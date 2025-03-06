İndi Bindi Ücreti 600 TL İsteyen Taksici Müşterisi "Babam Emniyet Müdürü" Deyince Şaka Yaptığını Söyledi

Son zamanlarda, toplumun dikkatini en çok çeken konulardan biri kesinlikle taksiciler. Her geçen gün, yeni bir olayla konuşulan taksiciler, gündemden düşmüyor. Fakat bu durum, ne yazık ki hala çözüme kavuşmuş değil. Çeşitli adımlar atılsa da henüz bir gelişme yaşanmadı. Bu durum, hem taksi kullanması gerekenleri hem de işini düzgün yapan taksicileri mağdur ediyor. Yine bir müşteri, bindiği taksinin sürücüsü ile yaşadığı problemi kaydetti.