Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın AKP'li Meclis Üyesine Verdiği Yanıtlar Gündem Oldu

Geride bıraktığımız 31 Mart yerel seçimlerinde pek çok il ve ilçede şaşırtan değişimler olmuştu. Hiç beklenmedik il ve ilçelerde belediye AKP'den CHP'ye geçti. Onlardan biri de Üsküdar'dı. Üsküdar AKP'li Hilmi Türkmen yönetiminden, CHP'li Sinem Dedetaş'ın yönetimine geçmişti. Dedetaş, o günden bugüne adından en çok söz ettiren belediye başkanlarından biri oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinem Dedetaş meclis üyeleri ile bir araya geldi. AKP'li bir milletvekili kendiidne bazı sorular yöneltti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Devlet, partiden büyük bir şeydir ve bir partinin malı da değildir." diyerek tüm sorulara tek tek yanıt veren Dedetaş'ın yanıtları sosyal medyada gündem oldu.
Buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın