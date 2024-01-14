Modadan Başkanlığa Tarihin Akışını Değiştirerek Kadının Gücünü Gösteren 20 İsim
Modadan Başkanlığa Tarihin Akışını Değiştirerek Kadının Gücünü Gösteren 20 İsim
Kaynak: https://www.bbc.co.uk/newsround/42872803
Biz genellikle tarihe etki etmiş büyük erkek figürleri duyarız. Her başarılı erkeğin arasında bir kadın vardır klişesine girmiyoruz. Bu sefer tarihe etki etmiş, dünyada fark yaratmış 15 kadından bahsedeceğiz. İşte bütün kızlara ilham vericek o liste:
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1. Jane Austen:
2. Florence Nightingale:
3. Emmeline Pankhurst:
4. Marie Curie:
5. Coco Chanel:
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6. Katharine Hepburn:
7. Rahibe Teresa:
8. Margaret Thatcher:
9. Kraliçe 2.Elizabeth:
10. Kamala Harris:
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11. Oprah Winfrey:
12. Jessica Ennis-Hill:
13. Malala Yousafzai:
14. Diana Spencer:
15. Sabiha Gökçen:
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16. Ebrar Karakurt:
17. Busenaz Sürmenli:
18. Halide Edip Adıvar:
19. Sertab Erener:
20. Afife Jale:
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