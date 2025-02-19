Dev Derbi için Gündeme Gelen Hakem Slavko Vincic'in Kariyeri
Dev Derbi için Gündeme Gelen Hakem Slavko Vincic'in Kariyeri
Süper Lig’de heyecan giderek artarken, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbinin hakemi konusunda çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sloven FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic’in bu dev maçta düdük çalacağı öne sürüldü. Peki, Avrupa futbolunun yakından tanıdığı bu hakem kimdir? Kariyerinde hangi önemli maçları yönetti?
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Slavko Vincic kimdir?
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Vincic'in kariyerindeki önemli maçlar
Bu sezon görev aldığı maç sayısı ve kart istatistikleri
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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