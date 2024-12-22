Yüksek Yerlerden Atladığı Videolar ile Bilinen Genç Bir Önlem Almadan Bir Köprüden Tabelanın Üzerine Atladı

Kaynak: https://www.instagram.com/roofrunnerz...
Adrenalin tutkunları her dönem birbirinden şaşırtıcı eyemlere imza atıyor. Son dönemdeki tutukuları ise yüksek yerlerden korumasız bir şekilde atlamak. Hatta bazıları gökdelenlerin tepesinden aşağı sarktıkları videolar paylaşıyor. Bu tehlikeli eğilim, nefes kesen manzaralar eşliğinde adrenalin seviyelerini zirveye taşıyor. Bunun örneklerini ülkemizde de sık sık görüyoruz. Adrenalin tutukunu gençler, çektikleri videolar ile yürekleri ağza getiriyor.
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Yüksek yerlerden atladığı videolar ile tanınan bir gençi bir körüden tabela direğine atladı.
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Atlayışını başarılı bir şekilde gerçekleştiren gencin bu eylemine kimse anlam veremedi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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