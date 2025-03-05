Bir İçerik Üreticisi Her Gün Kullandığımız Emojilerin Aslında Bilinçaltımızı Nasıl Etkilediğini Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DGyWW7vIYMO/
Emojiler, günümüzün vazgeçilmez iletişim araçlarından biri haline geldi. Kendi hikayelerimizi, duygularımızı ve düşüncelerimizi ifade etmek için onlara başvuruyoruz. Günlük yaşamımızın birer parçası olarak, her gün onları aktif bir şekilde kullanıyoruz. Bu renkli ve eğlenceli simgeler, iletişimimizi daha canlı ve anlamlı kılıyor. Bu yüzden emojiler, modern iletişimde önemli bir yer tutuyor. Apple geçtiğimiz günlerde tükenmiş emojiyi tanıttı bildiğiniz üzere. Pek çok kişinin 'tam olarak beni anlatıyor' diyerek paylaştığı bu emoji üzerine bir içerik üreticisi uyarı niteliğinde bir paylaşım yaptı.
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Gün içinde sıklıkla kullanılan emojilerin hem kendimizin hem de gönderdiğimiz kişinin ruh halini etkilediğini söyleyen 'edacicekomnia/' isimli içerik üreticisi "Kullandığınız emojiler enerjisel imzalarınızdır dedi"
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Pek çok kişiye mantıklı gelen bu fikirin ardından herkes gün içinde en çok kullandığı emojileri kontrol etme ihtiyacı duydu.
Buradan izleyebilirsiniz;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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