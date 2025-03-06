İndi Bindi Ücreti 600 TL İsteyen Taksici Müşterisi "Babam Emniyet Müdürü" Deyince Şaka Yaptığını Söyledi

Son zamanlarda, toplumun dikkatini en çok çeken konulardan biri kesinlikle taksiciler. Her geçen gün, yeni bir olayla konuşulan taksiciler, gündemden düşmüyor. Fakat bu durum, ne yazık ki hala çözüme kavuşmuş değil. Çeşitli adımlar atılsa da henüz bir gelişme yaşanmadı. Bu durum, hem taksi kullanması gerekenleri hem de işini düzgün yapan taksicileri mağdur ediyor. Yine bir müşteri, bindiği taksinin sürücüsü ile yaşadığı problemi kaydetti.
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Bir taksici müşterisinden indi bindi ücreti olarak 600 TL istedi. Fiyata öfkelenen müşteri babasının emniyet müdürü olduğunu söyledi.
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Şoförün şaka yaptığını söyleyerek oradan uzaklaşmaya çalıştığı anlar müşterinin kamerasına anbean yansıdı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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