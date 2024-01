Oscar Heyecanı Başladı: 2024 Oscar Yıldızları Kırmızı Halıdaki Yarışları Hakkında Açıklamalar Yaptı!

Billie Eilish ve kardeşi Finneas, 'Barbie' filmindeki 'What Was I Made For' adlı şarkılarıyla en iyi özgün şarkı kategorisinde aday gösterilmesi üzerine 'Good Morning America' ile konuştular. Eilish, 'Onurlandım' dedi.

Daha önce 2022'de 'No Time to Die' ile en iyi özgün şarkı dalında Oscar kazanan şarkıcı, kardeşiyle 'What Was I Made For?' şarkısını yazmanın 'terapötik ve inanılmaz' bir deneyim olduğunu söyledi. Ayrıca şarkıyı yazarken kendisini Barbie olarak gördüğünü belirtti. Eilish, 'Bu benim için büyük bir an oldu' dedi. 'Film inanılmazdı ve beni çok etkiledi, bu yüzden kendimi Barbie gibi hissettim ve Barbie'ye bağlandım. Bilmiyorum, sadece kendimi Barbie olarak gördüm, ki daha önce hiç yapmamıştım. Daha önce hiç hissetmemiştim. Yani gerçekten harikaydı.' dedi.