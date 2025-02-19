Dev Derbi için Gündeme Gelen Hakem Slavko Vincic'in Kariyeri

Süper Lig’de heyecan giderek artarken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbinin hakemi konusunda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sloven FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic’in bu dev maçta düdük çalacağı öne sürüldü. Peki, Avrupa futbolunun yakından tanıdığı bu hakem kimdir? Kariyerinde hangi önemli maçları yönetti?