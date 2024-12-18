Yine Bildiğiniz Gibi: Konserin Ortasında Ayakkabısını Çıkarıp Çoraplarını Giyen Yıldız Tilbe Yine Dile Düştü

Türk müzik dünyasının en özgün isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe, kendine has tarzı ve duruşuyla dikkat çeken bir sanatçı. Ürettiği eserler ve başarılı yorumlarıyla geniş kitleler tarafından takdir edilen Tilbe, müziğin yanı sıra kişiliği ve duruşuyla da öne çıkan bir figür. Tilbe, kendi tarzını yaratmayı başarmış ve bu tarzıyla Türk müzik camiasında kendine özel bir yer edinmiş durumda. Her daim gerçekliğini ve doğallığını koruyan Tilbe, bu özellikleriyle de hayranlarının gönlünde taht kurdu. Sahnede yaptığı her hareket, yaptığı her açıklama olay olsa da her birimiz 'O Yıldız Tilbe' diyebiliyoruz.
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Tilbe, sahne aldığı bir mekanda konserin ortasında ayakkabılarını çıkarıp çoraplarını giydi.
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Kimileri bu hareketini 'doğallık' olarak görüp beğense de, yersiz bulanlar da oldu.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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