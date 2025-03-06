Hava Isınmaya Başladı: Peki "Cemre Düşmesi" Nasıl Oluyor?

Cemre düşmesi, halk arasında yaygın olan bir inanıştır. Kışın sonlarına doğru, hava sıcaklığının artış göstermesi ve baharın müjdecisi olarak kabul edilir. Bu olay, genellikle Şubat ayının sonları ve Mart ayının başlarında gerçekleşir. Cemre, hava, su ve toprak olmak üzere üç aşamada düşer. Bu süreç, kışın soğuk ve sert havasının yerini yavaş yavaş ılıman bir iklime bırakmasıyla başlar. Cemre düşmesi, doğanın uyanışının ve baharın gelişinin bir işareti olarak kabul edilir. Her ne kadar bilimsel bir temeli olmasa da, cemre düşmesi halk arasında sevilen ve beklenen bir olaydır.