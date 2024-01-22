Sundance Film Festivali'nin 40. Yıl Kutlamalarında Gösterime Giren Birbirinden Harika 18 Film

Gaziler, ulusal güvenlik yetkilileri ve eski milletvekillerinden oluşan iki partili bir grup, 6 Ocak 2021'deki olayların ardından organize bir sağcı militan grubun, bir seçimi geri almaya ve hükümeti devirmeye çalıştığı bir role-play tatbikatı için bir araya geldi. Tony Gerber ve Jesse Moss'un filmi, bu darbe tatbikatını her açıdan izleyerek krizin nasıl geliştiğini ve hükümetin buna nasıl tepki verdiğini anlatıyor. Yani, sinir bozucu bir şekilde siyasi gerilimle harmanlanmış bir belgesel gibi görünüyor. Amerikalıların çoğu 6 Ocak'ı yaşadıktan sonra onlara öğreteceği yeni bir şey olup olmadığını merak ediyor. Bu yılki festivalin en politik filmlerinden biri olduğunu kanıtlayabilir.