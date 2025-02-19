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TFF Başkanı İbrahim Hacısomanoğlu "Derbinin Hakemi Yabancı Olacak" Dedi

TFF Başkanı İbrahim Hacısomanoğlu "Derbinin Hakemi Yabancı Olacak" Dedi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.02.2025 - 13:11

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbide yabancı bir orta hakemin görev alacağını açıkladı. Hacıosmanoğlu, düdük çalacak ismi paylaşmadı. Sabah saatlerinde maçı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'in yöneteceği öne sürülmüştü.

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İbrahim Hacıosmanoğlu, günlerdir süren hakem dedikodusuna nokta koydu

İbrahim Hacıosmanoğlu, günlerdir süren hakem dedikodusuna nokta koydu

TFF'nin Riva'da bulunan merkezinde konuşan Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Fenerbahçe maçı hakkında merak edilen gelişmeyi açıkladı.

"Derbi yabancı hakemin" dedi isim paylaşmadı

"Derbi yabancı hakemin" dedi isim paylaşmadı

TFF Başkanı, __“Tartışmaların önünü kesmek için ve hakem arkadaşlarımızı da tartışılır konuma sokmamak için bu maçın hakemi, dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Teyitleri alındı' açıklamasında bulundu.

Slavko Vincic iddiası gündeme gelmişti

Slavko Vincic iddiası gündeme gelmişti

Gazeteci Yunus Emre Sel, sabah saatlerinde Sloven hakem Slavko Vincic ile temasa geçildiğini ve taraflar arasında anlaşmanın sağlandığı öne sürmüştü.

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde görev alıyor

Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde görev alıyor

Sloven hakem, bu akşam oynanacak olan Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu karşılaşmasında düdük çalacak.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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