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Hava Isınmaya Başladı: Peki "Cemre Düşmesi" Nasıl Oluyor?

Hava Isınmaya Başladı: Peki "Cemre Düşmesi" Nasıl Oluyor?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.03.2025 - 21:19

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Cemre düşmesi, halk arasında yaygın olan bir inanıştır. Kışın sonlarına doğru, hava sıcaklığının artış göstermesi ve baharın müjdecisi olarak kabul edilir. Bu olay, genellikle Şubat ayının sonları ve Mart ayının başlarında gerçekleşir. Cemre, hava, su ve toprak olmak üzere üç aşamada düşer. Bu süreç, kışın soğuk ve sert havasının yerini yavaş yavaş ılıman bir iklime bırakmasıyla başlar. Cemre düşmesi, doğanın uyanışının ve baharın gelişinin bir işareti olarak kabul edilir. Her ne kadar bilimsel bir temeli olmasa da, cemre düşmesi halk arasında sevilen ve beklenen bir olaydır.

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İnanışa göre cemre sırasıyla önce havaya, sonra suya ve ardından toprağa düşer.

İnanışa göre cemre sırasıyla önce havaya, sonra suya ve ardından toprağa düşer.

Peki cemre düşmesi tam olarak nedir ne nasıl oluyor?

Peki cemre düşmesi tam olarak nedir ne nasıl oluyor?

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Cübbeli Palpatine Hoca

Fed10 suya düşmeden havalar ısındı diyemiyoruz.