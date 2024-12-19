Kolombiya'da Kongre Üyesi Cathy Juvinao, Sağlık Reformu Konuşulurken Elektronik Sigara İçerken Yakalandı

Demokratik bir yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından olan meclisler, halkın iradesinin temsil edildiği yerlerdir. Ülkelerin yasalarını belirleyen, hükümetleri denetleyen ve gerektiğinde yeni hükümetler kurma yetkisine sahip olan meclisler, o ülkenin siyasi yapısını ve demokratik işleyişini belirleyen en önemli kurumlardan biridir. Fakat her ülkenin meclisi birbirinden renkli. Anayasa taslağını alıp kaçan vekillerden, çıkan akılalmaz kavgalara her bir meclise tam bir kaos hakim. Bu sefer de Kolombiya'dan gündem olan görüntüler geldi.