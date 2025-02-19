TFF Başkanı İbrahim Hacısomanoğlu "Derbinin Hakemi Yabancı Olacak" Dedi
TFF Başkanı İbrahim Hacısomanoğlu "Derbinin Hakemi Yabancı Olacak" Dedi
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbide yabancı bir orta hakemin görev alacağını açıkladı. Hacıosmanoğlu, düdük çalacak ismi paylaşmadı. Sabah saatlerinde maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'in yöneteceği öne sürülmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İbrahim Hacıosmanoğlu, günlerdir süren hakem dedikodusuna nokta koydu
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Derbi yabancı hakemin" dedi isim paylaşmadı
Slavko Vincic iddiası gündeme gelmişti
Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde görev alıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın