onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yüksek Yerlerden Atladığı Videolar ile Bilinen Genç Bir Önlem Almadan Bir Köprüden Tabelanın Üzerine Atladı

Yüksek Yerlerden Atladığı Videolar ile Bilinen Genç Bir Önlem Almadan Bir Köprüden Tabelanın Üzerine Atladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.12.2024 - 10:04

İçerik Devam Ediyor

Adrenalin tutkunları her dönem birbirinden şaşırtıcı eyemlere imza atıyor. Son dönemdeki tutukuları ise yüksek yerlerden korumasız bir şekilde atlamak. Hatta bazıları gökdelenlerin tepesinden aşağı sarktıkları videolar paylaşıyor. Bu tehlikeli eğilim, nefes kesen manzaralar eşliğinde adrenalin seviyelerini zirveye taşıyor. Bunun örneklerini ülkemizde de sık sık görüyoruz. Adrenalin tutukunu gençler, çektikleri videolar ile yürekleri ağza getiriyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/roofrunnerz...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yüksek yerlerden atladığı videolar ile tanınan bir gençi bir körüden tabela direğine atladı.

Yüksek yerlerden atladığı videolar ile tanınan bir gençi bir körüden tabela direğine atladı.

Atlayışını başarılı bir şekilde gerçekleştiren gencin bu eylemine kimse anlam veremedi.

Atlayışını başarılı bir şekilde gerçekleştiren gencin bu eylemine kimse anlam veremedi.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın