Sundance Film Festivali'nin 40. Yıl Kutlamalarında Gösterime Giren Birbirinden Harika 18 Film

'Dark Side of British Holiday: How to Have Sex' olarak bilinen yeni gelişen indie alt türündeki 'Nasıl Seks Yapılır', Kayıp Kız ve Aftersun'un ardından gelen bir film. Üç genç kızın Akdeniz'in tatil beldesi Malia'da gerçekleşen kulüp ve içki dolu bir seyahatini anlatıyor. Ancak oradan, rıza ve cinsel saldırı gibi konuları da içeren bir hikayeye dönüşüyor. İlk kez yönetmen koltuğuna oturan Molly Manning Walker'ın filmi Cannes'da gösterildi ve En Certain Regard ödülünü kazandı.