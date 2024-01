Modadan Başkanlığa Tarihin Akışını Değiştirerek Kadının Gücünü Gösteren 20 İsim

İsminden de anlayabileceğiniz üzere kendisi 1820 yılında İtalya'da Florensa'da dünyaya gelmiş bir savaş kahramanı. Kendisi aslında çok varlıklı bir aileye doğmuş ancak hemşirelik yapmaya başlaması üzerine ailesinin tepkisini çekmiş.

Ömrünü başkalarına yardım etmeye adamış olan Nightingale bir savaş kahramanı hemşire. Kırım savaşı sırasında hemşirelik yapması için İngiltere'den bir mektup alınca Londra'ya taşınmış. Bu şekilde kendisi resmi olarak orduda çalışmış ilk kadın. 1854 yılında hastaneye vardığında başta doktorların tepkisiyle karşılaşmış ama yılmamış ve berbat hastane şartlarını iyileştimek için elinden geleni yapmış. Kendisi 'the lady with the lamp' (lambalı kadın) olarak da biliniyor bunun sebebiyse şu; geceleri hastane koridorlarında çalışıp bütün askerlerin rahat olduğundan emin olurmuş. Hatta Nightingale Kraliçe Victoria'dan yaptıkları için bir teşekkür mektubu bile almış! Kendiisi dünyada savaş bakımını ve sağlık hizmetlerini iyileştirmek konularında önemli bir miras yarattı.