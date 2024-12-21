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Nikah Memurunun “Mutluluk Yağmurlarında Dilerim Şemsiyesiz Kalırsınız" Sözlerinden Sonra Sırılsıklam Olan Çift

Nikah Memurunun “Mutluluk Yağmurlarında Dilerim Şemsiyesiz Kalırsınız" Sözlerinden Sonra Sırılsıklam Olan Çift

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
21.12.2024 - 22:14 Son Güncelleme: 21.12.2024 - 22:15

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Düğünler, gelin ve damat için hayatlarının belki de en önemli günüdür. Bu özel günlerde onların heyecanları adeta tavan yapar. Her detayın mükemmel olmasını arzularlar. Bu, onların hayatlarında yeni bir sayfa açtıkları, birlikte bir ömür geçirecekleri anın başlangıcıdır ve her şeyin mükemmel olmasını istemeleri son derece doğaldır. Fakat elbette her şey her zaman kusursuz bir şekilde ilerlemez.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ipekavciii/vi...
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Bir nikah memuru, evlenen çifte “Mutluluk yağmurları yağarken dilerim şemsiyesiz kalırsınız” diyerek tatlı bir dilekte bulundu.

Bir nikah memuru, evlenen çifte “Mutluluk yağmurları yağarken dilerim şemsiyesiz kalırsınız” diyerek tatlı bir dilekte bulundu.

Bu sözlerden 10 dakika sonra başlayan yağmurda sırılsıklam olan çiftin videosu izleyenleri güldürdü.

Bu sözlerden 10 dakika sonra başlayan yağmurda sırılsıklam olan çiftin videosu izleyenleri güldürdü.

İşte o düğün;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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