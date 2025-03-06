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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın AKP'li Meclis Üyesine Verdiği Yanıtlar Gündem Oldu

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın AKP'li Meclis Üyesine Verdiği Yanıtlar Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.03.2025 - 20:29

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Geride bıraktığımız 31 Mart yerel seçimlerinde pek çok il ve ilçede şaşırtan değişimler olmuştu. Hiç beklenmedik il ve ilçelerde belediye AKP'den CHP'ye geçti. Onlardan biri de Üsküdar'dı. Üsküdar AKP'li Hilmi Türkmen yönetiminden,  CHP'li Sinem Dedetaş'ın yönetimine geçmişti. Dedetaş, o günden bugüne adından en çok söz ettiren belediye başkanlarından biri oldu.

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Sinem Dedetaş meclis üyeleri ile bir araya geldi. AKP'li bir milletvekili kendiidne bazı sorular yöneltti.

Sinem Dedetaş meclis üyeleri ile bir araya geldi. AKP'li bir milletvekili kendiidne bazı sorular yöneltti.

"Devlet, partiden büyük bir şeydir ve bir partinin malı da değildir." diyerek tüm sorulara tek tek yanıt veren Dedetaş'ın yanıtları sosyal medyada gündem oldu.

"Devlet, partiden büyük bir şeydir ve bir partinin malı da değildir." diyerek tüm sorulara tek tek yanıt veren Dedetaş'ın yanıtları sosyal medyada gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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