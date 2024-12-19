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Kolombiya'da Kongre Üyesi Cathy Juvinao, Sağlık Reformu Konuşulurken Elektronik Sigara İçerken Yakalandı

Kolombiya'da Kongre Üyesi Cathy Juvinao, Sağlık Reformu Konuşulurken Elektronik Sigara İçerken Yakalandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.12.2024 - 22:22

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Demokratik bir yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından olan meclisler, halkın iradesinin temsil edildiği yerlerdir. Ülkelerin yasalarını belirleyen, hükümetleri denetleyen ve gerektiğinde yeni hükümetler kurma yetkisine sahip olan meclisler, o ülkenin siyasi yapısını ve demokratik işleyişini belirleyen en önemli kurumlardan biridir. Fakat her ülkenin meclisi birbirinden renkli. Anayasa taslağını alıp kaçan vekillerden, çıkan akılalmaz kavgalara her bir meclise tam bir kaos hakim. Bu sefer de Kolombiya'dan gündem olan görüntüler geldi.

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Kolombiyalı Kongre Üyesi Cathy Juvinao, sağlık reformu tartışılırken gizli gizli elektronik sigara içtiği anlar kameralara yansıdı.

Kolombiyalı Kongre Üyesi Cathy Juvinao, sağlık reformu tartışılırken gizli gizli elektronik sigara içtiği anlar kameralara yansıdı.

Panikle sigarayı sakladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Panikle sigarayı sakladığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

İşte o anlar;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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