilliard'dan yeni mezun olmuş, sadece belli bir bölge tiyatrosu için bir seçmeye gitmek için tren bileti parasına ihtiyacı olan genç bir kız olarak, birkaç yıl sonra Oscar'a aday gösterileceğimi asla hayal etmezdim. Bu inanılmaz.'

10. Lily Gladstone

10. Lily Gladstone

'Killers of the Flower Moon' filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu adaylığı alan Gladstone, Oscar adaylığının kendisi için ne anlama geldiğini ve bunu Osage topluluğuyla nasıl paylaştığını paylaştı: 'Kesinlikle sesimi çocukluğumdaki kendime duyuruyorum, onu tebrik ediyorum. İnanılmazdı. Bu anı yaşarken ailemle telefonda olma şansım oldu ve özellikle Kızılderili topluluğundan gelen sevgi seli...Umut edilen duyuru için Osage County'de, Osage rezervasyonunda olma noktasında durdum. Bu anı mümkün kılan en inanılmaz topluluğu veMollie Kyle'ı kesinlikle hatırlıyorum ve bunu burada paylaşmak istedim.'

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11. Da'Vine Joy Randolph

11. Da'Vine Joy Randolph

'The Holdovers' filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında aday gösterilen Randolph, Oscar adaylığı konusunda 'havalara uçtuğunu' söyledi. ABC News'e verdiği demeçte 'Bu gerçekten gerçeküstü bir an' dedi. 'Oyuncu olmak kolay değil ve bu zanaata çok fazla zaman ve yatırım yapılıyor ve bu yüzden böyle bir anı yaşamak, hayranlık duyduğum ve uzun yıllardır örnek aldığım insanlar arasında olmak, beni bu ışıkta görmeleri gerçekten inanılmaz. Çok mutluyum. Deliriyorum.'

12. Diane Warren

12. Diane Warren

'Flamin' Hot' filmindeki 'The Fire Inside' adlı en iyi özgün şarkı adaylığıyla dikkat çeken Warren, adaylığına verdiği tepkide bunun 'inanılmaz bir onur' olduğunu söyledi. Warren adaylığı için 'Bu benim 15. adaylığım, bu ne kadar çılgınca değil mi? Sanırım adaylık sayım şimdi duygusal yaşımı yakaladı. Oscar kazanmada çok iyi olamadım çünkü 14 kez kaybettim, ama dürüst olmak gerekirse aday gösterilmek de devasa, devasa, devasa bir zafer gibi.' dedi.

13. Ludwig Göransson

13. Ludwig Göransson

Ludwig Göransson, 'Oppenheimer' filmiyle en iyi özgün müzik dalında aday gösterilmesine şöyle açıklama yaptı: 'Uyandığımda Oppenheimer'ın oyuncu kadrosu ve ekibinin büyük bir kısmının Akademi'deki meslektaşlarımız tarafından takdir edildiğini görmek ne kadar heyecan verici. Christopher Nolan ve Emma Thomas'ın samimi ve özverili liderliği altında, bu senaryo zaferini ortaya koyabilmek için onlarla birlikte bu yolculuğa çıkmış olmaktan gurur duyuyorum. Universal'dan gördüğümüz destek ve yaratıcı özgürlük, elimizdeki işe son derece odaklanmamızı sağladı ve bunun için son derece müteşekkirim. Ve bu müziğe inanan ve bu sürece kendilerinden çok şey katan olağanüstü müzisyenlere: Teşekkür ederim. Bu onuru hepinizle paylaşıyorum.'

14. Sterling K. Brown

14. Sterling K. Brown

'American Fiction 'daki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterilen Sterling K. Brown, Instagram'da paylaştığı bir videoyla adaylığına tepki gösterdi. 'Bu işi yaptığım için mutluyum ve bu işi yaptığım için mutlu olmaya devam edeceğim ama bunun harika olmadığını söylersem yalan söylemiş olurum. Bu harika, gerçekten. Gerçekten harika.Kendimi kutsanmış hissediyorum. Dün bir gökkuşağı gördüğümü hepiniz biliyorsunuz... işte oğlunuz için altın küp.'

15. Emily Blunt

15. Emily Blunt

'Oppenheimer' filmindeki rolüyle en iyi yardımcı kadın oyuncu adaylığı elde eden Blunt, adaylığına verdiği tepkide şunları söyledi: 'Tamamen aşılıp sevinç içindeyim! Zayıf bacaklı ve bu an için son derece müteşekkirim. Söylemeye gerek yok ki bu etkileyici film hayatımı değiştirdi. Tüm OppenHomies arkadaşlarıma şapka çıkarıyorum; hepsi kendi alanlarında harika bir iş çıkardı... Biz bu işte bir aileyiz, bu yüzden arkadaşlarımla birlikte kadeh kaldırmak gerçekten coşkulu bir his.'

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16. Robert De Niro

16. Robert De Niro

'Killers of the Flower Moon' filmindeki yardımcı erkek oyuncu adaylığına layık görülen De Niro, adaylığı hakkında ABC News'e şu açıklamayı yaptı: 'Marty Scorsese, Leo DiCaprio, Lily Gladstone ve 'Killers of the Flower Moon' filminin tüm oyuncu ve ekibiyle çalışmak bir ayrıcalık ve bir neşe idi. Aynı zamanda bizim için bir görevdi. Osage Halkı'nın tarihini ve ruhunu dürüst ve duyarlı bir şekilde temsil etmeye karar verdik. Başkan Geoffrey Standing Bear ve tüm Osage Ulusu'na, bize hikayenizi güvenmek için teşekkür ederim.'

17. Peter Sohn and Denise Ream

17. Peter Sohn and Denise Ream

Disney's 'Elemental' filminin yönetmeni Peter Sohn ve yapımcısı Denise Ream, filmin En İyi Animasyon Filmi dalında Oscar adaylığına şöyle tepki verdiler: 'Bu inanılmaz onur için Akademi'ye teşekkür ederiz. Dünya genelinde insanların 'Elemental' hikayesiyle bu kadar derin bağ kurmalarını izlemek en büyük sevinçti. Bu film bizim için özel çünkü 'Elemental' her zaman temelde bir aşk hikayesi olsa da, aynı zamanda aile bağları ve ebeveyn ile çocuk arasındaki koşulsuz sevgi hakkında bir hikaye. Bu adaylığı yalnızca Pixar'daki tüm cast ve ekiple değil, aynı zamanda ebeveynlerimizle de paylaşıyoruz; çocuklarının hayallerini takip etmelerine izin vermek için yaptıkları fedakarlıklar için ve tüm ebeveynlerin yaptığı fedakarlıklar için minnettarız.'

Oscar'a aday gösterilmek inanılmaz bir onur olsa gerek. Peki sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım 👇

Oscar'a aday gösterilmek inanılmaz bir onur olsa gerek. Peki sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda buluşalım 👇

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