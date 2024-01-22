Sundance Film Festivali'nin 40. Yıl Kutlamalarında Gösterime Giren Birbirinden Harika 18 Film
Sundance Film Festivali'nin 40. Yıl Kutlamalarında Gösterime Giren Birbirinden Harika 18 Film
Kaynak: https://www.vulture.com/2024/01/21-mo...
Film severlere duyurulur. Resmi olarak festival sezonu başladı. Önde gelen bağımsız film festivallerinden biri olan ''Sundance'' da ocak ayında gerçekleşecek. Sundance Film Festivalinin bu sene 40. yılı ve festival tarihini anmak için çeşitli programlar sunuluyor. Bu programlardan biri de 20 yıl önce Park City'de prömiyer yapan Napoleon Dynamite'in 4K restorasyonu. Peki 20 sene sonra bu günü anmak için hangi film seçilecek? Festivalde görmek için sabırsızlandığımız 18 filmi sizin için topladık 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. As We Speak
2. Between the Temples
3. Devo
4. Frida
5. In a Violent Nature
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Nocturnes
7. The Outrun
8. Presence
9. Soundtrack to a Coup d’État
10. Suncoast
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. War Game
12. Seeking Mavis Beacon
13. Winner
14. Your Monster
15. I Saw the TV Glow
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. How to Have Sex
17. Handling the Undead
18. The Greatest Night in Pop
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda