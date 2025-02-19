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Dev Derbi için Gündeme Gelen Hakem Slavko Vincic'in Kariyeri

Dev Derbi için Gündeme Gelen Hakem Slavko Vincic'in Kariyeri

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
19.02.2025 - 10:05

Süper Lig’de heyecan giderek artarken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbinin hakemi konusunda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sloven FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic’in bu dev maçta düdük çalacağı öne sürüldü. Peki, Avrupa futbolunun yakından tanıdığı bu hakem kimdir? Kariyerinde hangi önemli maçları yönetti?

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Slavko Vincic kimdir?

Slavko Vincic kimdir?

25 Kasım 1979 doğumlu Slovenyalı futbol hakemi Slavko Vincic, 2010 yılından bu yana FIFA kokartı taşımakta. Avrupa'nın en prestijli liglerinde ve turnuvalarında görev alan Vincic, UEFA'nın en güvendiği isimlerin başında geliyor.

Vincic'in kariyerindeki önemli maçlar

Vincic'in kariyerindeki önemli maçlar

Bu sezon görev aldığı maç sayısı ve kart istatistikleri

Bu sezon görev aldığı maç sayısı ve kart istatistikleri

Kaynak: Transfermarkt

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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