Bize Aileni Anlat, Sana Özel Temizlik Rutini Oluşturalım!
Bize Aileni Anlat, Sana Özel Temizlik Rutini Oluşturalım!
Ailenin dinamikleri temizlik alışkanlıklarını nasıl etkiliyor hiç düşündün mü? Anne babanın titizliği mi bulaşıcı, yoksa çocukların dağınıklığı mı galip geliyor? Bize ailen hakkında birkaç ipucu ver, sana özel temizlik rutini hazırlayalım! Hazırsan başlıyoruz!
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1. Evde kaç kişi yaşıyor?
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2. Peki sence evdeki en dağınık kişi kim?
3. Temizlik yaparken aile üyelerinin tepkisi nasıl oluyor?
4. Ailenle temizlik konusunda en sık yaşadığın anlaşmazlık nedir?
5. Misafir geleceğinde evdeki temizlik havası nasıl olur?
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6. Temizlik rutininde en çok zaman ayırdığın yer bunlardan hangisi oluyor?
7. Temizlik bittikten sonra ne yaparsınız?
8. Haftada kaç gün temizlik yapıyorsun?
Minimalist ve pratik rutin.
Detaycı ve düzenli rutin!
Eğlenceli ve kolektif rutin.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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