Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın AKP'li Meclis Üyesine Verdiği Yanıtlar Gündem Oldu

Geride bıraktığımız 31 Mart yerel seçimlerinde pek çok il ve ilçede şaşırtan değişimler olmuştu. Hiç beklenmedik il ve ilçelerde belediye AKP'den CHP'ye geçti. Onlardan biri de Üsküdar'dı. Üsküdar AKP'li Hilmi Türkmen yönetiminden, CHP'li Sinem Dedetaş'ın yönetimine geçmişti. Dedetaş, o günden bugüne adından en çok söz ettiren belediye başkanlarından biri oldu.